https://ria.ru/20230504/omsk-1869659766.html

Гражданин Казахстана получил 13 лет за поджог военкомата в Омске

Гражданин Казахстана получил 13 лет за поджог военкомата в Омске - РИА Новости, 04.05.2023

Гражданин Казахстана получил 13 лет за поджог военкомата в Омске

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова по делу о поджоге военкомата в центре Омска, сообщила пресс-служба УФСБ... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:52

2023-05-04T13:52

2023-05-04T13:52

происшествия

омск

казахстан

россия

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ОМСК, 4 мая - РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова по делу о поджоге военкомата в центре Омска, сообщила пресс-служба УФСБ России по Омской области. Как установил суд, в мае 2022 года граждане Казахстана Молдахметов и Сеил Диас Муратулы подожгли бутылками с зажигательной смесью здание военкомата в Омске на улице Пушкина. Молдахметов утверждал, что неизвестный в телеграме предложил ему 6 миллионов тенге (на тот момент - около 400 тысяч рублей) за поджог военкомата с целью сорвать призывную кампанию по набору добровольцев на спецоперацию. После совершения преступления подельники покинули РФ, впоследствии Молдахметова задержали."Молдахметов приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме", - говорится в релизе. Его судил на выездных заседаниях в Омске 1-й Восточный окружной военный суд по статье "совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба". Сеил Диас Муратулы объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

https://ria.ru/20230428/arest-1868488515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск, казахстан, россия