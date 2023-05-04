Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге усилят меры безопасности в День Победы - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/peterburg-1869637050.html
В Петербурге усилят меры безопасности в День Победы
В Петербурге усилят меры безопасности в День Победы - РИА Новости, 04.05.2023
В Петербурге усилят меры безопасности в День Победы
Парад и салют пройдут в Санкт-Петербурге 9 мая, меры безопасности будут максимально усилены, сообщил журналистам начальник отдела по вопросам безопасности... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:08
2023-05-04T13:08
общество
санкт-петербург
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787657946_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c208893c629e2068ebd8faa8572553b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Парад и салют пройдут в Санкт-Петербурге 9 мая, меры безопасности будут максимально усилены, сообщил журналистам начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин. "Девятого мая на Дворцовой площади традиционно пройдет парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона. Парад состоится с 10 утра до 12. На Дворцовой площади будет установлен трибунный комплекс, технически рассчитанный на 1,4 тысячи посадочных мест со смотровой площадкой для просмотра стоя на 2 тысячи человек", - сказал он. По его словам, в числе почетных гостей будут приглашены участники, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Равин также отметил, что воздушной части парада в Петербурге в этом году не будет. "Торжественные мероприятия традиционно завершатся в 22.00 праздничным артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости", - сказал он. По его словам, меры безопасности в праздничные дни будут усилены. "В настоящее время правительством Санкт-Петербурга предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий… Меры безопасности будут усилены до максимального уровня", - сказал Равин.
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869592885.html
https://ria.ru/20230504/moratoriy-1869629813.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787657946_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf3b458c524b7337358a6a8274062d1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, день победы
Общество, Санкт-Петербург, День Победы
В Петербурге усилят меры безопасности в День Победы

Власти Петербурга усилят меры безопасности в День Победы, парад и салют состоятся

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПарадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде в Санкт-Петербурге
Парадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Парадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Парад и салют пройдут в Санкт-Петербурге 9 мая, меры безопасности будут максимально усилены, сообщил журналистам начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.
"Девятого мая на Дворцовой площади традиционно пройдет парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона. Парад состоится с 10 утра до 12. На Дворцовой площади будет установлен трибунный комплекс, технически рассчитанный на 1,4 тысячи посадочных мест со смотровой площадкой для просмотра стоя на 2 тысячи человек", - сказал он.
По его словам, в числе почетных гостей будут приглашены участники, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.
Равин также отметил, что воздушной части парада в Петербурге в этом году не будет.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
В Новосибирске запретили использовать беспилотники во время парада Победы
Вчера, 10:51
"Торжественные мероприятия традиционно завершатся в 22.00 праздничным артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости", - сказал он.
По его словам, меры безопасности в праздничные дни будут усилены.
"В настоящее время правительством Санкт-Петербурга предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий… Меры безопасности будут усилены до максимального уровня", - сказал Равин.
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Хинштейн призвал ввести временный мораторий на использование БПЛА
Вчера, 12:50
 
ОбществоСанкт-ПетербургДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала