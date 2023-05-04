https://ria.ru/20230504/ukraina-1869556363.html
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 04.05.2023
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Промышленное предприятие, газопровод и линия электропередачи повреждены в городе Никополе Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:49
2023-05-04T08:49
2023-05-04T08:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Промышленное предприятие, газопровод и линия электропередачи повреждены в городе Никополе Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. "В городе повреждены <…> газопровод и линия электропередач. Есть разрушения и на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили", - написал Лысак в телеграм-канале. Ночью в четверг в регионе объявляли воздушную тревогу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230504/intensivnost-1869555432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении промпредприятия в Никополе