Кадыров заявил о готовности чеченских бойцов заменить "Вагнер" в Артемовске
Глава Чечни Кадыров заявил о готовности "Ахмата" заменить бойцов ЧВК "Вагнер" в Артемовске
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 5 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о готовности военных из республики заменить бойцов ЧВК "Вагнер" в Артемовске при необходимости.
"...Если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и "Ахмат". <...> Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. <...> Но хотелось бы, чтобы оставшиеся два километра мы забрали не ценой жизни воинов, а результатом взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов выполнить приказ Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", — написал он.
В пятницу утром глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о намерении вывести 10 мая подразделения группы из Артемовска из-за "нехватки боеприпасов".
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле видели эти заявления, но комментировать их не будут, поскольку "это касается хода специальной военной операции".
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
В среду Пригожин сообщил, что штурмовым отрядам осталось взять под контроль 2,64 квадратных километра территории города. Поддержку бойцам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.
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