https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869793071.html

Спецоперация, 4 мая: Кремль уверен в причастности Киева к атаке с БПЛА

Спецоперация, 4 мая: Кремль уверен в причастности Киева к атаке с БПЛА - РИА Новости, 04.05.2023

Спецоперация, 4 мая: Кремль уверен в причастности Киева к атаке с БПЛА

Риск срыва зерновой сделки остается, препятствия в отношении российского продовольствия пока не устранены, сообщил источник РИА Новости накануне переговоров по... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T23:04

2023-05-04T23:04

2023-05-04T23:08

специальная военная операция на украине

в мире

зерновая сделка

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украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

джон кирби

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Риск срыва зерновой сделки остается, препятствия в отношении российского продовольствия пока не устранены, сообщил источник РИА Новости накануне переговоров по зерновой сделке в Стамбуле и Москве; нет сомнений, что за попыткой теракта против Кремля стоит киевский режим, заявил МИД РФ, решительно осудив подобные попытки; Владимир Зеленский признал, что Киев понимает, что не может войти в состав НАТО во время конфликта, но хочет получить "четкий сигнал" о том, что страну примут в альянс после его завершения. Зерновая сделка Делегации Турции, РФ и Украины на встрече в пятницу в Стамбуле планируют обсудить вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, ООН предложит формулу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что риск срыва зерновой сделки остается, препятствия в отношении российского продовольствия пока не устранены, но надежда на решение есть. Кроме того, также источник добавил, что посредничество турецкого банка по оплате российской агропродукции будет одним из пунктов обсуждений в ходе встречи в Стамбуле по зерновой сделке, конкретики нет. Украинское контрнаступление Москва предупреждает Киев и его западных спонсоров о неминуемо печальных последствиях задуманного контрнаступления, российские Вооруженные силы готовы к любому развитию событий, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Украинские войска скопили силы на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по его мнению, такие действия могут стать "началом конца для киевского режима". США обеспечили Украину всеми необходимыми средствами для проведения предполагаемого контрнаступления в ближайшие недели и месяцы, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Украина все еще находится на этапе финализации конкретных приоритетов, времени и масштаба планируемой наступательной операции, заявила директор национальной разведки США Эрвил Хайнс. Атака беспилотников на Кремль Президент США Джо Байден не планирует проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в свете атаки беспилотников на Кремль, заявил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома. Посол России в США Анатолий Антонов, говоря о словах Вашингтона про атаку беспилотников на Кремль, отметил, что заявления официальных представителей поражают цинизмом и абсурдом. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаки Киева на Кремль, заявила, что сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Сирия решительно осуждает украинскую атаку беспилотниками на Кремль и считает это терактом, сообщается в заявлении сирийского МИД. Нет сомнений, что за попыткой теракта против Кремля стоит киевский режим, заявил МИД РФ, решительно осудив подобные попытки. Атака на Кремль подлежит тщательному и оперативному расследованию, соответствующие ведомства этим занимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны, решения о таких терактах и целях принимают США, а Украина исполняет, и США должны понимать, что Москва осознает, что за действиями Киева стоят они, не каждый раз даже оставляя ему выбор средств, добавил Песков. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что США не причастны к атакам дронов на Кремль и не располагают данными, кто стоит за этими нападениями. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк по-прежнему отрицает причастность Киева к атаке дронов на Кремль, но теперь резко поменял трактовку событий и выдвинул новую версию произошедшего - утверждает, что это "инсценировка". Ход спецоперации Штурмовые отряды освободили еще два квартала Артемовска и продолжают уничтожение противника на западе города, как отмечают в Минобороны России, военнослужащие РФ уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военных, самоходную артустановку "Гвоздика" и гаубицы Д-30 и "Мста-Б", общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 250 военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов. В Минобороны добавили, что группировка "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 30 украинских военных и 8 единиц техники, на купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 100 военнослужащих. Международная обстановка Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине, заявил в четверг глава МИД страны Вопке Хукстра. Кроме того, премьер-министр страны Марк Рютте в четверг заявил, что Нидерланды прорабатывают с партнерами варианты поставки Украине истребителей F-16, табу в этом вопросе нет. Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа способствовало бы установлению мира на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Владимир Зеленский заявил, что Киев понимает, что не может войти в состав НАТО во время конфликта, но хочет получить "четкий сигнал" о том, что страну примут в альянс после его завершения. Обстановка в регионах Ночью резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Ближе к 5 часам утра он был ликвидирован. Как стало известно утром, причиной пожара стала атака беспилотника. В районе 6 утра беспилотник упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, ущерб от атаки незначительный, пострадавших нет, пожар из-за возникшего взрыва был сразу потушен, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Отбита атака украинских беспилотников на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, сорваны ротации подразделений противника на линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев. Силы противовоздушной обороны в Воронежской области обнаружили и уничтожили беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении 4 украинских морских пехотинцев, застреливших 12 мирных жителей в Мариуполе, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько о введении временного моратория на использование беспилотников. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотный летательный аппарат уничтожен вечером в четверг рядом с аэродромом Бельбек.

https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869723562.html

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html

https://ria.ru/20230504/patriotizm-1869510265.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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