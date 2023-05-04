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Родные погибших военных проводят акцию протеста у правительства Армении - РИА Новости, 04.05.2023
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12:17 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/protest-1869620952.html
Родные погибших военных проводят акцию протеста у правительства Армении
Родные погибших военных проводят акцию протеста у правительства Армении - РИА Новости, 04.05.2023
Родные погибших военных проводят акцию протеста у правительства Армении
Родственники погибших военнослужащих и оппозиционные общественные деятели проводят акцию протеста в Ереване у здания кабмина Армении, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:17
2023-05-04T12:17
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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Родственники погибших военнослужащих и оппозиционные общественные деятели проводят акцию протеста в Ереване у здания кабмина Армении, передает Sputnik Армения. Собравшиеся протестуют против уступок в карабахском вопросе и в процессе нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. "Протестующие облили красной краской фотографии представителей власти, в частности премьер-министра Никола Пашиняна и его супруги, и пообещали им "армянский Нюрнберг", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что участники акции держат в руках фотографии погибших военных, плакаты с названиями армянских городов и сел, часть из которых перешла под контроль Азербайджана после эскалации конфликта осенью 2020 года. Перед зданием правительства выставлен полицейский кордон. Самого премьера в здании кабмина нет, он отправился с двухдневным визитом в Чехию.
https://ria.ru/20230411/perestrelka-1864563975.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян
Родные погибших военных проводят акцию протеста у правительства Армении

Родственники погибших военных проводят акцию протеста у здания правительства Армении

© Sputnik / Artak AghababyanРодственники погибших военнослужащих и оппозиционные общественные деятели проводят акцию протеста в Ереване у здания кабмина Армении
Родственники погибших военнослужащих и оппозиционные общественные деятели проводят акцию протеста в Ереване у здания кабмина Армении - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Artak Aghababyan
Родственники погибших военнослужащих и оппозиционные общественные деятели проводят акцию протеста в Ереване у здания кабмина Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Родственники погибших военнослужащих и оппозиционные общественные деятели проводят акцию протеста в Ереване у здания кабмина Армении, передает Sputnik Армения.
Собравшиеся протестуют против уступок в карабахском вопросе и в процессе нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.
"Протестующие облили красной краской фотографии представителей власти, в частности премьер-министра Никола Пашиняна и его супруги, и пообещали им "армянский Нюрнберг", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что участники акции держат в руках фотографии погибших военных, плакаты с названиями армянских городов и сел, часть из которых перешла под контроль Азербайджана после эскалации конфликта осенью 2020 года.
Перед зданием правительства выставлен полицейский кордон. Самого премьера в здании кабмина нет, он отправился с двухдневным визитом в Чехию.
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В миреАрменияАзербайджанЕреванНикол Пашинян
 
 
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