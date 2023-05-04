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Всесоюзные здравницы. Как изменились популярные советские курорты - РИА Новости, 04.05.2023
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Туризм
 
08:00 04.05.2023 (обновлено: 08:10 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html
Всесоюзные здравницы. Как изменились популярные советские курорты
Всесоюзные здравницы. Как изменились популярные советские курорты - РИА Новости, 04.05.2023
Всесоюзные здравницы. Как изменились популярные советские курорты
"Якин бросил свою кикимору и уговорил меня лететь с ним в Гагры!" — радостно сообщает подругам героиня фильма "Иван Васильевич меняет профессию". На другом... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:00
2023-05-04T08:10
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. "Якин бросил свою кикимору и уговорил меня лететь с ним в Гагры!" — радостно сообщает подругам героиня фильма "Иван Васильевич меняет профессию". На другом конце провода с завистью вздыхали: еще бы, отпуск в таком роскошном месте! В прибрежных городах Крыма, Краснодарского края, Абхазии, санаториях Минеральных Вод отдыхали миллионы советских граждан. Как изменились эти курорты за последние 30 лет и чем они привлекают туристов сейчас — в материале РИА Новости.Сочи"В Сочи хотя бы раз в жизни побывал каждый человек", — утверждала героиня фильма "Москва слезам не верит". В пик сезона место на пляже находили с трудом, как и комфортное жилье, несмотря на то что работало около 60 санаториев. Много отдыхающих селилось в частном секторе.После того как в 2007-м Сочи получил право проведения Олимпийских игр, город преобразился. Сейчас это курорт мирового уровня с современной инфраструктурой. Построили новые дороги, спортивные объекты, скверы, парки развлечений, рестораны и гостиницы. Кроме того, отреставрировали старые: "Интурист" стал Swissotel Resort Sochi Kamelia, "Ленинград" — City Park Hotel Sochi, к названию легендарной "Жемчужины" добавили "Гранд-отель"."Туристов очень много. Причем тех, кто раньше отдыхал за границей. Несмотря на масштабное строительство, до сих пор не хватает отелей категорий "четыре" и "пять звезд", они все забронированы", — рассказывает сопровождающий путешественников гид Алексей Манькивский.Город стал круглогодичным курортом. Некоторые гости прилетают в Сочи на выходные: погулять по набережной, посидеть с друзьями в хороших ресторанах, посетить парки развлечений и дельфинарий, покататься на лыжах в горном кластере.Абхазия"Абхазский курорт Гагра считался визитной карточкой Советского Союза, прописаться в этом месте было сложнее, чем в Москве", — вспоминает гид Марат Самарханов.После распада СССР многие места отдыха в республике были заброшены, но лояльные правила во время пандемии (например, здесь не требовали ПЦР-сертификаты для заселения в отели) стали стимулом для восстановления туробъектов региона, рассказывает Манькивский.Активнее всего из курортов Абхазии меняется Гагра, отмечает гид. На улицах установили фонари, положили плитку. Появилось много новых мест размещения, реконструированы старые. Так, санаторий "Украина" стал отелем Garden Resort, построенная в стиле сталинского ампира здравница ЦК КПСС имени XVII партсъезда — современным комплексом с медцентром Amra Park-Hotel &amp; Spa.В Гагре обновляют набережную, приводят в порядок площадку с колоннадой, ухаживают за парком принца Ольденбургского.Еще там есть дельфинарий, аквапарки, но поклонники такого вида отдыха пока предпочитают Адлер, говорит Самарханов. "В Абхазию едут за релаксом на природе, а за развлечениями — в Сочи", — объясняет гид. Но легендарный ресторан "Гагрипш" — тот, что с часами на фасаде, где снимали культовую ленту "Зимний вечер в Гаграх", — продолжает работать и до сих пор считается одним из лучших.