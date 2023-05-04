https://ria.ru/20230504/trevoga-1869776248.html

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2023

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T20:04

2023-05-04T20:04

2023-05-04T20:29

специальная военная операция на украине

киев

киевская область

вооруженные силы рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_15:0:2839:1588_1920x0_80_0_0_b85cc239d9d47cf661aeacea3454dffc.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Сигнал об опасности прозвучал в области в 19.42 мск, а в 20.00 сирены включили в самом Киеве.Киевская городская и областная администрации также предупредили горожан об опасности в своих телеграм-каналах.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

киев

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, киевская область, вооруженные силы рф, украина