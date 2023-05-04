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Марочко рассказал о действиях украинских войск в тыловых районах
Марочко рассказал о действиях украинских войск в тыловых районах - РИА Новости, 04.05.2023
Марочко рассказал о действиях украинских войск в тыловых районах
Украинские войска переходят на усиленный режим несения службы в тыловых районах, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:20
2023-05-04T08:20
2023-05-04T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
киев
луганская народная республика
украина
владимир зеленский
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска переходят на усиленный режим несения службы в тыловых районах, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Владимир Зеленский заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление, надеется после этого получить самолеты. "Вооруженные формирования Украины в тыловых районах переводят на усиленный режим несения службы", - сообщил Марочко. По его данным, речь идет о частях украинских войск, находящихся в подконтрольной Киеву части Донбасса, Днепропетровской и Харьковских областях. "Запрещены увольнительные для военнослужащих, а также рекомендовано отозвать с отпусков офицеров и специалистов, обеспечивающих боеспособность. Это может быть связано как с перестраховкой и ожиданием ответных действий после проведенных Киевом террористических атак, и подготовкой к наступательным действиям", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20230503/patriot-1869523855.html
https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869316131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, киев, луганская народная республика, украина, владимир зеленский, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Луганская Народная Республика, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Марочко
Марочко рассказал о действиях украинских войск в тыловых районах
Марочко: украинские войска в тыловых районах переходят на усиленный режим несения службы