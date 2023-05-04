https://ria.ru/20230504/turist-1869614285.html

Российские туристы стали чаще ездить за рубеж

Российские туристы стали чаще ездить за рубеж - РИА Новости, 04.05.2023

Российские туристы стали чаще ездить за рубеж

Турпоток из России за рубеж в первом квартале вырос на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:03

2023-05-04T12:03

2023-05-04T12:03

туризм

новости - туризм

россия

турция

таиланд

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Турпоток из России за рубеж в первом квартале вырос на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР. С января по март сограждане совершили 4,9 миллиона поездок за границу с различными целями, отмечают эксперты ассоциации и ссылаются на данные пограничной службы ФСБ РФ.При этом аналитики выделяют 20 туристических направлений. В первом квартале прошлого года россияне ездили по этим маршрутам 1,3 миллиона раз, а в тот же период текущего года – 2,47 миллиона, то есть почти в два раза больше. Правда, это на 11 процентов меньше, чем в доковидном 2019 году.Чаще всего наши соотечественники путешествовали в Турцию (772,7 тысячи поездок), Таиланд (556,4 тысячи), ОАЭ (492,8 тысячи), Египет (277,2 тысячи) и на Шри-Ланку (79,9 тысячи).Приведенные оценки не учитывают поездки россиян с туристическими целями в страны СНГ. Но в АТОР рассказали, что визиты в эти государства чаще всего имели личный и рабочий характер. В 2023 году количество поездок выросло на 300 тысяч. Большую часть этого показателя эксперты относят именно к путешествиям.

https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, россия, турция, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии