https://ria.ru/20230504/kor-1869554223.html
Корь у четырех заболевших жителей Приамурья не подтвердилась
Корь у четырех заболевших жителей Приамурья не подтвердилась - РИА Новости, 04.05.2023
Корь у четырех заболевших жителей Приамурья не подтвердилась
Жителей Приамурья, контактировавших с заболевшей корью, сняли с медицинского контроля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:16
2023-05-04T08:16
2023-05-04T08:16
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая – РИА Новости. Жителей Приамурья, контактировавших с заболевшей корью, сняли с медицинского контроля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. "Четверых амурчан, взятых под контроль амурским Роспотребнадзором, как контактных по кори, освободили от медицинского наблюдения", - говорится в сообщении. В апреле управление сообщило, что четверо сотрудников бригады поезда Москва-Чита были в контакте с заболевшей работницей вагона-ресторана. Все четверо - жители Приамурья. Они находились под медицинским наблюдением 21 день – это длительность инкубационного периода кори. Роспотребнадзор установил сроки вакцинации поездной бригады от кори и иммунный статус - все были ранее привиты, угрозы здоровью нет. Отмечается, что за три последних года в Амурской области подтвержденных случаев заболевания корью нет. В медицинских организациях сейчас пересматривают противопоказания к проведению прививок против кори. В регионе в рамках подчищающей иммунизации до конца 2023 года планируется привить более 16 тысяч человек.
https://ria.ru/20230503/vaktsina-1869429170.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Корь у четырех заболевших жителей Приамурья не подтвердилась
Роспотребнадзор: корь у четырех заболевших жителей Приамурья не подтвердилась