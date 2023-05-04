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Трутнев рассказал о бизнесменах, помогающих участникам спецоперации - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 04.05.2023 (обновлено: 13:45 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/pomosch-1869596229.html
Трутнев рассказал о бизнесменах, помогающих участникам спецоперации
Трутнев рассказал о бизнесменах, помогающих участникам спецоперации - РИА Новости, 04.05.2023
Трутнев рассказал о бизнесменах, помогающих участникам спецоперации
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что знаком с группой предпринимателей, которые закупают на собственные средства тяжелые... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:58
2023-05-04T13:45
специальная военная операция на украине
россия
юрий трутнев
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что знаком с группой предпринимателей, которые закупают на собственные средства тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" для спецоперации. "Знаю группу бизнесменов, которые умудряются покупать "Солнцепеки" и отправлять туда, на фронт (в зоне спецоперации – ред.)", - сказал Трутнев в эфире программы "Соловьев Live". На вопрос ведущего, где они покупают эти тяжелые огнеметные системы, Трутнев ответил, что "не в гастрономе".
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россия, юрий трутнев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юрий Трутнев
Трутнев рассказал о бизнесменах, помогающих участникам спецоперации

Вице-премьер Трутнев: группа бизнесменов закупает системы "Солнцепек" для спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Стоп-кадр с видео
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Стоп-кадр с видео. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что знаком с группой предпринимателей, которые закупают на собственные средства тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" для спецоперации.
"Знаю группу бизнесменов, которые умудряются покупать "Солнцепеки" и отправлять туда, на фронт (в зоне спецоперации – ред.)", - сказал Трутнев в эфире программы "Соловьев Live".
На вопрос ведущего, где они покупают эти тяжелые огнеметные системы, Трутнев ответил, что "не в гастрономе".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЮрий Трутнев
 
 
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