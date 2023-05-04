https://ria.ru/20230504/podtopleniya-1869552682.html

Дороги на севере Приамурья размывают талые воды, дожди и разлив рек

Дороги на севере Приамурья размывают талые воды, дожди и разлив рек - РИА Новости, 04.05.2023

Дороги на севере Приамурья размывают талые воды, дожди и разлив рек

Региональные дороги в Тындинском округе Приамурья подмывают талые воды, дождевые осадки и разлив рек вдоль трасс, сообщает министерство транспорта и дорожного... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T07:48

2023-05-04T07:48

2023-05-04T07:48

амурская область

тында

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая – РИА Новости. Региональные дороги в Тындинском округе Приамурья подмывают талые воды, дождевые осадки и разлив рек вдоль трасс, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. Вечером в среду ситуация осложнилась на 37 километре дороги Тында – Ларба, был затруднен проезд транспорта на 81 километре дороги Талдан - Соловьевск на участке между Соловьевском и Урканом. Утром в четверг, по сообщению ведомства, дождь закончился, проезд есть. Дорожная бригада приступила к проведению работ по ликвидации размывов. Позже сообщили ещё об одном участке размыва. "Причиной сложного проезда на 22 километре автомобильной дороги Ларба-Усть-Уркима является ледовая обстановка на реке Нюкжа (заторы)", - уточнили в минтрансе. Из-за перехода воды через проезжую часть дороги движение пока возможно на транспорте высокой проходимости. "Дорожная ситуация усугубляется из-за наполнения рек осадками и весенней оттайкой в северных районах. Вода ищет выход и подмывает гравийные дороги. Ведём патрулирование, техника для устранения размывов наготове, где есть возможность, оперативно приступаем к работам", - отметил замначальника отдела по содержанию и ремонту автодорог ГКУ "Амурупрадор" Денис Толмачёв.

https://ria.ru/20230504/podtopleniya-1869541641.html

амурская область

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амурская область, тында