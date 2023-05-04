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В Мариуполе заложили камень на месте будущего Нахимовского училища - РИА Новости, 04.05.2023
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14:17 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/mariupol-1869666528.html
В Мариуполе заложили камень на месте будущего Нахимовского училища
В Мариуполе заложили камень на месте будущего Нахимовского училища - РИА Новости, 04.05.2023
В Мариуполе заложили камень на месте будущего Нахимовского училища
Памятный камень на месте строительства будущего филиала Нахимовского училища заложили в Мариуполе в четверг, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:17
2023-05-04T14:17
мариуполь
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
тимур иванов
владимир путин
нахимовское военно-морское училище
русское географическое общество
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Памятный камень на месте строительства будущего филиала Нахимовского училища заложили в Мариуполе в четверг, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Поручение о строительстве в Мариуполе филиала Нахимовского военно-морского училища дал в прошлом году президент РФ Владимир Путин. "Сегодня состоялась церемония закладки памятного камня в основание строительства нового довузовского учебного заведения Минобороны России. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Филиал Нахимовского училища на 560 мест в центре Мариуполя возведут специалисты военно-строительного комплекса Минобороны", - сообщили в ведомстве. Общая площадь застройки превысит 60 тысяч квадратных метров. Комплекс из пяти зданий построят в современном городском стиле вокруг центральной площади-плаца. Все здания соединят крытыми переходами. В спальных корпусах будут оборудованы двухкомнатные кубрики. В училище предусмотрены кабинеты дополнительного образования, шахматный клуб, теле- и фотостудия, лаборатории робототехники. Также здесь построят бассейн для испытаний подводных роботов, организовано пространство для запуска беспилотников, оркестровый кружок, хореографический класс и кабинет автодела. В крытом спорткомплексе училища можно будет заниматься баскетболом, мини-футболом, борьбой, боксом, другими видами спорта. Для силовой подготовки оборудуют тренажерную зону. "Кроме того, в училище спроектирован еще один спортивный корпус с 25-метровым бассейном на четыре дорожки и медпунктом. В учебно-административном корпусе с актовым залом на 900 мест и библиотекой будут располагаться классы, в том числе и для военно-морской подготовки, кабинет биологии с лабораторией, помещения молодежного клуба Русского географического общества, музей с хранилищем и лекторием", - рассказали в Минобороны. Нахимовское военно-морское училище расположено в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день оно имеет четыре филиала — во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. Мариупольский станет пятым. Поступить в училище можно в 5, 6 и 7 класс. Срок обучения составляет 7 лет (при поступлении в 5 класс). Курсанты обеспечиваются всеми учебными принадлежностями, установленной форменной одеждой, ежемесячно каждому выплачивается денежное довольствие.
https://ria.ru/20230502/mariupol-1869180983.html
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мариуполь, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, тимур иванов, владимир путин, нахимовское военно-морское училище, русское географическое общество, общество
Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Тимур Иванов, Владимир Путин, Нахимовское военно-морское училище, Русское географическое общество, Общество
В Мариуполе заложили камень на месте будущего Нахимовского училища

Минобороны: в Мариуполе заложили памятный камень на месте будущего Нахимовского училища

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Памятный камень на месте строительства будущего филиала Нахимовского училища заложили в Мариуполе в четверг, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Поручение о строительстве в Мариуполе филиала Нахимовского военно-морского училища дал в прошлом году президент РФ Владимир Путин.
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"Сегодня состоялась церемония закладки памятного камня в основание строительства нового довузовского учебного заведения Минобороны России. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Филиал Нахимовского училища на 560 мест в центре Мариуполя возведут специалисты военно-строительного комплекса Минобороны", - сообщили в ведомстве.
Общая площадь застройки превысит 60 тысяч квадратных метров. Комплекс из пяти зданий построят в современном городском стиле вокруг центральной площади-плаца. Все здания соединят крытыми переходами. В спальных корпусах будут оборудованы двухкомнатные кубрики.
В училище предусмотрены кабинеты дополнительного образования, шахматный клуб, теле- и фотостудия, лаборатории робототехники. Также здесь построят бассейн для испытаний подводных роботов, организовано пространство для запуска беспилотников, оркестровый кружок, хореографический класс и кабинет автодела. В крытом спорткомплексе училища можно будет заниматься баскетболом, мини-футболом, борьбой, боксом, другими видами спорта. Для силовой подготовки оборудуют тренажерную зону.
"Кроме того, в училище спроектирован еще один спортивный корпус с 25-метровым бассейном на четыре дорожки и медпунктом. В учебно-административном корпусе с актовым залом на 900 мест и библиотекой будут располагаться классы, в том числе и для военно-морской подготовки, кабинет биологии с лабораторией, помещения молодежного клуба Русского географического общества, музей с хранилищем и лекторием", - рассказали в Минобороны.
Нахимовское военно-морское училище расположено в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день оно имеет четыре филиала — во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. Мариупольский станет пятым.
Поступить в училище можно в 5, 6 и 7 класс. Срок обучения составляет 7 лет (при поступлении в 5 класс). Курсанты обеспечиваются всеми учебными принадлежностями, установленной форменной одеждой, ежемесячно каждому выплачивается денежное довольствие.
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МариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинТимур ИвановВладимир ПутинНахимовское военно-морское училищеРусское географическое обществоОбщество
 
 
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