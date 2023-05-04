https://ria.ru/20230504/kor-1869554223.html

Корь у четырех заболевших жителей Приамурья не подтвердилась

Корь у четырех заболевших жителей Приамурья не подтвердилась - РИА Новости, 04.05.2023

Корь у четырех заболевших жителей Приамурья не подтвердилась

Жителей Приамурья, контактировавших с заболевшей корью, сняли с медицинского контроля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:16

2023-05-04T08:16

2023-05-04T08:16

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая – РИА Новости. Жителей Приамурья, контактировавших с заболевшей корью, сняли с медицинского контроля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. "Четверых амурчан, взятых под контроль амурским Роспотребнадзором, как контактных по кори, освободили от медицинского наблюдения", - говорится в сообщении. В апреле управление сообщило, что четверо сотрудников бригады поезда Москва-Чита были в контакте с заболевшей работницей вагона-ресторана. Все четверо - жители Приамурья. Они находились под медицинским наблюдением 21 день – это длительность инкубационного периода кори. Роспотребнадзор установил сроки вакцинации поездной бригады от кори и иммунный статус - все были ранее привиты, угрозы здоровью нет. Отмечается, что за три последних года в Амурской области подтвержденных случаев заболевания корью нет. В медицинских организациях сейчас пересматривают противопоказания к проведению прививок против кори. В регионе в рамках подчищающей иммунизации до конца 2023 года планируется привить более 16 тысяч человек.

https://ria.ru/20230503/vaktsina-1869429170.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество