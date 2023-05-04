https://ria.ru/20230504/ukraina-1869642271.html

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в семи регионах

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в семи регионах - РИА Новости, 04.05.2023

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в семи регионах

Системы распределения электроэнергии повреждены в семи регионах Украины за минувшие сутки, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:26

2023-05-04T13:26

2023-05-04T13:27

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Системы распределения электроэнергии повреждены в семи регионах Украины за минувшие сутки, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Минувшие сутки были тяжелыми для энергосистемы Украины… Наибольшие повреждения получило оборудование операторов систем распределения (областные энергокомпании) в Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях", - говорится в телеграм-канале компании. Там уточнили, что также повреждено оборудование областных энергокомпаний в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении одной теплоэлектростанции и ее оборудования. В ночь на четверг на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, она звучала в Киеве, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Зафиксированы повреждения в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869556363.html

https://ria.ru/20230502/zaporozhe-1869290682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, украина, киев, донецкая народная республика, дтэк, укрэнерго