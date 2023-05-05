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Суд арестовал театрального режиссера Беркович - РИА Новости, 05.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:26 05.05.2023 (обновлено: 21:25 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/berkovich-1870024224.html
Суд арестовал театрального режиссера Беркович
Суд арестовал театрального режиссера Беркович - РИА Новости, 05.05.2023
Суд арестовал театрального режиссера Беркович
Замоскворецкий суд Москвы арестовал театрального режиссера Евгению Беркович по обвинению в оправдании терроризма, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:26
2023-05-05T21:25
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал театрального режиссера Евгению Беркович по обвинению в оправдании терроризма, сообщил корреспондент РИА Новости.Уголовное дело возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, согласно результатам многостраничной "деструктологической экспертизы", содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Сама Беркович не признала вину.Защита театрального режиссера обжалует постановление суда. Она просила либо отклонить ходатайство, либо избрать меру пресечения в виде залога, домашнего ареста или личного поручительства. Следователь пояснил, что Беркович, находясь на свободе, может скрыться от правосудия, "продолжить заниматься преступной деятельностью и создать ложные доказательства о своей невиновности".Поручителями за Беркович стали несколько актеров, журналистов и других общественных деятелей. Защита отметила, что спектакль "Финист Ясный Сокол" исполнили в том числе благодаря гранту Минкульта, он получил "Золотую маску" и другие награды, а театральное общество, по оценке адвокатов, поняло его смысл однозначно — "как осуждающий связи с радикальным исламом и преступления в этой сфере".Вместе с режиссером также задержали драматурга Светлану Петрийчук. Им предъявили обвинение по статье "Оправдание терроризма с использованием интернета", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Позже суд также отправил Петрийчук в СИЗО на два месяца.Беркович поставила спектакль "Финист Ясный Сокол" в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию.* Запрещенная в России террористическая организация.
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происшествия, москва, россия, санкт-петербург, исламское государство, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), youtube
Происшествия, Культура, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Исламское государство, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), YouTube
Суд арестовал театрального режиссера Беркович

Суд арестовал театрального режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Евгения Беркович
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Евгения Беркович. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал театрального режиссера Евгению Беркович по обвинению в оправдании терроризма, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Ходатайство следствия — удовлетворить, избрать в отношении Беркович меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 июля", — огласила решение судья Наталья Чепрасова.

Уголовное дело возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, согласно результатам многостраничной "деструктологической экспертизы", содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Сама Беркович не признала вину.
Защита театрального режиссера обжалует постановление суда. Она просила либо отклонить ходатайство, либо избрать меру пресечения в виде залога, домашнего ареста или личного поручительства. Следователь пояснил, что Беркович, находясь на свободе, может скрыться от правосудия, "продолжить заниматься преступной деятельностью и создать ложные доказательства о своей невиновности".
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Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма
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Поручителями за Беркович стали несколько актеров, журналистов и других общественных деятелей. Защита отметила, что спектакль "Финист Ясный Сокол" исполнили в том числе благодаря гранту Минкульта, он получил "Золотую маску" и другие награды, а театральное общество, по оценке адвокатов, поняло его смысл однозначно — "как осуждающий связи с радикальным исламом и преступления в этой сфере".
Вместе с режиссером также задержали драматурга Светлану Петрийчук. Им предъявили обвинение по статье "Оправдание терроризма с использованием интернета", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Позже суд также отправил Петрийчук в СИЗО на два месяца.
Беркович поставила спектакль "Финист Ясный Сокол" в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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