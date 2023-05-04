https://ria.ru/20230504/tvit-1869733472.html
"Ты лжец!" Байдена поймали на незнании истории США
"Ты лжец!" Байдена поймали на незнании истории США - РИА Новости, 04.05.2023
"Ты лжец!" Байдена поймали на незнании истории США
Модераторы Twitter отметили пост президента США Джо Байдена об американском госдолге, так как его заявление не соответствовало действительности. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:41
2023-05-04T17:41
2023-05-04T18:06
в мире
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илон маск
кевин маккарти
twitter
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Модераторы Twitter отметили пост президента США Джо Байдена об американском госдолге, так как его заявление не соответствовало действительности.Новая функция соцсети позволила читателям добавить сведения, которые опровергли слова главы государства о том, что Вашингтон всегда платил по госдолгу.В посте Байдена модераторы разместили один из ответов, где были приведены ссылки на случаи как минимум пяти дефолтов в истории Соединенных Штатов.Пользователи соцсети с юмором отреагировали на очередную оплошность Байдена."Ха, президент США не прошел проверку фактов", — заявил AutisticHODL."Ты лжец! Кевин МакКарти пытался встретиться с тобой за месяцы до этой проблемы и отказывался встречаться до 9 мая. Чего так?" — поинтересовался Jacob_B_Ernest.Хозяин Белого дома официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869719673.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, америка, илон маск, кевин маккарти, twitter
В мире, США, Джо Байден, Америка, Илон Маск, Кевин Маккарти, Twitter
"Ты лжец!" Байдена поймали на незнании истории США
Пост Байдена о том, что США всегда платили по госдолгу, не прошел модерацию Twitter
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Модераторы Twitter отметили пост
президента США Джо Байдена об американском госдолге, так как его заявление не соответствовало действительности.
Новая функция соцсети позволила читателям добавить сведения, которые опровергли слова главы государства о том, что Вашингтон
всегда платил по госдолгу.
«
"Америка не нация бездельников. Мы никогда, никогда не были не в состоянии оплатить наш долг. Но республиканцы MAGA занимаются безрассудством, угрожая заставить Америку объявить дефолт. Это опасно и неправильно", — заявил американский лидер.
В посте Байдена модераторы разместили один из ответов, где были приведены ссылки на случаи как минимум пяти дефолтов в истории Соединенных Штатов.
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Пользователи соцсети с юмором отреагировали на очередную оплошность Байдена.
"Ха, президент США не прошел проверку фактов", — заявил AutisticHODL.
«
"Спасибо, Илон Маск, это красота", — написал m3lchizedek.
"Ты лжец! Кевин МакКарти
пытался встретиться с тобой за месяцы до этой проблемы и отказывался встречаться до 9 мая. Чего так?" — поинтересовался Jacob_B_Ernest.
Хозяин Белого дома официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.
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