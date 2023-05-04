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Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды - РИА Новости, 04.05.2023
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12:17 04.05.2023 (обновлено: 12:36 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/lipidy-1869613396.html
Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды
Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды - РИА Новости, 04.05.2023
Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды
Какой орган вашего тела самый жирный? Несмотря на образ жизни и наследственность, это мозг. Больше половины его веса — это липиды, жиры, если упрощать. Зачем мозгу столько жира, какие функции он выполняет, и может ли изменение липидного состава стать причиной болезни? Появятся ли "уколы жира в голову", и как связаны липиды и шизофрения.
2023-05-04T12:17
2023-05-04T12:36
мы все умрём. но это не точно
подкаст
сколковский институт науки и технологий
наука
университетская наука
наука в университете
наука и инновации
головной мозг
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Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды
Какой орган вашего тела самый жирный? Несмотря на образ жизни и наследственность, это мозг. Больше половины его веса, это липиды — жиры, если упрощать. Зачем мозгу столько жира, какие функции он выполняет, и может ли изменение липидного состава стать причиной болезни? Появятся ли "уколы жира в голову", и как связаны липиды и шизофрения.
audio/mpeg
Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды
Какой орган вашего тела самый жирный? Несмотря на образ жизни и наследственность, это мозг. Больше половины его веса, это липиды — жиры, если упрощать. Зачем мозгу столько жира, какие функции он выполняет, и может ли изменение липидного состава стать причиной болезни? Появятся ли "уколы жира в голову", и как связаны липиды и шизофрения.
audio/mpeg
О том, почему выражение "мозг жиром заплыл" — это не совсем оскорбление, рассказала биоинформатик, исследователь Центра Нейробиологии и Нейрореабилитации Сколтеха Мария Осетрова.Зачем создавать банки образцов головного мозга, и для каких целей изучают мертвый мозг, мы рассказывали в эпизоде "МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эксперт эпизода: Мария ОсетроваЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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подкаст, сколковский институт науки и технологий, наука, университетская наука, наука в университете, наука и инновации, головной мозг, молекулы, биология, нейробиология, шизофрения, жир, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Сколковский институт науки и технологий, Наука, Университетская наука, Наука в университете, Наука и инновации, Головной мозг, молекулы, биология, Нейробиология, шизофрения, жир
Мы все умрём. Но это не точно

Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды

Мы все умрём. Но это не точно
Ваш мозг жирный, и это хорошо! Какую роль в работе мозга играют липиды
Вчера, 12:17
Читать ria.ru в
Какой орган вашего тела самый жирный? Несмотря на образ жизни и наследственность, это мозг. Больше половины его веса — это липиды, жиры, если упрощать. Зачем мозгу столько жира, какие функции он выполняет, и может ли изменение липидного состава стать причиной болезни? Появятся ли "уколы жира в голову", и как связаны липиды и шизофрения.
О том, почему выражение "мозг жиром заплыл" — это не совсем оскорбление, рассказала биоинформатик, исследователь Центра Нейробиологии и Нейрореабилитации Сколтеха Мария Осетрова.
Зачем создавать банки образцов головного мозга, и для каких целей изучают мертвый мозг, мы рассказывали в эпизоде "МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?".
Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Эксперт эпизода: Мария Осетрова

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастСколковский институт науки и технологийНаукаУниверситетская наукаНаука в университетеНаука и инновацииГоловной мозгмолекулыбиологияНейробиологияшизофренияжир
 
 
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