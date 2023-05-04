https://ria.ru/20230504/pomosch-1869596229.html

Трутнев рассказал о бизнесменах, помогающих участникам спецоперации

Трутнев рассказал о бизнесменах, помогающих участникам спецоперации - РИА Новости, 04.05.2023

Трутнев рассказал о бизнесменах, помогающих участникам спецоперации

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что знаком с группой предпринимателей, которые закупают на собственные средства тяжелые... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:58

2023-05-04T10:58

2023-05-04T13:45

специальная военная операция на украине

россия

юрий трутнев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797786538_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e49749549a2dca73e140ad6f20d2cfe.jpg

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что знаком с группой предпринимателей, которые закупают на собственные средства тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" для спецоперации. "Знаю группу бизнесменов, которые умудряются покупать "Солнцепеки" и отправлять туда, на фронт (в зоне спецоперации – ред.)", - сказал Трутнев в эфире программы "Соловьев Live". На вопрос ведущего, где они покупают эти тяжелые огнеметные системы, Трутнев ответил, что "не в гастрономе".

https://ria.ru/20221215/tsyganova-1838859173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, юрий трутнев