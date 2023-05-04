https://ria.ru/20230504/trevoga-1869603382.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:30
2023-05-04T11:30
2023-05-04T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигнал об опасности прозвучал около 11:17 (совпадает с мск). Сегодня ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Одессе. При этом в городах работала система ПВО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в нескольких регионах страны