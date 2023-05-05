https://ria.ru/20230505/granitsa-1869894503.html
В Ленинградской области усилят контроль за пограничным режимом
В Ленинградской области усилят контроль за пограничным режимом - РИА Новости, 05.05.2023
В Ленинградской области усилят контроль за пограничным режимом
Контроль за пограничным режимом усиливают в приграничных районах Ленинградской области, их жителям лучше держать при себе удостоверения личности, сообщила... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:42
2023-05-05T12:42
2023-05-05T12:42
безопасность
ленинградская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Контроль за пограничным режимом усиливают в приграничных районах Ленинградской области, их жителям лучше держать при себе удостоверения личности, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "В мае… в приграничных районах Ленинградской области пограничным управлением во взаимодействии с ГУ МВД России по… Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ Росгвардии по… Санкт-Петербургу и Ленинградской области планируется проведение совместных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в пограничной сфере. Комплекс мероприятий будет заключаться в усилении контроля за состоянием пограничного режима", - говорится в сообщении. Погрануправление просит жителей приграничных населенных пунктов Ленинградской области при выходе из дома иметь при себе документы, удостоверяющие личность, "во избежание возможных недоразумений". Также ведомство просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам "в ходе осуществления режимных мероприятий".
https://ria.ru/20230419/granitsa-1866441696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ленинградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Ленинградская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ленинградской области усилят контроль за пограничным режимом
ФСБ предупредила об усилении контроля за пограничным режимом в Ленинградской области