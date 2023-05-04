Рейтинг@Mail.ru
На Кубани возбудили дело из-за вырубки краснокнижных деревьев - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 04.05.2023 (обновлено: 17:26 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/vyrubka-1869724545.html
На Кубани возбудили дело из-за вырубки краснокнижных деревьев
На Кубани возбудили дело из-за вырубки краснокнижных деревьев - РИА Новости, 04.05.2023
На Кубани возбудили дело из-за вырубки краснокнижных деревьев
Уголовное дело заведено по факту незаконной вырубки 887 деревьев на Кубани, половина из которых краснокнижные, ущерб превысил 12 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:19
2023-05-04T17:26
происшествия
россия
краснодарский край
экология
природа
деревья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152523/08/1525230848_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_5004ca09e341ae5b8c6830b4b8c1fb47.jpg
КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту незаконной вырубки 887 деревьев на Кубани, половина из которых краснокнижные, ущерб превысил 12 миллионов рублей, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на землях лесного фонда и в границах особо охраняемой природной территории - природный парк "Маркотх", добавляют в ведомстве. "В ходе проверки установлен факт незаконной рубки 887 деревьев, из которых занесенных в Красную книгу России более 480 (можжевельник), возраст некоторых вырубленных деревьев составлял свыше 100 лет… Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка)", - говорится в сообщении. Отмечается, что ущерб от несанкционированной вырубки лесных насаждений превысил 12 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230503/les-1869317399.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152523/08/1525230848_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_4020962e3b615fa18247332f2e3d8e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, экология, природа, деревья
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Экология, природа, Деревья
На Кубани возбудили дело из-за вырубки краснокнижных деревьев

На Кубани возбудили дело из-за незаконной вырубки 887 деревьев, включая краснокнижные

© Pixabay / 947051Топор
Топор - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Pixabay / 947051
Топор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту незаконной вырубки 887 деревьев на Кубани, половина из которых краснокнижные, ущерб превысил 12 миллионов рублей, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края.
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на землях лесного фонда и в границах особо охраняемой природной территории - природный парк "Маркотх", добавляют в ведомстве.
"В ходе проверки установлен факт незаконной рубки 887 деревьев, из которых занесенных в Красную книгу России более 480 (можжевельник), возраст некоторых вырубленных деревьев составлял свыше 100 лет… Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ущерб от несанкционированной вырубки лесных насаждений превысил 12 миллионов рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Жителя Иркутска и гражданина Китая арестовали по делу о контрабанде леса
3 мая, 08:30
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайЭкологияприродаДеревья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала