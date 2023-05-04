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Всесоюзные здравницы. Как изменились популярные советские курорты

Всесоюзные здравницы. Как изменились популярные советские курорты - РИА Новости, 04.05.2023

Всесоюзные здравницы. Как изменились популярные советские курорты

"Якин бросил свою кикимору и уговорил меня лететь с ним в Гагры!" — радостно сообщает подругам героиня фильма "Иван Васильевич меняет профессию". На другом... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:00

2023-05-04T08:00

2023-05-04T08:10

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. "Якин бросил свою кикимору и уговорил меня лететь с ним в Гагры!" — радостно сообщает подругам героиня фильма "Иван Васильевич меняет профессию". На другом конце провода с завистью вздыхали: еще бы, отпуск в таком роскошном месте! В прибрежных городах Крыма, Краснодарского края, Абхазии, санаториях Минеральных Вод отдыхали миллионы советских граждан. Как изменились эти курорты за последние 30 лет и чем они привлекают туристов сейчас — в материале РИА Новости.Сочи"В Сочи хотя бы раз в жизни побывал каждый человек", — утверждала героиня фильма "Москва слезам не верит". В пик сезона место на пляже находили с трудом, как и комфортное жилье, несмотря на то что работало около 60 санаториев. Много отдыхающих селилось в частном секторе.После того как в 2007-м Сочи получил право проведения Олимпийских игр, город преобразился. Сейчас это курорт мирового уровня с современной инфраструктурой. Построили новые дороги, спортивные объекты, скверы, парки развлечений, рестораны и гостиницы. Кроме того, отреставрировали старые: "Интурист" стал Swissotel Resort Sochi Kamelia, "Ленинград" — City Park Hotel Sochi, к названию легендарной "Жемчужины" добавили "Гранд-отель"."Туристов очень много. Причем тех, кто раньше отдыхал за границей. Несмотря на масштабное строительство, до сих пор не хватает отелей категорий "четыре" и "пять звезд", они все забронированы", — рассказывает сопровождающий путешественников гид Алексей Манькивский.Город стал круглогодичным курортом. Некоторые гости прилетают в Сочи на выходные: погулять по набережной, посидеть с друзьями в хороших ресторанах, посетить парки развлечений и дельфинарий, покататься на лыжах в горном кластере.Абхазия"Абхазский курорт Гагра считался визитной карточкой Советского Союза, прописаться в этом месте было сложнее, чем в Москве", — вспоминает гид Марат Самарханов.После распада СССР многие места отдыха в республике были заброшены, но лояльные правила во время пандемии (например, здесь не требовали ПЦР-сертификаты для заселения в отели) стали стимулом для восстановления туробъектов региона, рассказывает Манькивский.Активнее всего из курортов Абхазии меняется Гагра, отмечает гид. На улицах установили фонари, положили плитку. Появилось много новых мест размещения, реконструированы старые. Так, санаторий "Украина" стал отелем Garden Resort, построенная в стиле сталинского ампира здравница ЦК КПСС имени XVII партсъезда — современным комплексом с медцентром Amra Park-Hotel & Spa.В Гагре обновляют набережную, приводят в порядок площадку с колоннадой, ухаживают за парком принца Ольденбургского.Еще там есть дельфинарий, аквапарки, но поклонники такого вида отдыха пока предпочитают Адлер, говорит Самарханов. "В Абхазию едут за релаксом на природе, а за развлечениями — в Сочи", — объясняет гид. Но легендарный ресторан "Гагрипш" — тот, что с часами на фасаде, где снимали культовую ленту "Зимний вечер в Гаграх", — продолжает работать и до сих пор считается одним из лучших.В Пицунду по-прежнему едут, чтобы купаться в чистейшем море.Туристы отмечают, что в стране открылось много гостевых домов и уличных кафе, где предлагают хачапури, шашлык и кофе по-абхазски на песке.АнапаВ советский период Анапу называли всесоюзной детской здравницей и республикой детства, говорит гид Зоя Серебрякова. Те, кто побывал на курорте тогда, привозят своих малышей: тут мелкое море, пологий вход в воду и километры песчаных пляжей.Анапа перешла на круглогодичную работу еще в конце 1980-х: в лагерях школьников не только оздоравливали, но и обучали. Примерно половину детских здравниц после распада СССР закрыли, на их месте появились санатории, а часть территорий еще ждет инвесторов, поясняет гид. Но лагеря "Смена", "Жемчужина России" по-прежнему принимают учеников.В исторической части города работают санатории "Маяк", "Русь" и "Надежда". На набережной и Пионерском проспекте есть терренкуры, рассказывает экскурсовод.Но уже нет ДК "Курортный" с концертным залом, где выступали все известные в СССР исполнители, говорит Серебрякова. Исчезли фонтанчики на пляже, и сохранился только один бювет с минеральной водой — у санатория "Родник".Зато в Анапе появились "Ласточки", на них за 7,5 часа можно попасть в Сочи, а также в Ростов-на-Дону и Краснодар.Минеральные ВодыНа курорты Минеральных Вод советские граждане ездили оздоравливаться: ходили с кружками к бюветам, принимали процедуры в санаториях, гуляли по тропам здоровья.Курортная атмосфера сохранилась — неспешные прогулки по терренкурам, широкие бульвары, лечебницы с минеральной водой.В Кисловодске реконструированы многие объекты. "Так, отреставрировали здание "Главных нарзанных ванн", ставшее самым красивым в городе. Причем удалось сохранить лечебное отделение, где можно принимать процедуры в историческом интерьере", — уточняет гид Ирина Игумнова.Закончили ремонт Нарзанной галереи, снова открыт и "народный" бювет. Появилась пешеходная зона на проспекте Ленина с уличными статуями и ротондой, к которой подведена минеральная вода трех видов.В Пятигорске только намечается реконструкция исторической части города, почти полностью восстановили лишь здание "Лермонтовских ванн", говорит Игумнова.В Железноводске построили новую Каскадную лестницу, соединившую обновленное городское озеро "Тридцадка" с главным променадом курортного парка и бюветами. Старая часть Каскада еще ждет реконструкции.Обновили терренкуры, в Железноводске и Кисловодске в парковой зоне запущены электромобили для желающих посмотреть окрестности без физической нагрузки.КрымКрым называли всесоюзной здравницей: в Ялту, Алушту, Коктебель, Судак, Феодосию приезжали тысячи отдыхающих. Стремились попасть в санатории с оздоровительными программами.После распада СССР многие здравницы перешли в частные руки, в ведении государства остались 17 из них, в основном — на западе полуострова."В Евпатории сохранились санатории для детей, в городе Саки путешественники решают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а на Южном берегу Крыма сосредоточены здравницы для лечения органов дыхания", — рассказывает директор офиса перспективного развития, маркетинга и информации АО "Корпорация развития Республики Крым" Елена Юрченко.Значительные изменения произошли после 2014 года. Во всех туристических городах отреставрировали набережные, разбили парки, отремонтировали дворцы и картинные галереи.Трасса "Таврида" соединила Керчь с Симферополем и Севастополем. "Раньше из Симферополя до Керчи ехали от четырех до шести часов, сейчас два", — поясняет Юрченко.Кроме того, Крым сохранил советское наследие через элементы малых архитектурных форм: остановки между Ялтой и Севастополем украшены мозаикой. Туристы фотографируются на их фоне.

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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