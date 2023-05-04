https://ria.ru/20230504/ukraina-1869702176.html

Зеленский потребовал "четкого сигнала" о вступлении в НАТО в будущем

Зеленский потребовал "четкого сигнала" о вступлении в НАТО в будущем - РИА Новости, 04.05.2023

Зеленский потребовал "четкого сигнала" о вступлении в НАТО в будущем

Украина хочет получить от НАТО сигнал, что ее примут в альянс после окончания конфликта, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:08

2023-05-04T16:08

2023-05-04T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина хочет получить от НАТО сигнал, что ее примут в альянс после окончания конфликта, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нидерландах.Отвечая на вопрос о возможном прекращении военной помощи от Запада в случае провала украинского контрнаступления, Зеленский заявил, что в Киеве не рассматривают такого варианта, поэтому он не может ответить.Также украинский президент заявил, что хотел бы использовать все замороженные российские активы для восстановления Украины и надеется на разработку новых механизмов, позволяющих сделать это. В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, это было бы несвоевременно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс концентрирует усилия на оказании помощи Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869059776.html

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр