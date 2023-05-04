https://ria.ru/20230504/makron-1869669189.html

Во Франции манифестанты перекрыли ж/д пути, протестуя против визита Макрона

Во Франции манифестанты перекрыли ж/д пути, протестуя против визита Макрона - РИА Новости, 04.05.2023

Во Франции манифестанты перекрыли ж/д пути, протестуя против визита Макрона

Манифестанты во французском городе Сент на западе страны перекрыли железнодорожные пути в знак протеста против визита президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:26

2023-05-04T14:26

2023-05-04T14:26

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Манифестанты во французском городе Сент на западе страны перекрыли железнодорожные пути в знак протеста против визита президента Франции Эммануэля Макрона, кроме того, в лицее, где проходит выступление главы государства, было частично отключено электричество. "В рамках спонтанной демонстрации только что люди вышли на железнодорожные пути в Сенте, однако их остановили формированием кордона CRS (подразделение полиции)", - говорится в аккаунте Twitter организации Revolution Permanente. Сообщение сопровождается видеозаписью, на которой видно, что десятки манифестантов с флагами идут по железнодорожному полотну. Кроме того, лицей в котором ожидалось выступление Макрона, частично отключили от электричества. "Электричество частично отключено в лицее в Приморской Шаранте (департамент на западе Франции), которую посетит Эммануэль Макрон… Питание идет от генераторов", - сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Это второй подобный инцидент за месяц. 19 апреля во время поездки Макрона на деревообрабатывающий завод Mathis в департаменте Нижний Рейн также выключили электричество. Ответственность за инцидент взяли профсоюзы, которые устроили манифестацию против пенсионной реформы. Ранее префект французского департамента Приморская Шаранта Николя Бассейе запретил проводить манифестации 4 мая в городе Сент в районе местного лицея в связи с визитом президента Франции. Запрет вступил в силу в 7.30 утра по местному времени (8.30 мск) и продлится до 18.00 (19.00 мск). Поездки президента Франции Эммануэля Макрона в регионы сопровождаются манифестациями после решения о пенсионной реформе. Сотни граждан утраивают "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они приносят с собой на протест против визита Макрона. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.

https://ria.ru/20230407/unizhenie-1863636919.html

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860401476.html

https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, twitter