https://ria.ru/20230504/ukraina-1869642271.html
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в семи регионах
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в семи регионах - РИА Новости, 04.05.2023
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в семи регионах
Системы распределения электроэнергии повреждены в семи регионах Украины за минувшие сутки, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:26
2023-05-04T13:26
2023-05-04T13:27
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Системы распределения электроэнергии повреждены в семи регионах Украины за минувшие сутки, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Минувшие сутки были тяжелыми для энергосистемы Украины… Наибольшие повреждения получило оборудование операторов систем распределения (областные энергокомпании) в Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях", - говорится в телеграм-канале компании. Там уточнили, что также повреждено оборудование областных энергокомпаний в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении одной теплоэлектростанции и ее оборудования. В ночь на четверг на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, она звучала в Киеве, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Зафиксированы повреждения в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869556363.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, донецкая народная республика, дтэк, укрэнерго
В мире, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, ДТЭК, Укрэнерго
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в семи регионах
"Укрэнерго" сообщила о повреждении систем распределения электроэнергии в семи регионах