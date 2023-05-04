https://ria.ru/20230504/vyrubka-1869724545.html
На Кубани возбудили дело из-за вырубки краснокнижных деревьев
На Кубани возбудили дело из-за вырубки краснокнижных деревьев - РИА Новости, 04.05.2023
На Кубани возбудили дело из-за вырубки краснокнижных деревьев
Уголовное дело заведено по факту незаконной вырубки 887 деревьев на Кубани, половина из которых краснокнижные, ущерб превысил 12 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:19
2023-05-04T17:19
2023-05-04T17:26
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деревья
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КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту незаконной вырубки 887 деревьев на Кубани, половина из которых краснокнижные, ущерб превысил 12 миллионов рублей, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на землях лесного фонда и в границах особо охраняемой природной территории - природный парк "Маркотх", добавляют в ведомстве. "В ходе проверки установлен факт незаконной рубки 887 деревьев, из которых занесенных в Красную книгу России более 480 (можжевельник), возраст некоторых вырубленных деревьев составлял свыше 100 лет… Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка)", - говорится в сообщении. Отмечается, что ущерб от несанкционированной вырубки лесных насаждений превысил 12 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230503/les-1869317399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, краснодарский край, экология, природа, деревья
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Экология, природа, Деревья
На Кубани возбудили дело из-за вырубки краснокнижных деревьев
На Кубани возбудили дело из-за незаконной вырубки 887 деревьев, включая краснокнижные