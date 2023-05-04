Российские туристы стали чаще ездить за рубеж
АТОР: российские туристы стали вдвое чаще ездить за рубеж
© iStock.com / FilippoBacciДевушка в аэропорту
© iStock.com / FilippoBacci
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Турпоток из России за рубеж в первом квартале вырос на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР.
С января по март сограждане совершили 4,9 миллиона поездок за границу с различными целями, отмечают эксперты ассоциации и ссылаются на данные пограничной службы ФСБ РФ.
При этом аналитики выделяют 20 туристических направлений. В первом квартале прошлого года россияне ездили по этим маршрутам 1,3 миллиона раз, а в тот же период текущего года – 2,47 миллиона, то есть почти в два раза больше. Правда, это на 11 процентов меньше, чем в доковидном 2019 году.
Чаще всего наши соотечественники путешествовали в Турцию (772,7 тысячи поездок), Таиланд (556,4 тысячи), ОАЭ (492,8 тысячи), Египет (277,2 тысячи) и на Шри-Ланку (79,9 тысячи).
Приведенные оценки не учитывают поездки россиян с туристическими целями в страны СНГ. Но в АТОР рассказали, что визиты в эти государства чаще всего имели личный и рабочий характер. В 2023 году количество поездок выросло на 300 тысяч. Большую часть этого показателя эксперты относят именно к путешествиям.
Приведенные оценки не учитывают поездки россиян с туристическими целями в страны СНГ. Но в АТОР рассказали, что визиты в эти государства чаще всего имели личный и рабочий характер. В 2023 году количество поездок выросло на 300 тысяч. Большую часть этого показателя эксперты относят именно к путешествиям.