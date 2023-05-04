https://ria.ru/20230504/zakhoronenie-1869707637.html
В Ленинградской области нашли захоронение на месте концлагеря времен ВОВ
В Ленинградской области нашли захоронение на месте концлагеря времен ВОВ - РИА Новости, 04.05.2023
В Ленинградской области нашли захоронение на месте концлагеря времен ВОВ
Поисковики обнаружили на окраине деревни Выра в Гатчинском районе Ленинградской области массовое захоронение на месте концлагеря времен Великой Отечественной... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:34
2023-05-04T16:34
2023-05-04T18:32
ленинградская область
гатчинский район
россия
история
общество
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Поисковики обнаружили на окраине деревни Выра в Гатчинском районе Ленинградской области массовое захоронение на месте концлагеря времен Великой Отечественной войны.По его словам, охраняли лагерь в основном выходцы из Латвии и Эстонии, а также с Западной Украины. Речь идет в том числе о членах дивизии СС "Галичина", которые проявляли особую жестокость к заключенным. Клементьев подчеркнул, что сейчас сложно говорить о числе найденных останков, так как поисковики вскрыли только две ямы. При этом он отметил, что плотность захоронения большая.Как сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Станислав Бернев, пересыльный лагерь в Выре создали в 1941 году, после оккупации немцами территории области. По показаниям свидетелей, в учреждении находилось около семи тысяч человек, включая как мирное население, так и военнопленных. Содержавшихся в чудовищных условиях узников кормили баландой, варившейся из грязного мороженого картофеля, отметил Бернев. Люди умирали не только от изнурительных работ и голода, но и от постоянных побоев — за малейшее нарушение охранники могли до смерти забить их палками, практиковались и расстрелы. "Причем, как вспоминали свидетели, в составе созданной немцами полиции в основном были лица украинской национальности. Они и поддерживали этот бесчеловечный режим в лагере", — уточнил собеседник агентства.Свидетели сообщали, что погибших узников хоронили на небольшом деревенском поле, в ямах, рассчитанных на 150-200 человек, добавил он. Лагерь же закрыли после того, как хоронить людей стало негде, подытожил Бернев.
https://ria.ru/20230504/kontslager-1869554015.html
https://ria.ru/20230419/okkupanty-1866458518.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, гатчинский район, россия, история, общество, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), ссср
Ленинградская область, Гатчинский район, Россия, история, Общество, Ленинград, Великая Отечественная война (1941-1945), СССР
В Ленинградской области нашли захоронение на месте концлагеря времен ВОВ
В Выре Ленинградской области нашли захоронение на месте концлагеря "Дулаг-140" времен ВОВ
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Поисковики обнаружили на окраине деревни Выра в Гатчинском районе Ленинградской области массовое захоронение на месте концлагеря времен Великой Отечественной войны.
«
"Речь идет о пересыльно-сортировочном лагере "Дулаг-140". В нем была громадная смертность заключенных", — рассказал РИА Новости руководитель поискового отряда "Искра" Гатчинского района Андрей Клементьев.
По его словам, охраняли лагерь в основном выходцы из Латвии
и Эстонии
, а также с Западной Украины. Речь идет в том числе о членах дивизии СС "Галичина", которые проявляли особую жестокость к заключенным. Клементьев подчеркнул, что сейчас сложно говорить о числе найденных останков, так как поисковики вскрыли только две ямы. При этом он отметил, что плотность захоронения большая.
Как сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда
Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Станислав Бернев, пересыльный лагерь в Выре создали в 1941 году, после оккупации немцами территории области. По показаниям свидетелей, в учреждении находилось около семи тысяч человек, включая как мирное население, так и военнопленных.
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Содержавшихся в чудовищных условиях узников кормили баландой, варившейся из грязного мороженого картофеля, отметил Бернев. Люди умирали не только от изнурительных работ и голода, но и от постоянных побоев — за малейшее нарушение охранники могли до смерти забить их палками, практиковались и расстрелы.
"Причем, как вспоминали свидетели, в составе созданной немцами полиции в основном были лица украинской национальности. Они и поддерживали этот бесчеловечный режим в лагере", — уточнил собеседник агентства.
Свидетели сообщали, что погибших узников хоронили на небольшом деревенском поле, в ямах, рассчитанных на 150-200 человек, добавил он. Лагерь же закрыли после того, как хоронить людей стало негде, подытожил Бернев.
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