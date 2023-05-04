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МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 04.05.2023 (обновлено: 10:41 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869577555.html
МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации
МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации - РИА Новости, 04.05.2023
МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаки Киева на Кремль, заявила, что сторонам следует избегать действий, которые могут привести к... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:15
2023-05-04T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
китай
мид кнр
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаки Киева на Кремль, заявила, что сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации."Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - сказала Мао Нин на брифинге в четверг.Отвечая на вопрос о том, повлияют ли действия Киева на планы Китая отправить спецпредставителя на Украину, дипломат ответила, что "информацию относительно поездки спецпредставителя по делам Евразии на Украину и в другие страны мы опубликуем своевременно". "Китайская сторона продолжит работать вместе с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль для политического решения украинского кризиса", - добавила Мао Нин.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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в мире, россия, украина, китай, мид кнр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Китай, МИД КНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации

МИД Китая призвал Москву и Киев избегать действий, которые приведут к дальнейшей эскалации

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаки Киева на Кремль, заявила, что сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - сказала Мао Нин на брифинге в четверг.
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Отвечая на вопрос о том, повлияют ли действия Киева на планы Китая отправить спецпредставителя на Украину, дипломат ответила, что "информацию относительно поездки спецпредставителя по делам Евразии на Украину и в другие страны мы опубликуем своевременно". "Китайская сторона продолжит работать вместе с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль для политического решения украинского кризиса", - добавила Мао Нин.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
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