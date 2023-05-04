https://ria.ru/20230504/zakhoronenie-1869707637.html

В Ленинградской области нашли захоронение на месте концлагеря времен ВОВ

В Ленинградской области нашли захоронение на месте концлагеря времен ВОВ - РИА Новости, 04.05.2023

В Ленинградской области нашли захоронение на месте концлагеря времен ВОВ

Поисковики обнаружили на окраине деревни Выра в Гатчинском районе Ленинградской области массовое захоронение на месте концлагеря времен Великой Отечественной... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:34

2023-05-04T16:34

2023-05-04T18:32

ленинградская область

гатчинский район

россия

история

общество

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Поисковики обнаружили на окраине деревни Выра в Гатчинском районе Ленинградской области массовое захоронение на месте концлагеря времен Великой Отечественной войны.По его словам, охраняли лагерь в основном выходцы из Латвии и Эстонии, а также с Западной Украины. Речь идет в том числе о членах дивизии СС "Галичина", которые проявляли особую жестокость к заключенным. Клементьев подчеркнул, что сейчас сложно говорить о числе найденных останков, так как поисковики вскрыли только две ямы. При этом он отметил, что плотность захоронения большая.Как сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Станислав Бернев, пересыльный лагерь в Выре создали в 1941 году, после оккупации немцами территории области. По показаниям свидетелей, в учреждении находилось около семи тысяч человек, включая как мирное население, так и военнопленных. Содержавшихся в чудовищных условиях узников кормили баландой, варившейся из грязного мороженого картофеля, отметил Бернев. Люди умирали не только от изнурительных работ и голода, но и от постоянных побоев — за малейшее нарушение охранники могли до смерти забить их палками, практиковались и расстрелы. "Причем, как вспоминали свидетели, в составе созданной немцами полиции в основном были лица украинской национальности. Они и поддерживали этот бесчеловечный режим в лагере", — уточнил собеседник агентства.Свидетели сообщали, что погибших узников хоронили на небольшом деревенском поле, в ямах, рассчитанных на 150-200 человек, добавил он. Лагерь же закрыли после того, как хоронить людей стало негде, подытожил Бернев.

https://ria.ru/20230504/kontslager-1869554015.html

https://ria.ru/20230419/okkupanty-1866458518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ленинградская область, гатчинский район, россия, история, общество, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), ссср