https://ria.ru/20230504/nato-1869696884.html

Премьер Нидерландов поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО

Премьер Нидерландов поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО - РИА Новости, 04.05.2023

Премьер Нидерландов поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО

Нидерланды поддерживают амбиции Украины по вступлению в НАТО, заявил в четверг премьер-министр страны Марк Рютте. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:46

2023-05-04T15:46

2023-05-04T15:46

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нидерланды

бельгия

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александер де кро

нато

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Нидерланды поддерживают амбиции Украины по вступлению в НАТО, заявил в четверг премьер-министр страны Марк Рютте. Трансляцию вела Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Как заявлял ранее Зеленский, от саммита НАТО в Вильнюсе он ждет конкретных шагов и понимания, "что Украина будет в НАТО". В конце сентября 2022 года он заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

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в мире, украина, нидерланды, бельгия, марк рютте, владимир зеленский, александер де кро, нато