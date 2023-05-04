https://ria.ru/20230504/trevoga-1869603382.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:30

2023-05-04T11:30

2023-05-04T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигнал об опасности прозвучал около 11:17 (совпадает с мск). Сегодня ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Одессе. При этом в городах работала система ПВО.

украина

днепропетровская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днепропетровская область