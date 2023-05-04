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СМИ: прокуратура в США близка к предъявлению обвинений сыну Байдена - РИА Новости, 04.05.2023
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01:14 04.05.2023 (обновлено: 05:33 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ssha-1869537615.html
СМИ: прокуратура в США близка к предъявлению обвинений сыну Байдена
СМИ: прокуратура в США близка к предъявлению обвинений сыну Байдена - РИА Новости, 04.05.2023
СМИ: прокуратура в США близка к предъявлению обвинений сыну Байдена
Американская прокуратура все ближе к решению предъявить обвинения сыну президента США Хантеру Байдену в нарушениях, связанных с налогами и оружием, пишет... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T01:14
2023-05-04T05:33
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украина
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Американская прокуратура все ближе к решению предъявить обвинения сыну президента США Хантеру Байдену в нарушениях, связанных с налогами и оружием, пишет Washington Post со ссылкой на источники. Эти обвинения могут стать кульминацией четырехлетнего расследования, которое продвигали представители Республиканской партии в качестве доказательств "коррумпированности семьи Байдена". По данным собеседников издания, юристы сына главы государства на прошлой неделе встретились в штаб-квартире американского минюста с прокурором штата Делавэр Дэвидом Вайссом. Защита Байдена призвала отказаться от выдвижения обвинений их клиенту, либо "сократить" их. "Любое решение может оказать значительное воздействие на президента Байдена, который только запустил свою кампанию по переизбранию", - отмечает газета, подчеркивая чувствительный характер данного вопроса.В октябре 2022 года издание со ссылкой на осведомленные источники уже сообщало, что федеральные агенты, ведущие расследование в отношении Хантера Байдена, собрали достаточно доказательств, чтобы обвинить его в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия. Несмотря на доказательную базу, собранную следствием, решение, выдвигать ли обвинение против Байдена-младшего, будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр, заявили источники.Дэвид Вайсс был назначен на свой пост экс-президентом Дональдом Трампом, который сделал расследование в отношение Хантера Байдена одной из главных тем своей предвыборной кампании 2020 года.Как сообщала ранее газета Wall Street Journal, следователей интересовало, нарушал ли сын Джо Байдена налоговые или другие законы, включая те, что регулируют лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств, в деловых отношениях на Украине, в Китае, Казахстане и других странах.По данным издания, за работу в совете директоров Burisma Хантер Байден в период с 2014 по 2019 годы получал по 50 тысяч долларов в месяц, которые поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на годы вице-президентства его отца.
https://ria.ru/20220627/bayden-1798540327.html
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делавэр, сша, украина, хантер байден, дональд трамп, в мире
Делавэр, США, Украина, Хантер Байден, Дональд Трамп, В мире
СМИ: прокуратура в США близка к предъявлению обвинений сыну Байдена

WP: прокуратура в США приближается к решению о предъявлении обвинений Хантеру Байдену

© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Джо Байден с сыном Хантером. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Американская прокуратура все ближе к решению предъявить обвинения сыну президента США Хантеру Байдену в нарушениях, связанных с налогами и оружием, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
«
"Прокуроры приближаются к решению о предъявлении обвинений сыну президента Байдена Хантеру в нарушениях, связанных с налогами и оружием", - говорится в публикации.
Эти обвинения могут стать кульминацией четырехлетнего расследования, которое продвигали представители Республиканской партии в качестве доказательств "коррумпированности семьи Байдена".
По данным собеседников издания, юристы сына главы государства на прошлой неделе встретились в штаб-квартире американского минюста с прокурором штата Делавэр Дэвидом Вайссом. Защита Байдена призвала отказаться от выдвижения обвинений их клиенту, либо "сократить" их.
"Любое решение может оказать значительное воздействие на президента Байдена, который только запустил свою кампанию по переизбранию", - отмечает газета, подчеркивая чувствительный характер данного вопроса.
В октябре 2022 года издание со ссылкой на осведомленные источники уже сообщало, что федеральные агенты, ведущие расследование в отношении Хантера Байдена, собрали достаточно доказательств, чтобы обвинить его в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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27 июня 2022, 19:01
Несмотря на доказательную базу, собранную следствием, решение, выдвигать ли обвинение против Байдена-младшего, будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр, заявили источники.
Дэвид Вайсс был назначен на свой пост экс-президентом Дональдом Трампом, который сделал расследование в отношение Хантера Байдена одной из главных тем своей предвыборной кампании 2020 года.
Как сообщала ранее газета Wall Street Journal, следователей интересовало, нарушал ли сын Джо Байдена налоговые или другие законы, включая те, что регулируют лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств, в деловых отношениях на Украине, в Китае, Казахстане и других странах.
По данным издания, за работу в совете директоров Burisma Хантер Байден в период с 2014 по 2019 годы получал по 50 тысяч долларов в месяц, которые поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на годы вице-президентства его отца.
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