https://ria.ru/20230505/berkovich-1870024224.html

Суд арестовал театрального режиссера Беркович

Суд арестовал театрального режиссера Беркович - РИА Новости, 05.05.2023

Суд арестовал театрального режиссера Беркович

Замоскворецкий суд Москвы арестовал театрального режиссера Евгению Беркович по обвинению в оправдании терроризма, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:26

2023-05-05T18:26

2023-05-05T21:25

происшествия

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москва

россия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал театрального режиссера Евгению Беркович по обвинению в оправдании терроризма, сообщил корреспондент РИА Новости.Уголовное дело возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, согласно результатам многостраничной "деструктологической экспертизы", содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Сама Беркович не признала вину.Защита театрального режиссера обжалует постановление суда. Она просила либо отклонить ходатайство, либо избрать меру пресечения в виде залога, домашнего ареста или личного поручительства. Следователь пояснил, что Беркович, находясь на свободе, может скрыться от правосудия, "продолжить заниматься преступной деятельностью и создать ложные доказательства о своей невиновности".Поручителями за Беркович стали несколько актеров, журналистов и других общественных деятелей. Защита отметила, что спектакль "Финист Ясный Сокол" исполнили в том числе благодаря гранту Минкульта, он получил "Золотую маску" и другие награды, а театральное общество, по оценке адвокатов, поняло его смысл однозначно — "как осуждающий связи с радикальным исламом и преступления в этой сфере".Вместе с режиссером также задержали драматурга Светлану Петрийчук. Им предъявили обвинение по статье "Оправдание терроризма с использованием интернета", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Позже суд также отправил Петрийчук в СИЗО на два месяца.Беркович поставила спектакль "Финист Ясный Сокол" в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, санкт-петербург, исламское государство, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), youtube