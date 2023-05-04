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В Петербурге прошли рейды на двух крупнейших овощебазах - РИА Новости, 04.05.2023
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16:37 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ovoschebazy-1869708210.html
В Петербурге прошли рейды на двух крупнейших овощебазах
В Петербурге прошли рейды на двух крупнейших овощебазах - РИА Новости, 04.05.2023
В Петербурге прошли рейды на двух крупнейших овощебазах
Полиция Петербурга провела рейд на двух крупнейших овощебазах города и проверила более 400 мигрантов из ближнего зарубежья, 58 из которых оказались... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:37
2023-05-04T16:37
мигранты
санкт-петербург
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Полиция Петербурга провела рейд на двух крупнейших овощебазах города и проверила более 400 мигрантов из ближнего зарубежья, 58 из которых оказались нарушителями, сообщает в четверг ГУМВД по городу и Ленобласти. "В общей сложности полицейские проверили 408 граждан стран ближнего зарубежья. В результате проверки у 58 иностранных граждан были выявлены различные нарушения миграционного законодательства", - говорится в релизе. Полицейские доставили нарушителей в отделы для составления протоколов. Мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранцев и "подвергнуты выдворению за пределы России с запретом въезда на несколько лет".
https://ria.ru/20230420/migrant-1866673150.html
санкт-петербург
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мигранты, санкт-петербург, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Мигранты, Санкт-Петербург, Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге прошли рейды на двух крупнейших овощебазах

По итогам рейдов на двух крупнейших овощебазах в Петербурге задержали 58 нелегалов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Полиция Петербурга провела рейд на двух крупнейших овощебазах города и проверила более 400 мигрантов из ближнего зарубежья, 58 из которых оказались нарушителями, сообщает в четверг ГУМВД по городу и Ленобласти.
"В общей сложности полицейские проверили 408 граждан стран ближнего зарубежья. В результате проверки у 58 иностранных граждан были выявлены различные нарушения миграционного законодательства", - говорится в релизе.
Полицейские доставили нарушителей в отделы для составления протоколов. Мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранцев и "подвергнуты выдворению за пределы России с запретом въезда на несколько лет".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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МигрантыСанкт-ПетербургРоссияПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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