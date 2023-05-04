https://ria.ru/20230504/podzhog-1869593750.html

Шесть электричек задержали из-за поджога релейного шкафа в Петербурге

Шесть электричек задержали из-за поджога релейного шкафа в Петербурге - РИА Новости, 04.05.2023

Шесть электричек задержали из-за поджога релейного шкафа в Петербурге

Шесть пригородных поездов задерживались в четверг на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за возгорания релейного шкафа, сообщает ОЖД. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:52

2023-05-04T10:52

2023-05-04T11:07

происшествия

санкт-петербург

октябрьская железная дорога (ожд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Шесть пригородных поездов задерживались в четверг на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за возгорания релейного шкафа, сообщает ОЖД. Отмечается, что утром в четверг было зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Новая Деревня – Лахта в Санкт-Петербурге. "Поджог релейного шкафа посторонними лицами стал причиной задержек пригородных поездов на финляндском направлении… В результате было задержано шесть пригородных поездов до 30 минут: №6056, № 6058, № 6060, № 6062 сообщением Белоостров – Санкт-Петербург и № 6001, № 6005 сообщением Санкт-Петербург – Белоостров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230406/podzhog-1863419254.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд)