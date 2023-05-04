https://ria.ru/20230504/gripp-1869740525.html

В Марий Эл обнаружили вирус птичьего гриппа у мертвых чаек

В Марий Эл обнаружили вирус птичьего гриппа у мертвых чаек - РИА Новости, 04.05.2023

В Марий Эл обнаружили вирус птичьего гриппа у мертвых чаек

Вирус гриппа птиц обнаружили в тушках мертвых чаек в Советском районе Марий Эл, сообщило управление Роспотребнадзора по республике. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:54

2023-05-04T17:54

2023-05-04T17:54

происшествия

вятское

советский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика марий эл

животные

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Вирус гриппа птиц обнаружили в тушках мертвых чаек в Советском районе Марий Эл, сообщило управление Роспотребнадзора по республике. Пятьдесят шесть мертвых чаек были обнаружены на берегу пруда в селе Вятское. Для проведения лабораторных исследований были отобраны 2 тушки, остальные сожгли в крематории районной станции по борьбе с болезнями животных. "Поступила информация об обнаружении в трупах чаек РНК вируса гриппа А… Ветеринарной службой осуществляется комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий. Проведена дезинфекционная обработка прибрежной зоны. Начато эпизоотолого-эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении. Определен круг контактных лиц, это четверо сотрудников Советской районной станции по борьбе с болезнями животных. Подчеркивается, что все они привиты против гриппа в предэпидемический сезон 2022-2023 годов. "За контактными лицами и жителями села Вятское и деревни Афанассола Советского района установлено медицинское наблюдение. Ветеринарами и эпидемиологами совершаются подворные обходы в населенных пунктах в радиусе 10 километров с целью уточнения круга лиц, подвергшихся риску заражения, выявления фактов падежа птиц в частных хозяйствах, проведения разъяснительной работы", - отмечается в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в населенных пунктах, отнесенных к угрожаемой зоне и зоне наблюдения. С 1 по 3 мая случаев гриппа среди жителей таких мест не зарегистрировано, пациенты с симптомами ОРВИ и конъюнктивита за медицинской помощью не обращались.

https://ria.ru/20230503/priamure-1869313373.html

https://ria.ru/20230421/chuma-1866786244.html

вятское

советский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, вятское, советский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика марий эл, животные