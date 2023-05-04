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Российские туристы стали чаще ездить за рубеж - РИА Новости, 04.05.2023
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Туризм
 
12:03 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/turist-1869614285.html
Российские туристы стали чаще ездить за рубеж
Российские туристы стали чаще ездить за рубеж - РИА Новости, 04.05.2023
Российские туристы стали чаще ездить за рубеж
Турпоток из России за рубеж в первом квартале вырос на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:03
2023-05-04T12:03
туризм
новости - туризм
россия
турция
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Турпоток из России за рубеж в первом квартале вырос на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР. С января по март сограждане совершили 4,9 миллиона поездок за границу с различными целями, отмечают эксперты ассоциации и ссылаются на данные пограничной службы ФСБ РФ.При этом аналитики выделяют 20 туристических направлений. В первом квартале прошлого года россияне ездили по этим маршрутам 1,3 миллиона раз, а в тот же период текущего года – 2,47 миллиона, то есть почти в два раза больше. Правда, это на 11 процентов меньше, чем в доковидном 2019 году.Чаще всего наши соотечественники путешествовали в Турцию (772,7 тысячи поездок), Таиланд (556,4 тысячи), ОАЭ (492,8 тысячи), Египет (277,2 тысячи) и на Шри-Ланку (79,9 тысячи).Приведенные оценки не учитывают поездки россиян с туристическими целями в страны СНГ. Но в АТОР рассказали, что визиты в эти государства чаще всего имели личный и рабочий характер. В 2023 году количество поездок выросло на 300 тысяч. Большую часть этого показателя эксперты относят именно к путешествиям.
https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html
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новости - туризм, россия, турция, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Российские туристы стали чаще ездить за рубеж

АТОР: российские туристы стали вдвое чаще ездить за рубеж

© iStock.com / FilippoBacciДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© iStock.com / FilippoBacci
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Турпоток из России за рубеж в первом квартале вырос на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР.
С января по март сограждане совершили 4,9 миллиона поездок за границу с различными целями, отмечают эксперты ассоциации и ссылаются на данные пограничной службы ФСБ РФ.
При этом аналитики выделяют 20 туристических направлений. В первом квартале прошлого года россияне ездили по этим маршрутам 1,3 миллиона раз, а в тот же период текущего года – 2,47 миллиона, то есть почти в два раза больше. Правда, это на 11 процентов меньше, чем в доковидном 2019 году.
Чаще всего наши соотечественники путешествовали в Турцию (772,7 тысячи поездок), Таиланд (556,4 тысячи), ОАЭ (492,8 тысячи), Египет (277,2 тысячи) и на Шри-Ланку (79,9 тысячи).

Приведенные оценки не учитывают поездки россиян с туристическими целями в страны СНГ. Но в АТОР рассказали, что визиты в эти государства чаще всего имели личный и рабочий характер. В 2023 году количество поездок выросло на 300 тысяч. Большую часть этого показателя эксперты относят именно к путешествиям.
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