В Пицунду по-прежнему едут, чтобы купаться в чистейшем море.Туристы отмечают, что в стране открылось много гостевых домов и уличных кафе, где предлагают хачапури, шашлык и кофе по-абхазски на песке.АнапаВ советский период Анапу называли всесоюзной детской здравницей и республикой детства, говорит гид Зоя Серебрякова. Те, кто побывал на курорте тогда, привозят своих малышей: тут мелкое море, пологий вход в воду и километры песчаных пляжей.Анапа перешла на круглогодичную работу еще в конце 1980-х: в лагерях школьников не только оздоравливали, но и обучали. Примерно половину детских здравниц после распада СССР закрыли, на их месте появились санатории, а часть территорий еще ждет инвесторов, поясняет гид. Но лагеря "Смена", "Жемчужина России" по-прежнему принимают учеников.В исторической части города работают санатории "Маяк", "Русь" и "Надежда". На набережной и Пионерском проспекте есть терренкуры, рассказывает экскурсовод.Но уже нет ДК "Курортный" с концертным залом, где выступали все известные в СССР исполнители, говорит Серебрякова. Исчезли фонтанчики на пляже, и сохранился только один бювет с минеральной водой — у санатория "Родник".Зато в Анапе появились "Ласточки", на них за 7,5 часа можно попасть в Сочи, а также в Ростов-на-Дону и Краснодар.Минеральные ВодыНа курорты Минеральных Вод советские граждане ездили оздоравливаться: ходили с кружками к бюветам, принимали процедуры в санаториях, гуляли по тропам здоровья.Курортная атмосфера сохранилась — неспешные прогулки по терренкурам, широкие бульвары, лечебницы с минеральной водой.В Кисловодске реконструированы многие объекты. "Так, отреставрировали здание "Главных нарзанных ванн", ставшее самым красивым в городе. Причем удалось сохранить лечебное отделение, где можно принимать процедуры в историческом интерьере", — уточняет гид Ирина Игумнова.Закончили ремонт Нарзанной галереи, снова открыт и "народный" бювет. Появилась пешеходная зона на проспекте Ленина с уличными статуями и ротондой, к которой подведена минеральная вода трех видов.В Пятигорске только намечается реконструкция исторической части города, почти полностью восстановили лишь здание "Лермонтовских ванн", говорит Игумнова.В Железноводске построили новую Каскадную лестницу, соединившую обновленное городское озеро "Тридцадка" с главным променадом курортного парка и бюветами. Старая часть Каскада еще ждет реконструкции.Обновили терренкуры, в Железноводске и Кисловодске в парковой зоне запущены электромобили для желающих посмотреть окрестности без физической нагрузки.КрымКрым называли всесоюзной здравницей: в Ялту, Алушту, Коктебель, Судак, Феодосию приезжали тысячи отдыхающих. Стремились попасть в санатории с оздоровительными программами.После распада СССР многие здравницы перешли в частные руки, в ведении государства остались 17 из них, в основном — на западе полуострова."В Евпатории сохранились санатории для детей, в городе Саки путешественники решают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а на Южном берегу Крыма сосредоточены здравницы для лечения органов дыхания", — рассказывает директор офиса перспективного развития, маркетинга и информации АО "Корпорация развития Республики Крым" Елена Юрченко.Значительные изменения произошли после 2014 года. Во всех туристических городах отреставрировали набережные, разбили парки, отремонтировали дворцы и картинные галереи.Трасса "Таврида" соединила Керчь с Симферополем и Севастополем. "Раньше из Симферополя до Керчи ехали от четырех до шести часов, сейчас два", — поясняет Юрченко.Кроме того, Крым сохранил советское наследие через элементы малых архитектурных форм: остановки между Ялтой и Севастополем украшены мозаикой. Туристы фотографируются на их фоне.
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Мария Селиванова
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Всесоюзные здравницы. Как изменились популярные советские курорты

© РИА Новости / Виктор Панов | Перейти в медиабанкМорское побережье в Гагре, 1974 год
Морское побережье в Гагре, 1974 год - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Виктор Панов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. "Якин бросил свою кикимору и уговорил меня лететь с ним в Гагры!" — радостно сообщает подругам героиня фильма "Иван Васильевич меняет профессию". На другом конце провода с завистью вздыхали: еще бы, отпуск в таком роскошном месте! В прибрежных городах Крыма, Краснодарского края, Абхазии, санаториях Минеральных Вод отдыхали миллионы советских граждан. Как изменились эти курорты за последние 30 лет и чем они привлекают туристов сейчас — в материале РИА Новости.

Сочи

"В Сочи хотя бы раз в жизни побывал каждый человек", — утверждала героиня фильма "Москва слезам не верит". В пик сезона место на пляже находили с трудом, как и комфортное жилье, несмотря на то что работало около 60 санаториев. Много отдыхающих селилось в частном секторе.
После того как в 2007-м Сочи получил право проведения Олимпийских игр, город преобразился. Сейчас это курорт мирового уровня с современной инфраструктурой. Построили новые дороги, спортивные объекты, скверы, парки развлечений, рестораны и гостиницы. Кроме того, отреставрировали старые: "Интурист" стал Swissotel Resort Sochi Kamelia, "Ленинград" — City Park Hotel Sochi, к названию легендарной "Жемчужины" добавили "Гранд-отель".
© РИА Новости / Абрам Штеренберг | Перейти в медиабанк

Пляж города Сочи, 1968 год

Пляж города Сочи. 1968 год

Пляж города Сочи, 1968 год

© РИА Новости / Абрам Штеренберг
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1 из 5
© РИА Новости / Б. Елин | Перейти в медиабанк

Набережная и пляж в городе Сочи, 1973 год

Набережная и пляж в городе Сочи. 1973 год

Набережная и пляж в городе Сочи, 1973 год

© РИА Новости / Б. Елин
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2 из 5
© РИА Новости / В. Хоменко | Перейти в медиабанк

В столовой санатория "Кавказская Ривьера" в Сочи, 1985 год

В столовой санатория Кавказская Ривьера в Сочи. 1985 год

В столовой санатория "Кавказская Ривьера" в Сочи, 1985 год

© РИА Новости / В. Хоменко
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3 из 5
© РИА Новости / Г. Костенко | Перейти в медиабанк

Дендрарий в Сочи, 1971 год

Дендрарий в Сочи. 1971 год

Дендрарий в Сочи, 1971 год

© РИА Новости / Г. Костенко
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4 из 5
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк

На пляже в Сочи, 1983 год

На пляже в Сочи. 1983 год

На пляже в Сочи, 1983 год

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
5 из 5

Пляж города Сочи, 1968 год

© РИА Новости / Абрам Штеренберг
Перейти в медиабанк
1 из 5

Набережная и пляж в городе Сочи, 1973 год

© РИА Новости / Б. Елин
Перейти в медиабанк
2 из 5

В столовой санатория "Кавказская Ривьера" в Сочи, 1985 год

© РИА Новости / В. Хоменко
Перейти в медиабанк
3 из 5

Дендрарий в Сочи, 1971 год

© РИА Новости / Г. Костенко
Перейти в медиабанк
4 из 5

На пляже в Сочи, 1983 год

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
5 из 5
"Туристов очень много. Причем тех, кто раньше отдыхал за границей. Несмотря на масштабное строительство, до сих пор не хватает отелей категорий "четыре" и "пять звезд", они все забронированы", — рассказывает сопровождающий путешественников гид Алексей Манькивский.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

Здание сочинского цирка

Здание Сочинского цирка

Здание сочинского цирка

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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1 из 4
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанк

Здание железнодорожного вокзала в Адлере

Здание железнодорожного вокзала в Адлере

Здание железнодорожного вокзала в Адлере

© РИА Новости / Игорь Онучин
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2 из 4
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

Начало горнолыжного сезона в Сочи

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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3 из 4
© iStock.com / Yuliya Starikova

Курорт Красная Поляна в Сочи

Курорт Красная поляна в Сочи

Курорт Красная Поляна в Сочи

© iStock.com / Yuliya Starikova
4 из 4

Здание сочинского цирка

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
1 из 4

Здание железнодорожного вокзала в Адлере

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
2 из 4

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
3 из 4

Курорт Красная Поляна в Сочи

© iStock.com / Yuliya Starikova
4 из 4
Город стал круглогодичным курортом. Некоторые гости прилетают в Сочи на выходные: погулять по набережной, посидеть с друзьями в хороших ресторанах, посетить парки развлечений и дельфинарий, покататься на лыжах в горном кластере.

Абхазия

"Абхазский курорт Гагра считался визитной карточкой Советского Союза, прописаться в этом месте было сложнее, чем в Москве", — вспоминает гид Марат Самарханов.
После распада СССР многие места отдыха в республике были заброшены, но лояльные правила во время пандемии (например, здесь не требовали ПЦР-сертификаты для заселения в отели) стали стимулом для восстановления туробъектов региона, рассказывает Манькивский.
© iStock.com / Vladimir Zapletin

Вид на город Гагру, Абхазия

Вид на город Гагра, Абхазия

Вид на город Гагру, Абхазия

© iStock.com / Vladimir Zapletin
1 из 5
© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанк

Санаторий "Кавкасиони" (ныне пансионат "Кавказ") в Гаграх, Абхазская ССР

Санаторий Кавкасиони в Гаграх. 1991 год

Санаторий "Кавкасиони" (ныне пансионат "Кавказ") в Гаграх, Абхазская ССР

© РИА Новости / Владимир Акимов
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2 из 5
© РИА Новости / Виктор Панов | Перейти в медиабанк

Патриарший собор в Пицунде, построенный в честь апостола Андрея Первозванного в начале X века

Патриарший собор в Пицунде. 1964 год

Патриарший собор в Пицунде, построенный в честь апостола Андрея Первозванного в начале X века

© РИА Новости / Виктор Панов
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3 из 5
© РИА Новости / А. Лобов | Перейти в медиабанк

Черноморское побережье Гагры

Черноморское побережье Гагры. 1968 год

Черноморское побережье Гагры

© РИА Новости / А. Лобов
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4 из 5
© РИА Новости / Г. Костенко | Перейти в медиабанк

На набережной в Гагре, 1971 год

На набережной в Гагре. 1971 год

На набережной в Гагре, 1971 год

© РИА Новости / Г. Костенко
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5 из 5

Вид на город Гагру, Абхазия

© iStock.com / Vladimir Zapletin
1 из 5

Санаторий "Кавкасиони" (ныне пансионат "Кавказ") в Гаграх, Абхазская ССР

© РИА Новости / Владимир Акимов
Перейти в медиабанк
2 из 5

Патриарший собор в Пицунде, построенный в честь апостола Андрея Первозванного в начале X века

© РИА Новости / Виктор Панов
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3 из 5

Черноморское побережье Гагры

© РИА Новости / А. Лобов
Перейти в медиабанк
4 из 5

На набережной в Гагре, 1971 год

© РИА Новости / Г. Костенко
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5 из 5
Активнее всего из курортов Абхазии меняется Гагра, отмечает гид. На улицах установили фонари, положили плитку. Появилось много новых мест размещения, реконструированы старые. Так, санаторий "Украина" стал отелем Garden Resort, построенная в стиле сталинского ампира здравница ЦК КПСС имени XVII партсъезда — современным комплексом с медцентром Amra Park-Hotel & Spa.
В Гагре обновляют набережную, приводят в порядок площадку с колоннадой, ухаживают за парком принца Ольденбургского.
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

Ресторан "Гагрипш" в Гагре

Ресторан Гагрипш в Гаграх

Ресторан "Гагрипш" в Гагре

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 4
© Фото : Сергей ШандинОтель "Аквамарин", Гагра
Отель Аквамарин, Гагра
Отель "Аквамарин", Гагра
© Фото : Сергей Шандин
2 из 4
© РИА Новости / Г. Костенко | Перейти в медиабанк

Колоннада на набережной в Гагре

Колоннада на набережной в Гагре

Колоннада на набережной в Гагре

© РИА Новости / Г. Костенко
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3 из 4
© Фото : Сергей ШандинГагра, центр города, колоннада
Гагра, центр города, колоннада
Гагра, центр города, колоннада
© Фото : Сергей Шандин
4 из 4

Ресторан "Гагрипш" в Гагре

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 4
Отель "Аквамарин", Гагра
© Фото : Сергей Шандин
2 из 4

Колоннада на набережной в Гагре

© РИА Новости / Г. Костенко
Перейти в медиабанк
3 из 4
Гагра, центр города, колоннада
© Фото : Сергей Шандин
4 из 4
Еще там есть дельфинарий, аквапарки, но поклонники такого вида отдыха пока предпочитают Адлер, говорит Самарханов. "В Абхазию едут за релаксом на природе, а за развлечениями — в Сочи", — объясняет гид. Но легендарный ресторан "Гагрипш" — тот, что с часами на фасаде, где снимали культовую ленту "Зимний вечер в Гаграх", — продолжает работать и до сих пор считается одним из лучших.
В Пицунду по-прежнему едут, чтобы купаться в чистейшем море.
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкПляж в Пицунде
Пляж в Пицунде - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Пляж в Пицунде
Туристы отмечают, что в стране открылось много гостевых домов и уличных кафе, где предлагают хачапури, шашлык и кофе по-абхазски на песке.

Анапа

В советский период Анапу называли всесоюзной детской здравницей и республикой детства, говорит гид Зоя Серебрякова. Те, кто побывал на курорте тогда, привозят своих малышей: тут мелкое море, пологий вход в воду и километры песчаных пляжей.
© РИА Новости / В. Бабайлов | Перейти в медиабанк

Вход на пляж в городе Анапе, 1970 год

Вход на золотой пляж в городе Анапе. 1970 год

Вход на пляж в городе Анапе, 1970 год

© РИА Новости / В. Бабайлов
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1 из 5
© РИА Новости / Владимир Первенцев | Перейти в медиабанк

На пляже санатория "Жемчужина России" в Анапе, 1979 год

На пляже санатория Жемчужина России в Анапе. 1979 год

На пляже санатория "Жемчужина России" в Анапе, 1979 год

© РИА Новости / Владимир Первенцев
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2 из 5
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Центральный фонтан у здания администрации города Анапы

Центральный фонтан у здания администрации города Анапа

Центральный фонтан у здания администрации города Анапы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 5
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Люди отдыхают на пляже в Анапе

Люди отдыхают на пляже в Анапе

Люди отдыхают на пляже в Анапе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 5
© РИА Новости / В. Анцышкин | Перейти в медиабанк

Здание горисполкома в Анапе, 1982 год

Здание Горисполкома в Анапе. 1982 год

Здание горисполкома в Анапе, 1982 год

© РИА Новости / В. Анцышкин
Перейти в медиабанк
5 из 5

Вход на пляж в городе Анапе, 1970 год

© РИА Новости / В. Бабайлов
Перейти в медиабанк
1 из 5

На пляже санатория "Жемчужина России" в Анапе, 1979 год

© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в медиабанк
2 из 5

Центральный фонтан у здания администрации города Анапы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 5

Люди отдыхают на пляже в Анапе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 5

Здание горисполкома в Анапе, 1982 год

© РИА Новости / В. Анцышкин
Перейти в медиабанк
5 из 5
Анапа перешла на круглогодичную работу еще в конце 1980-х: в лагерях школьников не только оздоравливали, но и обучали. Примерно половину детских здравниц после распада СССР закрыли, на их месте появились санатории, а часть территорий еще ждет инвесторов, поясняет гид. Но лагеря "Смена", "Жемчужина России" по-прежнему принимают учеников.
В исторической части города работают санатории "Маяк", "Русь" и "Надежда". На набережной и Пионерском проспекте есть терренкуры, рассказывает экскурсовод.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Пляж отеля "Золотая бухта" в Анапе

Пляж отеля Золотая бухта в Анапе

Пляж отеля "Золотая бухта" в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Люди отдыхают на пляже в Анапе

Люди отдыхают на пляже в Анапе

Люди отдыхают на пляже в Анапе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 3

Пляж отеля "Золотая бухта" в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 3

Люди отдыхают на пляже в Анапе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 3

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 3
Но уже нет ДК "Курортный" с концертным залом, где выступали все известные в СССР исполнители, говорит Серебрякова. Исчезли фонтанчики на пляже, и сохранился только один бювет с минеральной водой — у санатория "Родник".
Зато в Анапе появились "Ласточки", на них за 7,5 часа можно попасть в Сочи, а также в Ростов-на-Дону и Краснодар.

