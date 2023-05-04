https://ria.ru/20230504/molodost-1869611416.html

Далай-лама рассказал, как сохранить молодость

Далай-лама рассказал, как сохранить молодость - РИА Новости, 04.05.2023

Далай-лама рассказал, как сохранить молодость

Сохранить молодость, физическое здоровье и остроту мышления поможет умиротворенное состояние ума, которое достигается методами тренировки сознания,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:51

2023-05-04T11:51

2023-05-04T11:51

религия

индия

россия

великобритания

татьяна черниговская

александр каплан

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

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ДХАРАМСАЛА (Индия), 4 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Сохранить молодость, физическое здоровье и остроту мышления поможет умиротворенное состояние ума, которое достигается методами тренировки сознания, однонаправленного сосредоточения и аналитической медитации, поделился личным опытом 87-летний Далай-лама. "Мое лицо выглядит молодым, потому что я работаю над развитием своего сознания – и всегда стараюсь поддерживать спокойное, умиротворенное состояние ума", - сказал Далай-лама РИА Новости на конференции "Сознание животных" в Дхарамсале. По его словам, для здоровья и молодости можно использовать лекарственные средства Запада и Востока, но не менее важно применять методы работы с умом, которые принесут и ментальное, и физическое здоровье. "Опираясь лишь на дыхательные практики, различные методы сосредоточения, такие как аналитическая и однонаправленная медитация, человек даже без лекарственных средств может добиться физического здоровья, молодости и сделать острым свой ум", - отметил буддийский духовный лидер. Для этого очень полезны глубокие знания об устройстве сознания, которые помогают удерживать ум в умиротворенном, спокойном состоянии, отметил он. Он рассказал, что ежедневно занимается медитацией, умиротворяя свое сознание и взращивая его положительные состояния, такие как сострадание. "Это помогает мне обрести и физическое здоровье", - заключил Далай-лама. Первая международная конференция "Сознание животных" проходит на этой неделе в городе Дхарамсала на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. С буддийской стороны, помимо Далай-ламы, в форуме участвуют директор Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдор, супервизоры Российских научно-исследовательских центров в Мундгоде и Билакуппе геше Лобсанг Сангпо и Нгаванг Норбу и другие известные доктора буддийской философии. Российских ученых представляют директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, академик Павел Балабан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ профессор Александр Каплан и другие крупные ученые. Среди зарубежных участников профессор психологии Николас Хамфри из Лондонской школы экономики, профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета Ева Яблонка. Всего же на форум приехали более 70 человек из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).

https://ria.ru/20230503/dalay-lama-1869341462.html

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индия, россия, великобритания, татьяна черниговская , александр каплан, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет