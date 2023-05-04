https://ria.ru/20230504/ukraina-1869556363.html

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 04.05.2023

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Промышленное предприятие, газопровод и линия электропередачи повреждены в городе Никополе Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:49

2023-05-04T08:49

2023-05-04T08:49

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Промышленное предприятие, газопровод и линия электропередачи повреждены в городе Никополе Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. "В городе повреждены <…> газопровод и линия электропередач. Есть разрушения и на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили", - написал Лысак в телеграм-канале. Ночью в четверг в регионе объявляли воздушную тревогу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230504/intensivnost-1869555432.html

https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869550776.html

днепропетровская область

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф