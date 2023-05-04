https://ria.ru/20230504/peterburg-1869637050.html
В Петербурге усилят меры безопасности в День Победы
В Петербурге усилят меры безопасности в День Победы - РИА Новости, 04.05.2023
В Петербурге усилят меры безопасности в День Победы
Парад и салют пройдут в Санкт-Петербурге 9 мая, меры безопасности будут максимально усилены, сообщил журналистам начальник отдела по вопросам безопасности... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:08
2023-05-04T13:08
2023-05-04T13:08
общество
санкт-петербург
день победы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Парад и салют пройдут в Санкт-Петербурге 9 мая, меры безопасности будут максимально усилены, сообщил журналистам начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин. "Девятого мая на Дворцовой площади традиционно пройдет парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона. Парад состоится с 10 утра до 12. На Дворцовой площади будет установлен трибунный комплекс, технически рассчитанный на 1,4 тысячи посадочных мест со смотровой площадкой для просмотра стоя на 2 тысячи человек", - сказал он. По его словам, в числе почетных гостей будут приглашены участники, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Равин также отметил, что воздушной части парада в Петербурге в этом году не будет. "Торжественные мероприятия традиционно завершатся в 22.00 праздничным артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости", - сказал он. По его словам, меры безопасности в праздничные дни будут усилены. "В настоящее время правительством Санкт-Петербурга предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий… Меры безопасности будут усилены до максимального уровня", - сказал Равин.
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869592885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, день победы
Общество, Санкт-Петербург, День Победы
В Петербурге усилят меры безопасности в День Победы
Власти Петербурга усилят меры безопасности в День Победы, парад и салют состоятся
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Парад и салют пройдут в Санкт-Петербурге 9 мая, меры безопасности будут максимально усилены, сообщил журналистам начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.
"Девятого мая на Дворцовой площади традиционно пройдет парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона. Парад состоится с 10 утра до 12. На Дворцовой площади будет установлен трибунный комплекс, технически рассчитанный на 1,4 тысячи посадочных мест со смотровой площадкой для просмотра стоя на 2 тысячи человек", - сказал он.
По его словам, в числе почетных гостей будут приглашены участники, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда
.
Равин также отметил, что воздушной части парада в Петербурге в этом году не будет.
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"Торжественные мероприятия традиционно завершатся в 22.00 праздничным артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости", - сказал он.
По его словам, меры безопасности в праздничные дни будут усилены.
"В настоящее время правительством Санкт-Петербурга предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий… Меры безопасности будут усилены до максимального уровня", - сказал Равин.
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