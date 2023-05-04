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В России назвали дату восстановления прямого авиасообщения с Вьетнамом - РИА Новости, 04.05.2023
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Туризм
 
15:01 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/vetnam-1869675407.html
В России назвали дату восстановления прямого авиасообщения с Вьетнамом
В России назвали дату восстановления прямого авиасообщения с Вьетнамом - РИА Новости, 04.05.2023
В России назвали дату восстановления прямого авиасообщения с Вьетнамом
"ИрАэро" с 4 июня планирует открыть полеты из Иркутска в Ханой, сообщает авиакомпания на сайте. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:01
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туризм
туризм
новости - туризм
россия
вьетнам
иркутск
ираэро
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. "ИрАэро" с 4 июня планирует открыть полеты из Иркутска в Ханой, сообщает авиакомпания на сайте.Рейсы будут выполнять на самолетах SSJ-100 один раз в неделю: из РФ — по воскресеньям, обратно — по понедельникам. По словам директора авиаперевозчика, количество рейсов могут увеличить, если на них будет спрос.Туристы на сайте агрегаторов смогут оплатить российской картой перелет внутри Вьетнама из Ханоя на курорты, говорится в релизе.Стоимость билетов в одну сторону — от 27,5 тысячи рублей, туда-обратно — от 60,4 тысячи рублей.Визы для россиян не нужны, ковидных ограничений нет.
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туризм, новости - туризм, россия, вьетнам, иркутск, ираэро
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Вьетнам, Иркутск, ИрАэро
В России назвали дату восстановления прямого авиасообщения с Вьетнамом

Россия с 4 июня восстановит авиасообщение с Вьетнамом, самолеты полетят из Иркутска

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Иркутске
Здание аэропорта в Иркутске - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. "ИрАэро" с 4 июня планирует открыть полеты из Иркутска в Ханой, сообщает авиакомпания на сайте.
Рейсы будут выполнять на самолетах SSJ-100 один раз в неделю: из РФ — по воскресеньям, обратно — по понедельникам. По словам директора авиаперевозчика, количество рейсов могут увеличить, если на них будет спрос.
Туристы на сайте агрегаторов смогут оплатить российской картой перелет внутри Вьетнама из Ханоя на курорты, говорится в релизе.
Стоимость билетов в одну сторону — от 27,5 тысячи рублей, туда-обратно — от 60,4 тысячи рублей.
Визы для россиян не нужны, ковидных ограничений нет.
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