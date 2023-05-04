https://ria.ru/20230504/ukraina-1869577555.html

МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации

МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации - РИА Новости, 04.05.2023

МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаки Киева на Кремль, заявила, что сторонам следует избегать действий, которые могут привести к... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:15

2023-05-04T10:15

2023-05-04T10:41

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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаки Киева на Кремль, заявила, что сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации."Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - сказала Мао Нин на брифинге в четверг.Отвечая на вопрос о том, повлияют ли действия Киева на планы Китая отправить спецпредставителя на Украину, дипломат ответила, что "информацию относительно поездки спецпредставителя по делам Евразии на Украину и в другие страны мы опубликуем своевременно". "Китайская сторона продолжит работать вместе с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль для политического решения украинского кризиса", - добавила Мао Нин.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, китай, мид кнр, ситуация в днр и лнр