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"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в семи регионах - РИА Новости, 04.05.2023
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13:26 04.05.2023 (обновлено: 13:27 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869642271.html
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в семи регионах
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в семи регионах - РИА Новости, 04.05.2023
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в семи регионах
Системы распределения электроэнергии повреждены в семи регионах Украины за минувшие сутки, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:26
2023-05-04T13:27
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
дтэк
укрэнерго
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Системы распределения электроэнергии повреждены в семи регионах Украины за минувшие сутки, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Минувшие сутки были тяжелыми для энергосистемы Украины… Наибольшие повреждения получило оборудование операторов систем распределения (областные энергокомпании) в Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях", - говорится в телеграм-канале компании. Там уточнили, что также повреждено оборудование областных энергокомпаний в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении одной теплоэлектростанции и ее оборудования. В ночь на четверг на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, она звучала в Киеве, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Зафиксированы повреждения в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869556363.html
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, дтэк, укрэнерго
В мире, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, ДТЭК, Укрэнерго
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях в семи регионах

"Укрэнерго" сообщила о повреждении систем распределения электроэнергии в семи регионах

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Системы распределения электроэнергии повреждены в семи регионах Украины за минувшие сутки, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Минувшие сутки были тяжелыми для энергосистемы Украины… Наибольшие повреждения получило оборудование операторов систем распределения (областные энергокомпании) в Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях", - говорится в телеграм-канале компании.
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Там уточнили, что также повреждено оборудование областных энергокомпаний в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении одной теплоэлектростанции и ее оборудования.
В ночь на четверг на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, она звучала в Киеве, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Зафиксированы повреждения в Днепропетровской области.
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В миреУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаДТЭКУкрэнерго
 
 
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