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СМИ: сестра шведского хоккеиста из ЦСКА одной фразой вызвала бурю в Сети - РИА Новости, 04.05.2023
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04:20 04.05.2023 (обновлено: 06:18 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/khokkeist-1869544824.html
СМИ: сестра шведского хоккеиста из ЦСКА одной фразой вызвала бурю в Сети
СМИ: сестра шведского хоккеиста из ЦСКА одной фразой вызвала бурю в Сети - РИА Новости, 04.05.2023
СМИ: сестра шведского хоккеиста из ЦСКА одной фразой вызвала бурю в Сети
Сестра шведского хоккеиста Адама Рейдеборна, победившего в чемпионате КХЛ в составе команды ЦСКА, одной фразой вызвала бурю в соцсетях, поддержав решение брата... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T04:20
2023-05-04T06:18
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сестра шведского хоккеиста Адама Рейдеборна, победившего в чемпионате КХЛ в составе команды ЦСКА, одной фразой вызвала бурю в соцсетях, поддержав решение брата остаться в России, пишет MTV.Рейдеборн, выступающий за ЦСКА уже второй сезон, ранее заявил, что может продолжить играть за московский клуб, если ему предложат."Не имеет значения, что думают все остальные. Ты наш чемпион", — написала она в Twitter. "Вся семья очень гордится тобой здесь, дома. Теперь ты с золотой медалью, говори, что хочешь, но мы собираемся отпраздновать это событие", — добавила сестра спортсмена.Комментаторы стали обвинять Рейдеборна в игнорировании военных действий на Украине из-за решения остаться в России, выразив мнение, что его сестре должно быть "стыдно".В Сети многие отметили, что хотя некоторые европейские спортсмены покинули Россию после начала спецоперации на Украине, есть и те, которые остались и начали зарабатывать намного больше.
https://ria.ru/20230313/sport-1857375580.html
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в мире, общество, спорт, россия, украина, twitter
В мире, Общество, Спорт, Россия, Украина, Twitter
СМИ: сестра шведского хоккеиста из ЦСКА одной фразой вызвала бурю в Сети

MTV: в Сети разгорелся скандал из-за поста сестры шведского хоккеиста ЦСКА Рейдеборна

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВратарь ЦСКА Адам Рейдеборн
Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сестра шведского хоккеиста Адама Рейдеборна, победившего в чемпионате КХЛ в составе команды ЦСКА, одной фразой вызвала бурю в соцсетях, поддержав решение брата остаться в России, пишет MTV.
Рейдеборн, выступающий за ЦСКА уже второй сезон, ранее заявил, что может продолжить играть за московский клуб, если ему предложат.
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"Не имеет значения, что думают все остальные. Ты наш чемпион", — написала она в Twitter. "Вся семья очень гордится тобой здесь, дома. Теперь ты с золотой медалью, говори, что хочешь, но мы собираемся отпраздновать это событие", — добавила сестра спортсмена.
Комментаторы стали обвинять Рейдеборна в игнорировании военных действий на Украине из-за решения остаться в России, выразив мнение, что его сестре должно быть "стыдно".
В Сети многие отметили, что хотя некоторые европейские спортсмены покинули Россию после начала спецоперации на Украине, есть и те, которые остались и начали зарабатывать намного больше.
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