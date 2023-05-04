https://ria.ru/20230504/lipidy-1869613396.html
Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды
Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды - РИА Новости, 04.05.2023
Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды
Какой орган вашего тела самый жирный? Несмотря на образ жизни и наследственность, это мозг. Больше половины его веса — это липиды, жиры, если упрощать. Зачем мозгу столько жира, какие функции он выполняет, и может ли изменение липидного состава стать причиной болезни? Появятся ли "уколы жира в голову", и как связаны липиды и шизофрения.
2023-05-04T12:17
2023-05-04T12:17
2023-05-04T12:36
мы все умрём. но это не точно
подкаст
сколковский институт науки и технологий
наука
университетская наука
наука в университете
наука и инновации
головной мозг
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Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды
Какой орган вашего тела самый жирный? Несмотря на образ жизни и наследственность, это мозг. Больше половины его веса, это липиды — жиры, если упрощать. Зачем мозгу столько жира, какие функции он выполняет, и может ли изменение липидного состава стать причиной болезни? Появятся ли "уколы жира в голову", и как связаны липиды и шизофрения.
audio/mpeg
Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды
Какой орган вашего тела самый жирный? Несмотря на образ жизни и наследственность, это мозг. Больше половины его веса, это липиды — жиры, если упрощать. Зачем мозгу столько жира, какие функции он выполняет, и может ли изменение липидного состава стать причиной болезни? Появятся ли "уколы жира в голову", и как связаны липиды и шизофрения.
audio/mpeg
О том, почему выражение "мозг жиром заплыл" — это не совсем оскорбление, рассказала биоинформатик, исследователь Центра Нейробиологии и Нейрореабилитации Сколтеха Мария Осетрова.Зачем создавать банки образцов головного мозга, и для каких целей изучают мертвый мозг, мы рассказывали в эпизоде "МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эксперт эпизода: Мария ОсетроваЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды
Какой орган вашего тела самый жирный? Несмотря на образ жизни и наследственность, это мозг. Больше половины его веса — это липиды, жиры, если упрощать. Зачем мозгу столько жира, какие функции он выполняет, и может ли изменение липидного состава стать причиной болезни? Появятся ли "уколы жира в голову", и как связаны липиды и шизофрения.