https://ria.ru/20230504/trevoga-1869776248.html
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2023
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве и области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:04
2023-05-04T20:04
2023-05-04T20:29
специальная военная операция на украине
киев
киевская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Сигнал об опасности прозвучал в области в 19.42 мск, а в 20.00 сирены включили в самом Киеве.Киевская городская и областная администрации также предупредили горожан об опасности в своих телеграм-каналах.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, прямой ущерб энергосистеме Украины оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.
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киев, киевская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Украина
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Киеве и Киевской области