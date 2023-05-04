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Ленобласть начала поставки копченой креветки в Китай - РИА Новости, 04.05.2023
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Ленинградская область
 
16:59 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/krevetki-1869718196.html
Ленобласть начала поставки копченой креветки в Китай
Ленобласть начала поставки копченой креветки в Китай - РИА Новости, 04.05.2023
Ленобласть начала поставки копченой креветки в Китай
Рыбоперерабатывающая компания из Ленинградской области заключила первый экспортный контракт на поставку копченых креветок в соусе на рынок Китайской Народной... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:59
2023-05-04T16:59
ленинградская область
ленинградская область
китай
гатчинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Рыбоперерабатывающая компания из Ленинградской области заключила первый экспортный контракт на поставку копченых креветок в соусе на рынок Китайской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Соглашение ООО "Нортен Шримп Энд Фиш Продуктс" с Шаньдунской международной торговой компанией было подписано при содействии Центра развития промышленности Ленинградской области. Документ предполагает поставку на экспорт до конца 2023 года деликатесного продукта на сумму 650 миллионов рублей", – сообщил собеседник агентства.Как отметили в пресс-службе областной администрации, предприятие входит в группу компаний "Северная креветка" и занимается выпуском свежих и консервированных креветок. В настоящий момент компания расширяет производственные мощности и готовится строить новые площадки на участке площадью восемь гектаров в поселке Верево Гатчинского района Ленобласти. В скором времени там появится комплекс по производству малька форели, выращиванию товарной форели, завод по глубокой переработке морепродуктов и производству рыбной муки и рыбьего жира.По словам генерального директора Центра развития промышленности Ленинградской области Веры Штокайло, пищевая продукция является основным направлением экспорта из Ленинградской области в Китай, где высоко ценят качество российских товаров.
https://ria.ru/20230413/proizvodstvo-1865145694.html
ленинградская область
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ленинградская область, китай, гатчинский район
Ленинградская область , Ленинградская область, Китай, Гатчинский район

Ленобласть начала поставки копченой креветки в Китай

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиПодписание соглашения между ООО "Нортен Шримп Энд Фиш Продуктс", и Шаньдунской Международной торговой компанией
Подписание соглашения между ООО Нортен Шримп Энд Фиш Продуктс, и Шаньдунской Международной торговой компанией - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Подписание соглашения между ООО "Нортен Шримп Энд Фиш Продуктс", и Шаньдунской Международной торговой компанией
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Рыбоперерабатывающая компания из Ленинградской области заключила первый экспортный контракт на поставку копченых креветок в соусе на рынок Китайской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Соглашение ООО "Нортен Шримп Энд Фиш Продуктс" с Шаньдунской международной торговой компанией было подписано при содействии Центра развития промышленности Ленинградской области. Документ предполагает поставку на экспорт до конца 2023 года деликатесного продукта на сумму 650 миллионов рублей", – сообщил собеседник агентства.
Как отметили в пресс-службе областной администрации, предприятие входит в группу компаний "Северная креветка" и занимается выпуском свежих и консервированных креветок. В настоящий момент компания расширяет производственные мощности и готовится строить новые площадки на участке площадью восемь гектаров в поселке Верево Гатчинского района Ленобласти. В скором времени там появится комплекс по производству малька форели, выращиванию товарной форели, завод по глубокой переработке морепродуктов и производству рыбной муки и рыбьего жира.
По словам генерального директора Центра развития промышленности Ленинградской области Веры Штокайло, пищевая продукция является основным направлением экспорта из Ленинградской области в Китай, где высоко ценят качество российских товаров.
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Ленинградская областьЛенинградская областьКитайГатчинский район
 
 
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