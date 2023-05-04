https://ria.ru/20230504/vetnam-1869675407.html

В России назвали дату восстановления прямого авиасообщения с Вьетнамом

В России назвали дату восстановления прямого авиасообщения с Вьетнамом - РИА Новости, 04.05.2023

В России назвали дату восстановления прямого авиасообщения с Вьетнамом

"ИрАэро" с 4 июня планирует открыть полеты из Иркутска в Ханой, сообщает авиакомпания на сайте. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:01

2023-05-04T15:01

2023-05-04T15:01

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. "ИрАэро" с 4 июня планирует открыть полеты из Иркутска в Ханой, сообщает авиакомпания на сайте.Рейсы будут выполнять на самолетах SSJ-100 один раз в неделю: из РФ — по воскресеньям, обратно — по понедельникам. По словам директора авиаперевозчика, количество рейсов могут увеличить, если на них будет спрос.Туристы на сайте агрегаторов смогут оплатить российской картой перелет внутри Вьетнама из Ханоя на курорты, говорится в релизе.Стоимость билетов в одну сторону — от 27,5 тысячи рублей, туда-обратно — от 60,4 тысячи рублей.Визы для россиян не нужны, ковидных ограничений нет.

https://ria.ru/20230311/vetnam-1856829786.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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