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Следствие попросило арестовать Беркович по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 05.05.2023
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14:46 05.05.2023 (обновлено: 14:56 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/arest-1869929528.html
Следствие попросило арестовать Беркович по делу об оправдании терроризма
Следствие попросило арестовать Беркович по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 05.05.2023
Следствие попросило арестовать Беркович по делу об оправдании терроризма
В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:46
2023-05-05T14:56
россия
культура
происшествия
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде."Ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступили в суд", - сказал собеседник агентства, добавив, что фигуранткам вменяется статья 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости в четверг, что против Беркович в Москве возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. До этого мать режиссера Елена Эфрос рассказала, что в ее квартиру в Петербурге пришли с обыском в рамках возбужденного в отношении дочери дела об оправдании терроризма. По словам женщины, дело завели из-за спектакля "Финист Ясный Сокол".Этот спектакль Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html
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россия, культура, происшествия, санкт-петербург, москва
Россия, Культура, Происшествия, Санкт-Петербург, Москва
Следствие попросило арестовать Беркович по делу об оправдании терроризма

Режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук запросили арест по делу об оправдании терроризма

© АГН "Москва" / Денис ГришкинТеатральный режиссер Евгения Беркович
Театральный режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© АГН "Москва" / Денис Гришкин
Театральный режиссер Евгения Беркович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступили в суд", - сказал собеседник агентства, добавив, что фигуранткам вменяется статья 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма
3 мая, 18:01
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости в четверг, что против Беркович в Москве возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. До этого мать режиссера Елена Эфрос рассказала, что в ее квартиру в Петербурге пришли с обыском в рамках возбужденного в отношении дочери дела об оправдании терроризма. По словам женщины, дело завели из-за спектакля "Финист Ясный Сокол".
Этот спектакль Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
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