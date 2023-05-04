https://ria.ru/20230504/ovoschebazy-1869708210.html

В Петербурге прошли рейды на двух крупнейших овощебазах

В Петербурге прошли рейды на двух крупнейших овощебазах - РИА Новости, 04.05.2023

В Петербурге прошли рейды на двух крупнейших овощебазах

Полиция Петербурга провела рейд на двух крупнейших овощебазах города и проверила более 400 мигрантов из ближнего зарубежья, 58 из которых оказались... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:37

2023-05-04T16:37

2023-05-04T16:37

мигранты

санкт-петербург

россия

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Полиция Петербурга провела рейд на двух крупнейших овощебазах города и проверила более 400 мигрантов из ближнего зарубежья, 58 из которых оказались нарушителями, сообщает в четверг ГУМВД по городу и Ленобласти. "В общей сложности полицейские проверили 408 граждан стран ближнего зарубежья. В результате проверки у 58 иностранных граждан были выявлены различные нарушения миграционного законодательства", - говорится в релизе. Полицейские доставили нарушителей в отделы для составления протоколов. Мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранцев и "подвергнуты выдворению за пределы России с запретом въезда на несколько лет".

https://ria.ru/20230420/migrant-1866673150.html

санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мигранты, санкт-петербург, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)