Минеральные Воды

На курорты Минеральных Вод советские граждане ездили оздоравливаться: ходили с кружками к бюветам, принимали процедуры в санаториях, гуляли по тропам здоровья.
Курортная атмосфера сохранилась — неспешные прогулки по терренкурам, широкие бульвары, лечебницы с минеральной водой.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанк

Город-курорт Кисловодск, 1986 год

Город-курорт Кисловодск. 1986 год

Город-курорт Кисловодск, 1986 год

© РИА Новости / Юрий Кавер
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© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Курортный бульвар в городе Кисловодске

Курортный бульвар в городе Кисловодск

Курортный бульвар в городе Кисловодске

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Каскадная лестница на входе в национальный парк "Кисловодский"

Каскадная лестница на входе в национальный парк Кисловодский

Каскадная лестница на входе в национальный парк "Кисловодский"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 3

Город-курорт Кисловодск, 1986 год

© РИА Новости / Юрий Кавер
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1 из 3

Курортный бульвар в городе Кисловодске

© РИА Новости / Денис Абрамов
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2 из 3

Каскадная лестница на входе в национальный парк "Кисловодский"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Кисловодске реконструированы многие объекты. "Так, отреставрировали здание "Главных нарзанных ванн", ставшее самым красивым в городе. Причем удалось сохранить лечебное отделение, где можно принимать процедуры в историческом интерьере", — уточняет гид Ирина Игумнова.
Закончили ремонт Нарзанной галереи, снова открыт и "народный" бювет. Появилась пешеходная зона на проспекте Ленина с уличными статуями и ротондой, к которой подведена минеральная вода трех видов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Лошадь пасется на вершине горы Малое Седло. В долине раскинулся город Кисловодск

Лошадь пасется на вершине горы Малое Седло. В долине раскинулся город Кисловодск

Лошадь пасется на вершине горы Малое Седло. В долине раскинулся город Кисловодск

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Посетители Нарзанной галереи Кисловодска во время обзорной экскурсии по городу в рамках кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ".

Посетители Нарзанной галереи Кисловодска во время обзорной экскурсии по городу

Посетители Нарзанной галереи Кисловодска во время обзорной экскурсии по городу в рамках кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 2

Лошадь пасется на вершине горы Малое Седло. В долине раскинулся город Кисловодск

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посетители Нарзанной галереи Кисловодска во время обзорной экскурсии по городу в рамках кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В Пятигорске только намечается реконструкция исторической части города, почти полностью восстановили лишь здание "Лермонтовских ванн", говорит Игумнова.
В Железноводске построили новую Каскадную лестницу, соединившую обновленное городское озеро "Тридцадка" с главным променадом курортного парка и бюветами. Старая часть Каскада еще ждет реконструкции.
© РИА Новости / Юрий Каплун | Перейти в медиабанк

Здание Лермонтовской галереи на территории парка "Цветник", 1969 год

Здание Лермонтовской галереи на территории парка Цветник. 1969 год

Здание Лермонтовской галереи на территории парка "Цветник", 1969 год

© РИА Новости / Юрий Каплун
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© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Питьевая галерея в Пятигорске

Питьевая галерея в Пятигорске

Питьевая галерея в Пятигорске

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Беседка "Эолова арфа" — достопримечательность Пятигорска, памятник архитектуры

Беседка Эолова арфа - достопримечательность Пятигорска, памятник архитектуры федерального значения. Архитекторы братья Бернардации, 1831 год

Беседка "Эолова арфа" — достопримечательность Пятигорска, памятник архитектуры

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Лермонтовской галереи на территории парка "Цветник", 1969 год

© РИА Новости / Юрий Каплун
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Питьевая галерея в Пятигорске

© РИА Новости / Денис Абрамов
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Беседка "Эолова арфа" — достопримечательность Пятигорска, памятник архитектуры

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Обновили терренкуры, в Железноводске и Кисловодске в парковой зоне запущены электромобили для желающих посмотреть окрестности без физической нагрузки.

Крым

Крым называли всесоюзной здравницей: в Ялту, Алушту, Коктебель, Судак, Феодосию приезжали тысячи отдыхающих. Стремились попасть в санатории с оздоровительными программами.
После распада СССР многие здравницы перешли в частные руки, в ведении государства остались 17 из них, в основном — на западе полуострова.
© iStock.com / Vladislav ZolotovЛивадийский дворец в Ялте
Ливадийский дворец в Ялте
Ливадийский дворец в Ялте
© iStock.com / Vladislav Zolotov
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© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанк

Консульский замок Судакской генуэзской крепости, 1971 год

Консульский замок Судакской генуэзской крепости. 1971 год

Консульский замок Судакской генуэзской крепости, 1971 год

© РИА Новости / Владимир Вдовин
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© РИА Новости / М. Юрченко | Перейти в медиабанк

Пансионат "Голубой залив". Украинская ССР. Поселок Планерское

Пансионат Голубой залив. Поселок Планерское. 1985 год

Пансионат "Голубой залив". Украинская ССР. Поселок Планерское

© РИА Новости / М. Юрченко
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© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанк

Пляж у юго-западного склона Крепостной горы в Судаке, 1971 год

Пляж у юго-западного склона Крепостной горы в Судаке. 1971 год

Пляж у юго-западного склона Крепостной горы в Судаке, 1971 год

© РИА Новости / Владимир Вдовин
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4 из 4
Ливадийский дворец в Ялте
© iStock.com / Vladislav Zolotov
1 из 4

Консульский замок Судакской генуэзской крепости, 1971 год

© РИА Новости / Владимир Вдовин
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2 из 4

Пансионат "Голубой залив". Украинская ССР. Поселок Планерское

© РИА Новости / М. Юрченко
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3 из 4

Пляж у юго-западного склона Крепостной горы в Судаке, 1971 год

© РИА Новости / Владимир Вдовин
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"В Евпатории сохранились санатории для детей, в городе Саки путешественники решают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а на Южном берегу Крыма сосредоточены здравницы для лечения органов дыхания", — рассказывает директор офиса перспективного развития, маркетинга и информации АО "Корпорация развития Республики Крым" Елена Юрченко.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Статуя на стадионе детского лагеря "Смена" в поселке Понизовка

Статуя на стадионе детского лагеря Смена в поселке Понизовка

Статуя на стадионе детского лагеря "Смена" в поселке Понизовка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Памятник Героям Великой Отечественной войны — участникам Керченско-Феодосийского десанта в Коктебеле

Памятник Героям ВОВ - участникам Керченско-Феодосийского десанта в Коктебеле

Памятник Героям Великой Отечественной войны — участникам Керченско-Феодосийского десанта в Коктебеле

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте

Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте

Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 3

Статуя на стадионе детского лагеря "Смена" в поселке Понизовка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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1 из 3

Памятник Героям Великой Отечественной войны — участникам Керченско-Феодосийского десанта в Коктебеле

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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2 из 3

Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 3
Значительные изменения произошли после 2014 года. Во всех туристических городах отреставрировали набережные, разбили парки, отремонтировали дворцы и картинные галереи.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму
Девушка на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму
Трасса "Таврида" соединила Керчь с Симферополем и Севастополем. "Раньше из Симферополя до Керчи ехали от четырех до шести часов, сейчас два", — поясняет Юрченко.
Кроме того, Крым сохранил советское наследие через элементы малых архитектурных форм: остановки между Ялтой и Севастополем украшены мозаикой. Туристы фотографируются на их фоне.
Атриум (ресторанный зал) гостиницы Метрополь в Москве
Легенды для туристов: тайны самых известных отелей в СССР
4 марта, 08:00
 
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