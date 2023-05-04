Рейтинг@Mail.ru
Знакомый предполагаемой соучастницы убийства в Петербурге рассказал о ней - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/souchastnitsa-1869558142.html
Знакомый предполагаемой соучастницы убийства в Петербурге рассказал о ней
Знакомый предполагаемой соучастницы убийства в Петербурге рассказал о ней - РИА Новости, 04.05.2023
Знакомый предполагаемой соучастницы убийства в Петербурге рассказал о ней
Пятнадцатилетняя девушка, которая, предположительно, стала соучастницей жестокого убийства школьницы в Санкт-Петербурге, была "душой компании", ее отличала... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:11
2023-05-04T09:11
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869336998_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_784bdcb1bb5cd8610741e9c53c018f7a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девушка, которая, предположительно, стала соучастницей жестокого убийства школьницы в Санкт-Петербурге, была "душой компании", ее отличала вежливость и толерантность, рассказал РИА Новости знакомый этой девушки. Городской главк СК РФ информировал в среду о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "без какого-либо мотива для собственного самоутверждения". Соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, юноша забил ее молотком, затем тело закопали, заявляли следователи. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что подозреваемая в убийстве девушка снимала его на видео крупным планом. "Мы с ней знакомы, но виделись изредка… последний раз виделись в январе. Когда виделись, очень хорошо общались. Она очень добрая и милая, всем всегда все оплачивала, если кто-то грустный сидел, то спрашивала, все ли хорошо. Она была, можно сказать, душой компании и добряшкой, но из-за этого некоторые ей пользовались и просили купить что-то или оплатить", - сказал собеседник агентства. Он охарактеризовал девушку как "толерантную и вежливую". По словам знакомого подозреваемой, "она была против кого-либо обсуждать или сплетничать", "всегда всех веселила" и была интересным собеседником. "Из странностей - ее увлечение ходить по заброшкам и лесам всяким… Несмотря на это, некоторые люди ради нее приходили погулять (в общей компании), и в целом с ней очень приятно общаться. Я честно не верю, что она могла сделать нечто подобное по своей воле", - заключил собеседник агентства. Он добавил, что лично не знаком с юношей, которого подозревают в убийстве школьницы, заметив, что на фото тот "выглядит мутно".
https://ria.ru/20230503/lizaalert-1869528918.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869336998_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e57c1cada730ad9f6613dad927dfc64c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Знакомый предполагаемой соучастницы убийства в Петербурге рассказал о ней

Предполагаемая соучастница убийства школьницы в Петербурге была душой компании

© Фото : ГСУ СК России по Санкт-ПетербургуНа месте обнаружения тела девочки в Санкт-Петербурге
На месте обнаружения тела девочки в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
На месте обнаружения тела девочки в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Пятнадцатилетняя девушка, которая, предположительно, стала соучастницей жестокого убийства школьницы в Санкт-Петербурге, была "душой компании", ее отличала вежливость и толерантность, рассказал РИА Новости знакомый этой девушки.
Городской главк СК РФ информировал в среду о задержании 16-летнего подростка и его 15-летней подруги по подозрению в убийстве знакомой семиклассницы "без какого-либо мотива для собственного самоутверждения". Соучастники заранее выкопали импровизированную могилу в лесу у поселка Парголово и 30 апреля пригласили девочку якобы на пикник, юноша забил ее молотком, затем тело закопали, заявляли следователи. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что подозреваемая в убийстве девушка снимала его на видео крупным планом.
"Мы с ней знакомы, но виделись изредка… последний раз виделись в январе. Когда виделись, очень хорошо общались. Она очень добрая и милая, всем всегда все оплачивала, если кто-то грустный сидел, то спрашивала, все ли хорошо. Она была, можно сказать, душой компании и добряшкой, но из-за этого некоторые ей пользовались и просили купить что-то или оплатить", - сказал собеседник агентства.
Он охарактеризовал девушку как "толерантную и вежливую". По словам знакомого подозреваемой, "она была против кого-либо обсуждать или сплетничать", "всегда всех веселила" и была интересным собеседником.
Шеврон поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
На Кубани нашли тело пропавшей на трассе девятнадцатилетней девушки
Вчера, 23:11
"Из странностей - ее увлечение ходить по заброшкам и лесам всяким… Несмотря на это, некоторые люди ради нее приходили погулять (в общей компании), и в целом с ней очень приятно общаться. Я честно не верю, что она могла сделать нечто подобное по своей воле", - заключил собеседник агентства.
Он добавил, что лично не знаком с юношей, которого подозревают в убийстве школьницы, заметив, что на фото тот "выглядит мутно".
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала