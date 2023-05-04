https://ria.ru/20230504/omsk-1869659766.html
Гражданин Казахстана получил 13 лет за поджог военкомата в Омске
Гражданин Казахстана получил 13 лет за поджог военкомата в Омске - РИА Новости, 04.05.2023
Гражданин Казахстана получил 13 лет за поджог военкомата в Омске
Суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова по делу о поджоге военкомата в центре Омска, сообщила пресс-служба УФСБ... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:52
2023-05-04T13:52
2023-05-04T13:52
происшествия
омск
казахстан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ОМСК, 4 мая - РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова по делу о поджоге военкомата в центре Омска, сообщила пресс-служба УФСБ России по Омской области. Как установил суд, в мае 2022 года граждане Казахстана Молдахметов и Сеил Диас Муратулы подожгли бутылками с зажигательной смесью здание военкомата в Омске на улице Пушкина. Молдахметов утверждал, что неизвестный в телеграме предложил ему 6 миллионов тенге (на тот момент - около 400 тысяч рублей) за поджог военкомата с целью сорвать призывную кампанию по набору добровольцев на спецоперацию. После совершения преступления подельники покинули РФ, впоследствии Молдахметова задержали."Молдахметов приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме", - говорится в релизе. Его судил на выездных заседаниях в Омске 1-й Восточный окружной военный суд по статье "совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба". Сеил Диас Муратулы объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.
https://ria.ru/20230428/arest-1868488515.html
омск
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, казахстан, россия
Происшествия, Омск, Казахстан, Россия
Гражданин Казахстана получил 13 лет за поджог военкомата в Омске
Гражданин Казахстана получил 13 лет колонии строго режима за поджог военкомата в Омске