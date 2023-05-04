https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869712085.html

Подростка, убившего школьницу в Петербурге, арестовали до 2 июля

Подростка, убившего школьницу в Петербурге, арестовали до 2 июля - РИА Новости, 04.05.2023

Подростка, убившего школьницу в Петербурге, арестовали до 2 июля

Подросток, подозреваемый в убийстве школьницы в Петербурге для собственного самоутверждения, арестован до 2 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:48

2023-05-04T16:48

2023-05-04T17:11

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Подросток, подозреваемый в убийстве школьницы в Петербурге для собственного самоутверждения, арестован до 2 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов."Красногвардейский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп.в,ж ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство малолетнего, совершенного группой лиц - ред.)", - сообщает пресс-служба судов. Уточняется, что мера пресечения избрана подростку до 2 июля. Обвинение ему пока не предъявлялось.Ранее ГСУСК РФ по Петербургу информировало о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "для собственного самоутверждения". По версии следствия, соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, там подросток забил ее молотком, затем тело закопали. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что девушка снимала убийство на видео крупным планом.Как сообщили в пресс-службе городского главка СК, в ходе допроса 16-летний подозреваемый дал признательные показания и указал место, где в лесном массиве было обнаружено тело потерпевшей.В пресс-службе судов добавили, что сейчас проходит заседание по избрании меры пресечения 15-летней соучастнице. Следствие также ходатайствует об ее аресте.

https://ria.ru/20230504/souchastnitsa-1869558142.html

https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869406598.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)