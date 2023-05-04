Премьер Нидерландов поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО
Премьер Рютте заявил, что Нидерланды поддерживают амбиции Украины по вступлению в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Нидерланды поддерживают амбиции Украины по вступлению в НАТО, заявил в четверг премьер-министр страны Марк Рютте.
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"Что касается Нидерландов, мы поддерживаем амбиции Украины по вступлению в НАТО. Сейчас мы работаем над проведением нового саммита для того, чтобы предпринять нужные шаги для этого... Там мы обсудим этот вопрос", - сказал Рютте на совместной пресс-конференции с премьером Бельгии Александером де Кроо и Владимиром Зеленским в Гааге.
Трансляцию вела Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Как заявлял ранее Зеленский, от саммита НАТО в Вильнюсе он ждет конкретных шагов и понимания, "что Украина будет в НАТО".
В конце сентября 2022 года он заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.