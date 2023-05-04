https://ria.ru/20230504/twitter-1869688506.html

В работе Twitter произошел сбой

В работе Twitter произошел сбой - РИА Новости, 04.05.2023

В работе Twitter произошел сбой

Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:27

2023-05-04T15:27

2023-05-04T15:27

в мире

сша

великобритания

германия

twitter

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 14.57 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи США, а также Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и других стран. Большая часть пользователей отмечает ошибки в работе веб-сайта, также жалуются на проблемы с авторизацией и соединением с сервером. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20230429/bank-1868724108.html

сша

великобритания

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, великобритания, германия, twitter