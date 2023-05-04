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Шесть электричек задержали из-за поджога релейного шкафа в Петербурге - РИА Новости, 04.05.2023
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10:52 04.05.2023 (обновлено: 11:07 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/podzhog-1869593750.html
Шесть электричек задержали из-за поджога релейного шкафа в Петербурге
Шесть электричек задержали из-за поджога релейного шкафа в Петербурге - РИА Новости, 04.05.2023
Шесть электричек задержали из-за поджога релейного шкафа в Петербурге
Шесть пригородных поездов задерживались в четверг на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за возгорания релейного шкафа, сообщает ОЖД. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:52
2023-05-04T11:07
происшествия
санкт-петербург
октябрьская железная дорога (ожд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Шесть пригородных поездов задерживались в четверг на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за возгорания релейного шкафа, сообщает ОЖД. Отмечается, что утром в четверг было зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Новая Деревня – Лахта в Санкт-Петербурге. "Поджог релейного шкафа посторонними лицами стал причиной задержек пригородных поездов на финляндском направлении… В результате было задержано шесть пригородных поездов до 30 минут: №6056, № 6058, № 6060, № 6062 сообщением Белоостров – Санкт-Петербург и № 6001, № 6005 сообщением Санкт-Петербург – Белоостров", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд)
Происшествия, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
Шесть электричек задержали из-за поджога релейного шкафа в Петербурге

В Петербурге на Финляндском направлении задержали электрички из-за поджога релейного шкафа

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкФинляндский вокзал в Санкт-Петербурге
Финляндский вокзал в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Финляндский вокзал в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Шесть пригородных поездов задерживались в четверг на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за возгорания релейного шкафа, сообщает ОЖД.
Отмечается, что утром в четверг было зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Новая Деревня – Лахта в Санкт-Петербурге.
"Поджог релейного шкафа посторонними лицами стал причиной задержек пригородных поездов на финляндском направлении… В результате было задержано шесть пригородных поездов до 30 минут: №6056, № 6058, № 6060, № 6062 сообщением Белоостров – Санкт-Петербург и № 6001, № 6005 сообщением Санкт-Петербург – Белоостров", - говорится в сообщении.
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