https://ria.ru/20230504/prodazhi-1869765652.html

Продажи автомобилей "Москвич" в апреле выросли почти в два раза

Продажи автомобилей "Москвич" в апреле выросли почти в два раза - РИА Новости, 04.05.2023

Продажи автомобилей "Москвич" в апреле выросли почти в два раза

Продажи автомобилей "Москвич" в апреле выросли к марту текущего года почти в два раза, до 969 штук, говорится в сообщении автопроизводителя. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:23

2023-05-04T19:23

2023-05-04T19:23

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Продажи автомобилей "Москвич" в апреле выросли к марту текущего года почти в два раза, до 969 штук, говорится в сообщении автопроизводителя. "В апреле завод "Москвич" продал 969 автомобилей, что почти в два раза больше, чем в прошлом месяце. Из них около 500 кроссоверов уже встали на учет", - отмечается в сообщении. "513 автомобилей приобрели физлица. При этом 235 сделок прошли по специальной программе трейд-ин. Продажи крупным корпоративным клиентам, а также малым и средним паркам составили 456 автомобилей", - уточнили в компании. Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

https://ria.ru/20230502/natsproekt-1869113121.html

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864652833.html

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авто, москва, россия, санкт-петербург, renault, renault clio