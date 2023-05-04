https://ria.ru/20230504/nerpa-1869606460.html

В Ленинградской области спасли трех детенышей нерпы

В Ленинградской области спасли трех детенышей нерпы - РИА Новости, 04.05.2023

В Ленинградской области спасли трех детенышей нерпы

Трех детенышей краснокнижной ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:42

2023-05-04T11:42

2023-05-04T12:20

хорошие новости

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ленинградская область

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россия

гуп «водоканал санкт-петербурга

фонд друзей балтийской нерпы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Трех детенышей краснокнижной ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".Одного нерпенка заметили жители деревни Кириково Волховского района и сообщили о нем в Фонд друзей балтийской нерпы.Совсем крошечный самец ладожской кольчатой нерпы весил всего шесть килограммов, такой массы недостаточно, чтобы находиться в холодной воде, охотиться и развиваться. Кроме того, у него обнаружили двустороннюю пневмонию.Еще одного нерпенка нашли в деревне Лаврово на берегу Ладожского озера. Он залез на мостки в надежде согреться и передохнуть. Детеныш был истощен и нуждался в квалифицированной помощи. Он весит 6,5 килограмма и страдает от сильного переохлаждения. В поисках помощи на берегу Ладоги оказался еще один истощенный нерпенок. О нем позаботились жители поселка Коккорево и передали специалистам фонда.Там подчеркнули, что при реабилитации важно не только оказать медицинскую помощь пострадавшим животным, но и подготовить их к жизни в дикой природе.В Санкт-Петербурге и Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения. По подсчетам ученых, в Финском заливе осталось всего около 100 особей балтийской кольчатой нерпы и около 1000 балтийских серых тюленей. В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.

https://ria.ru/20210318/zhiraf-1601812229.html

https://ria.ru/20230502/losenok-1869126724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ленинградская область, репино, россия, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы