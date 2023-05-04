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Зеленский потребовал "четкого сигнала" о вступлении в НАТО в будущем - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 04.05.2023 (обновлено: 17:05 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869702176.html
Зеленский потребовал "четкого сигнала" о вступлении в НАТО в будущем
Зеленский потребовал "четкого сигнала" о вступлении в НАТО в будущем - РИА Новости, 04.05.2023
Зеленский потребовал "четкого сигнала" о вступлении в НАТО в будущем
Украина хочет получить от НАТО сигнал, что ее примут в альянс после окончания конфликта, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:08
2023-05-04T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина хочет получить от НАТО сигнал, что ее примут в альянс после окончания конфликта, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нидерландах.Отвечая на вопрос о возможном прекращении военной помощи от Запада в случае провала украинского контрнаступления, Зеленский заявил, что в Киеве не рассматривают такого варианта, поэтому он не может ответить.Также украинский президент заявил, что хотел бы использовать все замороженные российские активы для восстановления Украины и надеется на разработку новых механизмов, позволяющих сделать это. В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, это было бы несвоевременно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс концентрирует усилия на оказании помощи Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869059776.html
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский потребовал "четкого сигнала" о вступлении в НАТО в будущем

Зеленский призвал НАТО дать четкий сигнал о вступлении Украины в альянс после конфликта

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина хочет получить от НАТО сигнал, что ее примут в альянс после окончания конфликта, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нидерландах.
«
"Мы реалисты, мы знаем, что не войдем в НАТО во время войны, но во время войны мы хотели бы получить очень четкий сигнал, что мы будем в НАТО после войны", — сказал он.
Отвечая на вопрос о возможном прекращении военной помощи от Запада в случае провала украинского контрнаступления, Зеленский заявил, что в Киеве не рассматривают такого варианта, поэтому он не может ответить.
Также украинский президент заявил, что хотел бы использовать все замороженные российские активы для восстановления Украины и надеется на разработку новых механизмов, позволяющих сделать это.
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В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, это было бы несвоевременно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс концентрирует усилия на оказании помощи Киеву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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