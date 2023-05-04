https://ria.ru/20230504/stela-1869608703.html

В Казани открыли стелу "Город трудовой доблести"

В Казани открыли стелу "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 04.05.2023

В Казани открыли стелу "Город трудовой доблести"

Стелу "Казань – город трудовой доблести" торжественно открыли в столице Татарстана, где в годы Великой Отечественной войны выпускалось более 600 наименований... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:50

2023-05-04T11:50

2023-05-04T11:50

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

казань

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 4 мая – РИА Новости. Стелу "Казань – город трудовой доблести" торжественно открыли в столице Татарстана, где в годы Великой Отечественной войны выпускалось более 600 наименований оружия, приборов, боеприпасов для фронта, передает корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин в июле 2020 года подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" первым 20 российским городам, в том числе Казани. Позднее список городов трудовой доблести был расширен. В городе, удостоенном почетного звания, устанавливается стела с изображением герба города и национальной символики, которая отображает уникальность традиций. "Это знаковое историческое событие для Татарстана и страны в целом. Указом президента РФ Владимира Путина данного высокого звания удостоены 53 города… Татарстан в годы Великой Отечественной войны был важным тыловым центром страны: из 226 предприятий, эвакуированных в Поволжье, более 70 были приняты и размещены на территории республики, для фронта производилось свыше 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения", - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия. В частности, он напомнил, что в Казани выпускались самолеты Пе-2, Пе-8, У-2, авиамоторы, заряды для артиллерии и стрелкового оружия, оптические приборы для армии, авиации и флота, авиапленка и многое другое. На пределе возможностей женщины, дети и старики обеспечивали фронт всем необходимым, главным для всех стал лозунг: "Все для фронта, все для победы!" По словам Минниханова, в целях увековечения трудового подвига татарстанских предприятий в республике было учреждено звание предприятие трудовой доблести, таких предприятий сегодня в Татарстане 20. Памятная композиция установлена в сквере у железнодорожного вокзала "Казань-2". Стела высотой 25 метров облицована листами из нержавеющей стали, лицевые панели с перфорацией и внутренней подсветкой в виде пламени. У основания стелы размещено изображение указа президента РФ о присвоении городу звания, в верхней части - герб Казани. На пилонах - панно с изображением восьми ключевых тем, отражающих подвиг тружеников тыла и жителей Казани в годы войны.

https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869398587.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), казань, рустам минниханов