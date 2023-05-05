https://ria.ru/20230505/genezis-1869954387.html

Далай-лама рассказал о своем взгляде на происхождение Вселенной

Далай-лама рассказал о своем взгляде на происхождение Вселенной - РИА Новости, 05.05.2023

Далай-лама рассказал о своем взгляде на происхождение Вселенной

Далай-лама считает, что мир возник из "пустого пространства", причиной его появления были живые существа, которым предстояло обитать в конкретной вселенной, а... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:58

2023-05-05T15:58

2023-05-05T15:58

религия

индия

россия

великобритания

александр каплан

татьяна черниговская

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

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ДХАРАМСАЛА (Индия), 5 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама считает, что мир возник из "пустого пространства", причиной его появления были живые существа, которым предстояло обитать в конкретной вселенной, а прекращение его существования связано с их кармическими действиями. "Вопросы, связанные с сознанием, требуют более глубокого обсуждения. Согласно буддийским представлениям, мы можем говорить о моменте возникновения этого мира, которому предшествовало так называемое "пустое пространство", - сказал Далай-лама РИА Новости на конференции "Сознание животных" в Дхарамсале, где учеными также затрагиваются вопросы происхождения, эволюции сознания и самой жизни. Буддийская космология предполагает, что сознание безначально и бесконечно. По словам Далай-ламы, из "пустого пространства" наш мир появился потому, что уже были живые существа, которым предстояло обитать в конкретной возникающей вселенной. "Живые существа, обладающие сознанием и способностью ощущать. Присущее им сознание, образ мысли и их желания привели к постепенному формированию материального мира, который, в свою очередь, стал оказывать влияние на живых существ и испытываемые ими желания", - пояснил буддийский духовный лидер. Человеческое тело, считает он, появилось в процессе эволюции. "Сотни миллиардов лет назад не было существ, обладающих человеческими телами. Но в процессе постепенного развития грубой материальной субстанции появился человек", - полагает Далай-лама. Он коснулся также и вопроса о конце мира, отметив при этом, что "сегодня мы наблюдаем глобальное потепление". "Буддийская космология говорит, что в какой-то момент возникший ранее мир прекращает свое существование. Это вызвано законами природы, а также долгосрочными связями, существующими между материальным миром и населяющими его живыми существами. В силу кармический действий, совершаемых существами, постепенно существование мира подходит к своему концу", - констатировал Далай-лама. Первая Международная конференция "Сознание животных" проходит на этой неделе в городе Дхарамсала на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. С буддийской стороны, помимо Далай-ламы, в форуме участвуют директор Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдор, супервизоры Российских научно-исследовательских центров в Мундгоде и Билакуппе геше Лобсанг Сангпо и Нгаванг Норбу и другие известные доктора буддийской философии. Российских ученых представляют директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская, завлабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан, завлабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ Александр Каплан и другие крупные ученые. Среди зарубежных участников профессор психологии Николас Хамфри из Лондонской школы экономики, профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета Ева Яблонка. Всего же на форум приехали более 70 человек из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).

https://ria.ru/20230503/dalay-lama-1869341462.html

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индия, россия, великобритания, александр каплан, татьяна черниговская , российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, мгу имени м. в. ломоносова