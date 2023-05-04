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В работе Twitter произошел сбой - РИА Новости, 04.05.2023
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15:27 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/twitter-1869688506.html
В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой - РИА Новости, 04.05.2023
В работе Twitter произошел сбой
Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:27
2023-05-04T15:27
в мире
сша
великобритания
германия
twitter
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 14.57 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи США, а также Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и других стран. Большая часть пользователей отмечает ошибки в работе веб-сайта, также жалуются на проблемы с авторизацией и соединением с сервером. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, сша, великобритания, германия, twitter
В мире, США, Великобритания, Германия, Twitter
В работе Twitter произошел сбой

Downcetector: пользователи Twitter пожаловались на сбой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкTwitter
Twitter - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пользователи Twitter из ряда стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 14.57 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи США, а также Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и других стран.
Большая часть пользователей отмечает ошибки в работе веб-сайта, также жалуются на проблемы с авторизацией и соединением с сервером.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Отделение ПриватБанка - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
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