https://ria.ru/20230504/khokkeist-1869544824.html

СМИ: сестра шведского хоккеиста из ЦСКА одной фразой вызвала бурю в Сети

СМИ: сестра шведского хоккеиста из ЦСКА одной фразой вызвала бурю в Сети - РИА Новости, 04.05.2023

СМИ: сестра шведского хоккеиста из ЦСКА одной фразой вызвала бурю в Сети

Сестра шведского хоккеиста Адама Рейдеборна, победившего в чемпионате КХЛ в составе команды ЦСКА, одной фразой вызвала бурю в соцсетях, поддержав решение брата... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T04:20

2023-05-04T04:20

2023-05-04T06:18

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сестра шведского хоккеиста Адама Рейдеборна, победившего в чемпионате КХЛ в составе команды ЦСКА, одной фразой вызвала бурю в соцсетях, поддержав решение брата остаться в России, пишет MTV.Рейдеборн, выступающий за ЦСКА уже второй сезон, ранее заявил, что может продолжить играть за московский клуб, если ему предложат."Не имеет значения, что думают все остальные. Ты наш чемпион", — написала она в Twitter. "Вся семья очень гордится тобой здесь, дома. Теперь ты с золотой медалью, говори, что хочешь, но мы собираемся отпраздновать это событие", — добавила сестра спортсмена.Комментаторы стали обвинять Рейдеборна в игнорировании военных действий на Украине из-за решения остаться в России, выразив мнение, что его сестре должно быть "стыдно".В Сети многие отметили, что хотя некоторые европейские спортсмены покинули Россию после начала спецоперации на Украине, есть и те, которые остались и начали зарабатывать намного больше.

https://ria.ru/20230313/sport-1857375580.html

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