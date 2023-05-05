https://ria.ru/20230505/arest-1869929528.html
Следствие попросило арестовать Беркович по делу об оправдании терроризма
Следствие попросило арестовать Беркович по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 05.05.2023
Следствие попросило арестовать Беркович по делу об оправдании терроризма
В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:46
2023-05-05T14:46
2023-05-05T14:56
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде."Ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступили в суд", - сказал собеседник агентства, добавив, что фигуранткам вменяется статья 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости в четверг, что против Беркович в Москве возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. До этого мать режиссера Елена Эфрос рассказала, что в ее квартиру в Петербурге пришли с обыском в рамках возбужденного в отношении дочери дела об оправдании терроризма. По словам женщины, дело завели из-за спектакля "Финист Ясный Сокол".Этот спектакль Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
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россия, культура, происшествия, санкт-петербург, москва
Россия, Культура, Происшествия, Санкт-Петербург, Москва
Следствие попросило арестовать Беркович по делу об оправдании терроризма
Режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук запросили арест по делу об оправдании терроризма