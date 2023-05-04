https://ria.ru/20230504/krest-1869770776.html
В Петербурге пьяная компания сломала поклонный крест на месте церкви
В Петербурге пьяная компания сломала поклонный крест на месте церкви - РИА Новости, 04.05.2023
В Петербурге пьяная компания сломала поклонный крест на месте церкви
Пьяная компания в ночь на четверг сломала деревянный поклонный крест, установленный на месте церкви на Греческой площади в Санкт-Петербурге, все трое... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:38
2023-05-04T19:38
2023-05-04T19:38
происшествия
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россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Пьяная компания в ночь на четверг сломала деревянный поклонный крест, установленный на месте церкви на Греческой площади в Санкт-Петербурге, все трое подозреваемых задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сообщение о повреждении креста поступило в полицию Центрального района в четверг утром. Как установили правоохранители, инцидент произошел около двух часов ночи "в результате пьяной выходки троих молодых людей". "В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали причастных к данному инциденту. Ими оказались трое работников ресторана, все 1999 года рождения. Они доставлены в отдел полиции для разбирательства и привлечения к ответственности", - говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД. По информации интернет-газеты "Фонтанка", вандалы унесли сломанный крест с собой, оставив его в подворотне. Прохожий, гулявший с собакой, вернул крест к постаменту. По данным из открытых источников, деревянный поклонный крест был установлен рядом с концертным залом "Октябрьский" осенью 2013 года в память о находившейся на этом месте церкви Димитрия Солунского, разрушенной в 1962 году.
https://ria.ru/20230502/vanna-1869102709.html
https://ria.ru/20230428/pobeda-1868603758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге пьяная компания сломала поклонный крест на месте церкви
В Петербурге задержали трех человек, сломавших поклонный крест на месте разрушенной церкви
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Пьяная компания в ночь на четверг сломала деревянный поклонный крест, установленный на месте церкви на Греческой площади в Санкт-Петербурге, все трое подозреваемых задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, сообщение о повреждении креста поступило в полицию Центрального района в четверг утром. Как установили правоохранители, инцидент произошел около двух часов ночи "в результате пьяной выходки троих молодых людей".
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали причастных к данному инциденту. Ими оказались трое работников ресторана, все 1999 года рождения. Они доставлены в отдел полиции для разбирательства и привлечения к ответственности", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", вандалы унесли сломанный крест с собой, оставив его в подворотне. Прохожий, гулявший с собакой, вернул крест к постаменту.
По данным из открытых источников, деревянный поклонный крест был установлен рядом с концертным залом "Октябрьский" осенью 2013 года в память о находившейся на этом месте церкви Димитрия Солунского, разрушенной в 1962 году.
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