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В Марий Эл обнаружили вирус птичьего гриппа у мертвых чаек - РИА Новости, 04.05.2023
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17:54 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/gripp-1869740525.html
В Марий Эл обнаружили вирус птичьего гриппа у мертвых чаек
В Марий Эл обнаружили вирус птичьего гриппа у мертвых чаек - РИА Новости, 04.05.2023
В Марий Эл обнаружили вирус птичьего гриппа у мертвых чаек
Вирус гриппа птиц обнаружили в тушках мертвых чаек в Советском районе Марий Эл, сообщило управление Роспотребнадзора по республике. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:54
2023-05-04T17:54
происшествия
вятское
советский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика марий эл
животные
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Вирус гриппа птиц обнаружили в тушках мертвых чаек в Советском районе Марий Эл, сообщило управление Роспотребнадзора по республике. Пятьдесят шесть мертвых чаек были обнаружены на берегу пруда в селе Вятское. Для проведения лабораторных исследований были отобраны 2 тушки, остальные сожгли в крематории районной станции по борьбе с болезнями животных. "Поступила информация об обнаружении в трупах чаек РНК вируса гриппа А… Ветеринарной службой осуществляется комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий. Проведена дезинфекционная обработка прибрежной зоны. Начато эпизоотолого-эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении. Определен круг контактных лиц, это четверо сотрудников Советской районной станции по борьбе с болезнями животных. Подчеркивается, что все они привиты против гриппа в предэпидемический сезон 2022-2023 годов. "За контактными лицами и жителями села Вятское и деревни Афанассола Советского района установлено медицинское наблюдение. Ветеринарами и эпидемиологами совершаются подворные обходы в населенных пунктах в радиусе 10 километров с целью уточнения круга лиц, подвергшихся риску заражения, выявления фактов падежа птиц в частных хозяйствах, проведения разъяснительной работы", - отмечается в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в населенных пунктах, отнесенных к угрожаемой зоне и зоне наблюдения. С 1 по 3 мая случаев гриппа среди жителей таких мест не зарегистрировано, пациенты с симптомами ОРВИ и конъюнктивита за медицинской помощью не обращались.
https://ria.ru/20230503/priamure-1869313373.html
https://ria.ru/20230421/chuma-1866786244.html
вятское
советский район
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происшествия, вятское, советский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика марий эл, животные
Происшествия, Вятское, Советский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Марий Эл, Животные
В Марий Эл обнаружили вирус птичьего гриппа у мертвых чаек

В Марий Эл обнаружили вирус птичьего гриппа у мертвых чаек на берегу пруда в селе Вятское

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИсследование в лаборатории
Исследование в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Исследование в лаборатории. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Вирус гриппа птиц обнаружили в тушках мертвых чаек в Советском районе Марий Эл, сообщило управление Роспотребнадзора по республике.
Пятьдесят шесть мертвых чаек были обнаружены на берегу пруда в селе Вятское. Для проведения лабораторных исследований были отобраны 2 тушки, остальные сожгли в крематории районной станции по борьбе с болезнями животных.
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"Поступила информация об обнаружении в трупах чаек РНК вируса гриппа А… Ветеринарной службой осуществляется комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий. Проведена дезинфекционная обработка прибрежной зоны. Начато эпизоотолого-эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.
Определен круг контактных лиц, это четверо сотрудников Советской районной станции по борьбе с болезнями животных. Подчеркивается, что все они привиты против гриппа в предэпидемический сезон 2022-2023 годов.
"За контактными лицами и жителями села Вятское и деревни Афанассола Советского района установлено медицинское наблюдение. Ветеринарами и эпидемиологами совершаются подворные обходы в населенных пунктах в радиусе 10 километров с целью уточнения круга лиц, подвергшихся риску заражения, выявления фактов падежа птиц в частных хозяйствах, проведения разъяснительной работы", - отмечается в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в населенных пунктах, отнесенных к угрожаемой зоне и зоне наблюдения. С 1 по 3 мая случаев гриппа среди жителей таких мест не зарегистрировано, пациенты с симптомами ОРВИ и конъюнктивита за медицинской помощью не обращались.
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ПроисшествияВятскоеСоветский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Марий ЭлЖивотные
 
 
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