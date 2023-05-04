Японский депутат посоветовал Зеленскому думать о людях вместо бравых речей
Японский депутат Судзуки посоветовал Зеленскому думать о людях вместо бравых речей
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
ТОКИО, 4 мая – РИА Новости. Известный политик, депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки посоветовал Владимиру Зеленскому обратиться к урокам Японии времен Второй мировой войны и стать "настоящим патриотом, который думает о жизни людей и будущем страны", а "не произносит бравые речи".
В заметке в блоге политика, датированной 4 мая, затрагивается тема атаки дронов на Кремль. Судзуки отмечает, что российская сторона подвергла решительной критике совершенное нападение, расценив это "как акт терроризма со стороны Украины, нацеленный на президента Путина", а украинская сторона отрицает свою причастность. "Если это Украина нанесла удар, то это возмутительно, и произойдет эскалация столкновений… Я обеспокоен тем, что уровень специальной военной операции может быть повышен существенно", - отмечает он.
Мунэо Судзуки также напомнил, что, согласно сообщениям в прессе, Владимир Зеленский посетил Финляндию и провел встречу с главами пяти стран Северной Европы. "Я считаю, что будет мудрее просить о переговорах и консультациях с целью прекращения огня, а не просить военной поддержки. Если ты не можешь вести борьбу самостоятельно, необходимо остановиться. Лучше всего – это не потерять даже одной человеческой жизни", - пишет японский политик.
По мнению депутата, Зеленский "произносит бравые речи про контрнаступление, поворот событий", но "истинные патриоты более благоразумны и думают о жизнях людей и будущем страны". "Не станет ли это добрым делом поведать Украине об уроках Японии 78 лет назад? Неужели я один, кто считает это схожим с заявлением Императорской ставки 78 лет назад про поражение американских солдат женщинами и детьми бамбуковыми копьями?", - добавил Судзуки.
Мунэо Судзуки – политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.