МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации
МИД Китая призвал Москву и Киев избегать действий, которые приведут к дальнейшей эскалации
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаки Киева на Кремль, заявила, что сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - сказала Мао Нин на брифинге в четверг.
Отвечая на вопрос о том, повлияют ли действия Киева на планы Китая отправить спецпредставителя на Украину, дипломат ответила, что "информацию относительно поездки спецпредставителя по делам Евразии на Украину и в другие страны мы опубликуем своевременно". "Китайская сторона продолжит работать вместе с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль для политического решения украинского кризиса", - добавила Мао Нин.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.