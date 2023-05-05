https://ria.ru/20230505/arest-1869929528.html

Следствие попросило арестовать Беркович по делу об оправдании терроризма

Следствие попросило арестовать Беркович по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 05.05.2023

Следствие попросило арестовать Беркович по делу об оправдании терроризма

В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:46

2023-05-05T14:46

2023-05-05T14:56

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культура

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде."Ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступили в суд", - сказал собеседник агентства, добавив, что фигуранткам вменяется статья 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости в четверг, что против Беркович в Москве возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. До этого мать режиссера Елена Эфрос рассказала, что в ее квартиру в Петербурге пришли с обыском в рамках возбужденного в отношении дочери дела об оправдании терроризма. По словам женщины, дело завели из-за спектакля "Финист Ясный Сокол".Этот спектакль Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html

https://ria.ru/20230419/terrorizm-1866356344.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, культура, происшествия, санкт-петербург, москва