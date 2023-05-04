https://ria.ru/20230504/krest-1869770776.html

В Петербурге пьяная компания сломала поклонный крест на месте церкви

В Петербурге пьяная компания сломала поклонный крест на месте церкви - РИА Новости, 04.05.2023

В Петербурге пьяная компания сломала поклонный крест на месте церкви

Пьяная компания в ночь на четверг сломала деревянный поклонный крест, установленный на месте церкви на Греческой площади в Санкт-Петербурге, все трое... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:38

2023-05-04T19:38

2023-05-04T19:38

происшествия

санкт-петербург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Пьяная компания в ночь на четверг сломала деревянный поклонный крест, установленный на месте церкви на Греческой площади в Санкт-Петербурге, все трое подозреваемых задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сообщение о повреждении креста поступило в полицию Центрального района в четверг утром. Как установили правоохранители, инцидент произошел около двух часов ночи "в результате пьяной выходки троих молодых людей". "В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали причастных к данному инциденту. Ими оказались трое работников ресторана, все 1999 года рождения. Они доставлены в отдел полиции для разбирательства и привлечения к ответственности", - говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД. По информации интернет-газеты "Фонтанка", вандалы унесли сломанный крест с собой, оставив его в подворотне. Прохожий, гулявший с собакой, вернул крест к постаменту. По данным из открытых источников, деревянный поклонный крест был установлен рядом с концертным залом "Октябрьский" осенью 2013 года в память о находившейся на этом месте церкви Димитрия Солунского, разрушенной в 1962 году.

https://ria.ru/20230502/vanna-1869102709.html

https://ria.ru/20230428/pobeda-1868603758.html

санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)