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Кадыров заявил о готовности чеченских бойцов заменить "Вагнер" в Артемовске - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:00 05.05.2023 (обновлено: 21:47 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/boytsy-1870069024.html
Кадыров заявил о готовности чеченских бойцов заменить "Вагнер" в Артемовске
Кадыров заявил о готовности чеченских бойцов заменить "Вагнер" в Артемовске - РИА Новости, 05.05.2023
Кадыров заявил о готовности чеченских бойцов заменить "Вагнер" в Артемовске
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о готовности военных из республики заменить бойцов ЧВК "Вагнер" в Артемовске при необходимости. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:00
2023-05-05T21:47
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донбасс
евгений пригожин
рамзан кадыров
сергей шойгу
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 5 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о готовности военных из республики заменить бойцов ЧВК "Вагнер" в Артемовске при необходимости."...Если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и "Ахмат". &lt;...&gt; Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. &lt;...&gt; Но хотелось бы, чтобы оставшиеся два километра мы забрали не ценой жизни воинов, а результатом взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов выполнить приказ Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", — написал он.В пятницу утром глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о намерении вывести 10 мая подразделения группы из Артемовска из-за "нехватки боеприпасов".Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле видели эти заявления, но комментировать их не будут, поскольку "это касается хода специальной военной операции".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. В среду Пригожин сообщил, что штурмовым отрядам осталось взять под контроль 2,64 квадратных километра территории города. Поддержку бойцам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869939843.html
артемовск
россия
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артемовск, россия, донбасс, евгений пригожин, рамзан кадыров, сергей шойгу, безопасность, дмитрий песков, горловка
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донбасс, Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров, Сергей Шойгу, Безопасность, Дмитрий Песков, Горловка
Кадыров заявил о готовности чеченских бойцов заменить "Вагнер" в Артемовске

Глава Чечни Кадыров заявил о готовности "Ахмата" заменить бойцов ЧВК "Вагнер" в Артемовске

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале о готовности военных из республики заменить бойцов ЧВК "Вагнер" в Артемовске при необходимости.
"...Если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и "Ахмат". <...> Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. <...> Но хотелось бы, чтобы оставшиеся два километра мы забрали не ценой жизни воинов, а результатом взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов выполнить приказ Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", — написал он.
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Вчера, 15:13
В пятницу утром глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о намерении вывести 10 мая подразделения группы из Артемовска из-за "нехватки боеприпасов".
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле видели эти заявления, но комментировать их не будут, поскольку "это касается хода специальной военной операции".
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
В среду Пригожин сообщил, что штурмовым отрядам осталось взять под контроль 2,64 квадратных километра территории города. Поддержку бойцам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияДонбассЕвгений ПригожинРамзан КадыровСергей ШойгуБезопасностьДмитрий ПесковГорловка
 
 
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