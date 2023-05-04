https://ria.ru/20230504/souchastnitsa-1869558142.html

Знакомый предполагаемой соучастницы убийства в Петербурге рассказал о ней

Знакомый предполагаемой соучастницы убийства в Петербурге рассказал о ней - РИА Новости, 04.05.2023

Знакомый предполагаемой соучастницы убийства в Петербурге рассказал о ней

Пятнадцатилетняя девушка, которая, предположительно, стала соучастницей жестокого убийства школьницы в Санкт-Петербурге, была "душой компании", ее отличала... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:11

2023-05-04T09:11

2023-05-04T09:11

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девушка, которая, предположительно, стала соучастницей жестокого убийства школьницы в Санкт-Петербурге, была "душой компании", ее отличала вежливость и толерантность, рассказал РИА Новости знакомый этой девушки. Городской главк СК РФ информировал в среду о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "без какого-либо мотива для собственного самоутверждения". Соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, юноша забил ее молотком, затем тело закопали, заявляли следователи. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что подозреваемая в убийстве девушка снимала его на видео крупным планом. "Мы с ней знакомы, но виделись изредка… последний раз виделись в январе. Когда виделись, очень хорошо общались. Она очень добрая и милая, всем всегда все оплачивала, если кто-то грустный сидел, то спрашивала, все ли хорошо. Она была, можно сказать, душой компании и добряшкой, но из-за этого некоторые ей пользовались и просили купить что-то или оплатить", - сказал собеседник агентства. Он охарактеризовал девушку как "толерантную и вежливую". По словам знакомого подозреваемой, "она была против кого-либо обсуждать или сплетничать", "всегда всех веселила" и была интересным собеседником. "Из странностей - ее увлечение ходить по заброшкам и лесам всяким… Несмотря на это, некоторые люди ради нее приходили погулять (в общей компании), и в целом с ней очень приятно общаться. Я честно не верю, что она могла сделать нечто подобное по своей воле", - заключил собеседник агентства. Он добавил, что лично не знаком с юношей, которого подозревают в убийстве школьницы, заметив, что на фото тот "выглядит мутно".

https://ria.ru/20230503/lizaalert-1869528918.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург