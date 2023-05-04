https://ria.ru/20230504/krevetki-1869718196.html

Ленобласть начала поставки копченой креветки в Китай

Ленобласть начала поставки копченой креветки в Китай - РИА Новости, 04.05.2023

Ленобласть начала поставки копченой креветки в Китай

Рыбоперерабатывающая компания из Ленинградской области заключила первый экспортный контракт на поставку копченых креветок в соусе на рынок Китайской Народной... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:59

2023-05-04T16:59

2023-05-04T16:59

ленинградская область

ленинградская область

китай

гатчинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Рыбоперерабатывающая компания из Ленинградской области заключила первый экспортный контракт на поставку копченых креветок в соусе на рынок Китайской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Соглашение ООО "Нортен Шримп Энд Фиш Продуктс" с Шаньдунской международной торговой компанией было подписано при содействии Центра развития промышленности Ленинградской области. Документ предполагает поставку на экспорт до конца 2023 года деликатесного продукта на сумму 650 миллионов рублей", – сообщил собеседник агентства.Как отметили в пресс-службе областной администрации, предприятие входит в группу компаний "Северная креветка" и занимается выпуском свежих и консервированных креветок. В настоящий момент компания расширяет производственные мощности и готовится строить новые площадки на участке площадью восемь гектаров в поселке Верево Гатчинского района Ленобласти. В скором времени там появится комплекс по производству малька форели, выращиванию товарной форели, завод по глубокой переработке морепродуктов и производству рыбной муки и рыбьего жира.По словам генерального директора Центра развития промышленности Ленинградской области Веры Штокайло, пищевая продукция является основным направлением экспорта из Ленинградской области в Китай, где высоко ценят качество российских товаров.

https://ria.ru/20230413/proizvodstvo-1865145694.html

ленинградская область

китай

гатчинский район

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, китай, гатчинский район