https://ria.ru/20230504/kanikuly-1869625977.html

Школьные каникулы летом-2023: расписание, кто устанавливает сроки

Летние каникулы 2023: с какого числа начинается отдых у школьников в России

Школьные каникулы летом-2023: расписание, кто устанавливает сроки

Летние каникулы для школьников и студентов - самое продолжительное время отдыха и самое ожидаемое. Когда оно начинается в России в 2023 году, с какого числа... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:35

2023-05-04T12:35

2023-05-04T12:36

россия

школы

дети

основной государственный экзамен (огэ)

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Летние каникулы для школьников и студентов - самое продолжительное время отдыха и самое ожидаемое. Когда оно начинается в России в 2023 году, с какого числа уйдут отдыхать учащиеся начальных, средних, старших и выпускных классов, сколько месяцев должен длиться каникулярный период у студентов вузов и колледжей, будет ли перенесено начало летних каникул, - в материале РИА Новости.Летние каникулы- Исторически так сложилось, что летние каникулы длиннее других. В СССР были установлены единые для всех учебных заведений летние каникулы. Они длились со дня окончания учебного года по 31 августа – их время то увеличивалось, то уменьшалось, - рассказывает Сергей Шестаков, преподаватель математики, автор проекта "ЕГЭ Чемпион".Расписание летних каникулКаждый год Министерство просвещения РФ публикует расписание каникул для школьников. Оно носит рекомендательный характер.- При этом каждый регион, как и отдельная школа, может устанавливать свои сроки для отдыха учеников. К примеру, если 2022-2023 учебный год стартовал в День знаний во всех регионах России, то завершиться в отдельных школах он может с разницей в несколько дней, ведь это школы имеют право определять самостоятельно. Не все школы страны возьмут на вооружение предложенные даты каникул, график работы конкретно взятого учебного заведения в 2022-2023 учебном году может отличаться от рекомендованного. К тому же каникулы могут смещаться из-за карантинов, форс-мажоров, сложных климатических условий в холодное время года, когда занятия в школе невозможны, - отмечает Владимир Чупраков, адвокат, управляющий партнер Legal Victory Office.В большинстве школ в 2023 году летние каникулы начнутся 26 или 31 мая, в зависимости от системы обучения.Для учеников с 1 по 8 и 10-го классовПеред началом учебного года школы утверждают план работы, в котором обязательно указываются даты каникул."Документ составляется на основе рекомендаций Минпросвещения и учитывает нормативную длительность учебного года. Так у первых классов должно быть 33 учебные недели в году, у вторых-восьмых и десятых классов - 34 недели", - уточняет Владимир Чупраков.Для выпускников 9 и 11 классовДля учеников выпускных классов учебный год завершается в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации и учебным планом. Формально каникулы для них начинаются с конца мая, но с этого момента выпускники приступают к подготовке к сдаче ОГЭ (основной государственный экзамен для учеников 9 классов) и ЕГЭ (единый государственный экзамен для 11 классов). В зависимости от выбранных предметов, дети будут ходить в школу практически до конца первого летнего месяца.Сколько длятся летние каникулыЛетний отдых для учащихся с 1 по 8 и 10 классов длится 3 месяца, а для выпускников он начинается после сдачи экзаменов.Сократят ли летние каникулыПредложение о сокращении летних каникул до полутора месяцев выдвинули эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), мотивируя это тем, что по их подсчетам именно летом возрастает детская смертность от несчастных случаев, причем рост ее составляет около 20%. Кроме того, по мнению авторов инициативы, таким образом можно снизить учебную нагрузку и повысить успеваемость. В Госдуме эту инициативу не поддержали.- Если мы говорим об отдыхе от учёбы, нет нужды сокращать перерыв ради дополнительных часов за партой. Но есть смысл заниматься организацией экскурсий на производство и поездок в компании, где можно было бы практиковаться. Ученикам, как я считаю, важно расширять кругозор и, опираясь на школьные знания и навыки, начинать уже с ранних лет находить им применение, — отмечает Сергей Шестаков.Правила установления каникул для школьниковВсе прописанные в календаре каникул даты носят рекомендательный характер, и каждое учебное заведение вправе корректировать его в соответствии со своим учебным планом.В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", с сентября по июнь ученик должен отдыхать всего не менее 30 календарных дней. Летние каникулы должны составлять не меньше 2-х месяцев, а перенос дат не должен отличаться от рекомендованных Минпросвещения больше чем на две недели.Начало основных этапов ОГЭ и ЕГЭПериод сдачи единого государственного экзамена в 2023 году начинается с конца мая и длится по начало июня.- 26 мая школьникам предстоит сдавать химию, литературу, географию, а 29 мая – русский язык. Экзамены по математике пройдут 1 июня, по физике и истории – 5 июня, по обществознанию – 8 июня. Для иностранных языков, информатики и биологии назначен период с 13 по 20 июня.. Те, кто не сдаст экзамены в указанные сроки из-за болезни, смогут воспользоваться резервным этапом. В Рособрнадзоре и Минпросвещения сообщили, что для него установлен период с 12 апреля до 19 сентября. Кстати, эти дни утверждены ещё и для тех, кому назначат разные экзамены в один день. Сдача ОГЭ пройдет с 24 мая по 17 июня (основной этап). В качестве резервного периода для итоговой аттестации девятиклассников предусмотрены даты с 18 июня по 1 июля. При этом для выпускников школ назначены даты дополнительного периода — с 4 по 23 сентября, - рассказывает Сергей Шестаков.Когда начнутся летние каникулы в вузах и колледжахУчебный год в вузах и ссузах несколько отличается от привычного школьного, если ученики общеобразовательных учебных заведений привыкли учиться по четвертям и триместрам, то студенты - по семестрам. После каждого семестра им выставляются итоговые отметки, которые заносятся в зачетную книжку. Учебный период подразделяется на:Так как практика традиционно назначается на лето, это сокращает каникулы с 3-х до 2-х месяцев.Среднестатистический график летних каникул у студентов высших учебных заведений и колледжей - с 1 июля по 31 августа, но каждое учебное заведение составляет его по своему усмотрению. По нормам, установленным СанПиН, летний отдых у студентов должен длиться не менее 6 недель, а общее количество каникулярных недель в течение года должно быть не меньше 8 недель.

https://ria.ru/20221221/istoriya-1840300330.html

https://sn.ria.ru/20220823/psikhologi-1811479336.html

https://ria.ru/20230414/navigator-1865272409.html

https://ria.ru/20220723/shkola-1804488930.html

https://ria.ru/20230303/poezd-1855756406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, школы, дети, основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество