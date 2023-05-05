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Немцы пришли в ярость после заявления Киева об украинском флаге в Берлине - РИА Новости, 05.05.2023
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21:17 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/flag-1870071211.html
Немцы пришли в ярость после заявления Киева об украинском флаге в Берлине
Немцы пришли в ярость после заявления Киева об украинском флаге в Берлине - РИА Новости, 05.05.2023
Немцы пришли в ярость после заявления Киева об украинском флаге в Берлине
Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после его слов об флаге страны в Берлине. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:17
2023-05-05T21:17
в мире
украина
германия
андрей мельник
twitter
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после его слов об флаге страны в Берлине.Дипломат прокомментировал решение берлинской полиции вновь запретить украинский символ 8 и 9 мая и обвинил их в том, что "они сошли с ума". Он также назвал это решение ударом ниже пояса для всех украинцев."Правильное решение, не нужно никого прославлять", — заметил пользователь."Почему вы вмешиваетесь в суверенитет нашей страны?" — поинтересовался второй."Это абсолютно правильно. Украина не имеет права использовать этот день в своих интересах", — поделился своим мнением еще один читатель."А вы хотите, чтобы мы украсили Берлин десятками тысяч украинских флагов?" — с иронией написали в комментариях."Я хочу поблагодарить берлинскую полицию за это отличное решение", — добавил другой."Господин Мельник, вы не имеете права в Германии осуждать политические решения или даже порицать и публично оскорблять исполнительную власть в лице немецкой полиции. Вы и ваш "фюрер" несете солидарную ответственность за эту войну", — напомнил комментатор.Андрей Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной прошлого года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, а позже нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный им план мира между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20230505/ukraina-1870013173.html
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в мире, украина, германия, андрей мельник, twitter
В мире, Украина, Германия, Андрей Мельник, Twitter
Немцы пришли в ярость после заявления Киева об украинском флаге в Берлине

Немецких пользователей Twitter возмутили слова Мельника об украинском флаге в Берлине

© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после его слов об флаге страны в Берлине.
Дипломат прокомментировал решение берлинской полиции вновь запретить украинский символ 8 и 9 мая и обвинил их в том, что "они сошли с ума". Он также назвал это решение ударом ниже пояса для всех украинцев.
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"Правильное решение, не нужно никого прославлять", — заметил пользователь.
"Почему вы вмешиваетесь в суверенитет нашей страны?" — поинтересовался второй.
"Это абсолютно правильно. Украина не имеет права использовать этот день в своих интересах", — поделился своим мнением еще один читатель.
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"А вы хотите, чтобы мы украсили Берлин десятками тысяч украинских флагов?" — с иронией написали в комментариях.
"Я хочу поблагодарить берлинскую полицию за это отличное решение", — добавил другой.
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"Господин Мельник, вы не имеете права в Германии осуждать политические решения или даже порицать и публично оскорблять исполнительную власть в лице немецкой полиции. Вы и ваш "фюрер" несете солидарную ответственность за эту войну", — напомнил комментатор.
Андрей Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной прошлого года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, а позже нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный им план мира между Россией и Украиной.
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