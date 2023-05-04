https://ria.ru/20230504/tvit-1869733472.html

"Ты лжец!" Байдена поймали на незнании истории США

"Ты лжец!" Байдена поймали на незнании истории США - РИА Новости, 04.05.2023

"Ты лжец!" Байдена поймали на незнании истории США

Модераторы Twitter отметили пост президента США Джо Байдена об американском госдолге, так как его заявление не соответствовало действительности. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:41

2023-05-04T17:41

2023-05-04T18:06

в мире

сша

джо байден

америка

илон маск

кевин маккарти

twitter

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Модераторы Twitter отметили пост президента США Джо Байдена об американском госдолге, так как его заявление не соответствовало действительности.Новая функция соцсети позволила читателям добавить сведения, которые опровергли слова главы государства о том, что Вашингтон всегда платил по госдолгу.В посте Байдена модераторы разместили один из ответов, где были приведены ссылки на случаи как минимум пяти дефолтов в истории Соединенных Штатов.Пользователи соцсети с юмором отреагировали на очередную оплошность Байдена."Ха, президент США не прошел проверку фактов", — заявил AutisticHODL."Ты лжец! Кевин МакКарти пытался встретиться с тобой за месяцы до этой проблемы и отказывался встречаться до 9 мая. Чего так?" — поинтересовался Jacob_B_Ernest.Хозяин Белого дома официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869719673.html

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сша

америка

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, джо байден, америка, илон маск, кевин маккарти, twitter