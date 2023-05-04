https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869554550.html

Марочко рассказал о действиях украинских войск в тыловых районах

Марочко рассказал о действиях украинских войск в тыловых районах - РИА Новости, 04.05.2023

Марочко рассказал о действиях украинских войск в тыловых районах

Украинские войска переходят на усиленный режим несения службы в тыловых районах, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:20

2023-05-04T08:20

2023-05-04T08:20

специальная военная операция на украине

в мире

киев

луганская народная республика

украина

владимир зеленский

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска переходят на усиленный режим несения службы в тыловых районах, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Владимир Зеленский заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление, надеется после этого получить самолеты. "Вооруженные формирования Украины в тыловых районах переводят на усиленный режим несения службы", - сообщил Марочко. По его данным, речь идет о частях украинских войск, находящихся в подконтрольной Киеву части Донбасса, Днепропетровской и Харьковских областях. "Запрещены увольнительные для военнослужащих, а также рекомендовано отозвать с отпусков офицеров и специалистов, обеспечивающих боеспособность. Это может быть связано как с перестраховкой и ожиданием ответных действий после проведенных Киевом террористических атак, и подготовкой к наступательным действиям", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20230503/patriot-1869523855.html

https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869316131.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, луганская народная республика, украина, владимир зеленский, андрей марочко