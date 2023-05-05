https://ria.ru/20230505/granitsa-1869894503.html

В Ленинградской области усилят контроль за пограничным режимом

В Ленинградской области усилят контроль за пограничным режимом - РИА Новости, 05.05.2023

В Ленинградской области усилят контроль за пограничным режимом

Контроль за пограничным режимом усиливают в приграничных районах Ленинградской области, их жителям лучше держать при себе удостоверения личности, сообщила... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:42

2023-05-05T12:42

2023-05-05T12:42

безопасность

ленинградская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Контроль за пограничным режимом усиливают в приграничных районах Ленинградской области, их жителям лучше держать при себе удостоверения личности, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "В мае… в приграничных районах Ленинградской области пограничным управлением во взаимодействии с ГУ МВД России по… Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ Росгвардии по… Санкт-Петербургу и Ленинградской области планируется проведение совместных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в пограничной сфере. Комплекс мероприятий будет заключаться в усилении контроля за состоянием пограничного режима", - говорится в сообщении. Погрануправление просит жителей приграничных населенных пунктов Ленинградской области при выходе из дома иметь при себе документы, удостоверяющие личность, "во избежание возможных недоразумений". Также ведомство просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам "в ходе осуществления режимных мероприятий".

https://ria.ru/20230419/granitsa-1866441696.html

ленинградская область

россия

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Кирилл Волков

безопасность, ленинградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)