https://ria.ru/20230504/mariupol-1869666528.html

В Мариуполе заложили камень на месте будущего Нахимовского училища

В Мариуполе заложили камень на месте будущего Нахимовского училища - РИА Новости, 04.05.2023

В Мариуполе заложили камень на месте будущего Нахимовского училища

Памятный камень на месте строительства будущего филиала Нахимовского училища заложили в Мариуполе в четверг, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:17

2023-05-04T14:17

2023-05-04T14:17

мариуполь

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

тимур иванов

владимир путин

нахимовское военно-морское училище

русское географическое общество

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Памятный камень на месте строительства будущего филиала Нахимовского училища заложили в Мариуполе в четверг, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Поручение о строительстве в Мариуполе филиала Нахимовского военно-морского училища дал в прошлом году президент РФ Владимир Путин. "Сегодня состоялась церемония закладки памятного камня в основание строительства нового довузовского учебного заведения Минобороны России. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Филиал Нахимовского училища на 560 мест в центре Мариуполя возведут специалисты военно-строительного комплекса Минобороны", - сообщили в ведомстве. Общая площадь застройки превысит 60 тысяч квадратных метров. Комплекс из пяти зданий построят в современном городском стиле вокруг центральной площади-плаца. Все здания соединят крытыми переходами. В спальных корпусах будут оборудованы двухкомнатные кубрики. В училище предусмотрены кабинеты дополнительного образования, шахматный клуб, теле- и фотостудия, лаборатории робототехники. Также здесь построят бассейн для испытаний подводных роботов, организовано пространство для запуска беспилотников, оркестровый кружок, хореографический класс и кабинет автодела. В крытом спорткомплексе училища можно будет заниматься баскетболом, мини-футболом, борьбой, боксом, другими видами спорта. Для силовой подготовки оборудуют тренажерную зону. "Кроме того, в училище спроектирован еще один спортивный корпус с 25-метровым бассейном на четыре дорожки и медпунктом. В учебно-административном корпусе с актовым залом на 900 мест и библиотекой будут располагаться классы, в том числе и для военно-морской подготовки, кабинет биологии с лабораторией, помещения молодежного клуба Русского географического общества, музей с хранилищем и лекторием", - рассказали в Минобороны. Нахимовское военно-морское училище расположено в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день оно имеет четыре филиала — во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. Мариупольский станет пятым. Поступить в училище можно в 5, 6 и 7 класс. Срок обучения составляет 7 лет (при поступлении в 5 класс). Курсанты обеспечиваются всеми учебными принадлежностями, установленной форменной одеждой, ежемесячно каждому выплачивается денежное довольствие.

https://ria.ru/20230502/mariupol-1869180983.html

https://ria.ru/20230427/mariupol-1868071164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, тимур иванов, владимир путин, нахимовское военно-морское училище, русское географическое общество, общество