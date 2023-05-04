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Трутнев рассказал о бизнесменах, помогающих участникам спецоперации
Трутнев рассказал о бизнесменах, помогающих участникам спецоперации - РИА Новости, 04.05.2023
Трутнев рассказал о бизнесменах, помогающих участникам спецоперации
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что знаком с группой предпринимателей, которые закупают на собственные средства тяжелые... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:58
2023-05-04T10:58
2023-05-04T13:45
специальная военная операция на украине
россия
юрий трутнев
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что знаком с группой предпринимателей, которые закупают на собственные средства тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" для спецоперации. "Знаю группу бизнесменов, которые умудряются покупать "Солнцепеки" и отправлять туда, на фронт (в зоне спецоперации – ред.)", - сказал Трутнев в эфире программы "Соловьев Live". На вопрос ведущего, где они покупают эти тяжелые огнеметные системы, Трутнев ответил, что "не в гастрономе".
https://ria.ru/20221215/tsyganova-1838859173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий трутнев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юрий Трутнев
Трутнев рассказал о бизнесменах, помогающих участникам спецоперации
Вице-премьер Трутнев: группа бизнесменов закупает системы "Солнцепек" для спецоперации