https://ria.ru/20230505/boytsy-1870069024.html

Кадыров заявил о готовности чеченских бойцов заменить "Вагнер" в Артемовске

Кадыров заявил о готовности чеченских бойцов заменить "Вагнер" в Артемовске - РИА Новости, 05.05.2023

Кадыров заявил о готовности чеченских бойцов заменить "Вагнер" в Артемовске

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о готовности военных из республики заменить бойцов ЧВК "Вагнер" в Артемовске при необходимости. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T21:00

2023-05-05T21:00

2023-05-05T21:47

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

донбасс

евгений пригожин

рамзан кадыров

сергей шойгу

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 5 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о готовности военных из республики заменить бойцов ЧВК "Вагнер" в Артемовске при необходимости."...Если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и "Ахмат". <...> Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. <...> Но хотелось бы, чтобы оставшиеся два километра мы забрали не ценой жизни воинов, а результатом взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов выполнить приказ Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", — написал он.В пятницу утром глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о намерении вывести 10 мая подразделения группы из Артемовска из-за "нехватки боеприпасов".Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле видели эти заявления, но комментировать их не будут, поскольку "это касается хода специальной военной операции".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. В среду Пригожин сообщил, что штурмовым отрядам осталось взять под контроль 2,64 квадратных километра территории города. Поддержку бойцам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869939843.html

артемовск

россия

донбасс

горловка

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артемовск, россия, донбасс, евгений пригожин, рамзан кадыров, сергей шойгу, безопасность, дмитрий песков, горловка