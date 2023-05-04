https://ria.ru/20230504/peterburg-1869637050.html

В Петербурге усилят меры безопасности в День Победы

В Петербурге усилят меры безопасности в День Победы - РИА Новости, 04.05.2023

В Петербурге усилят меры безопасности в День Победы

Парад и салют пройдут в Санкт-Петербурге 9 мая, меры безопасности будут максимально усилены, сообщил журналистам начальник отдела по вопросам безопасности... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:08

2023-05-04T13:08

2023-05-04T13:08

общество

санкт-петербург

день победы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Парад и салют пройдут в Санкт-Петербурге 9 мая, меры безопасности будут максимально усилены, сообщил журналистам начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин. "Девятого мая на Дворцовой площади традиционно пройдет парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона. Парад состоится с 10 утра до 12. На Дворцовой площади будет установлен трибунный комплекс, технически рассчитанный на 1,4 тысячи посадочных мест со смотровой площадкой для просмотра стоя на 2 тысячи человек", - сказал он. По его словам, в числе почетных гостей будут приглашены участники, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Равин также отметил, что воздушной части парада в Петербурге в этом году не будет. "Торжественные мероприятия традиционно завершатся в 22.00 праздничным артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости", - сказал он. По его словам, меры безопасности в праздничные дни будут усилены. "В настоящее время правительством Санкт-Петербурга предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий… Меры безопасности будут усилены до максимального уровня", - сказал Равин.

https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869592885.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, санкт-петербург, день победы