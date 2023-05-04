https://ria.ru/20230504/grazhdanstvo-1869726106.html
Болгария лишила гражданства четырех россиян
Болгария лишила гражданства четырех россиян - РИА Новости, 04.05.2023
Болгария лишила гражданства четырех россиян
Болгария лишила гражданства 18 человек, в том числе четверых россиян, после того, как в конце марта парламент страны проголосовал за отмену "золотых паспортов", РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:23
2023-05-04T17:23
2023-05-04T18:10
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Болгария лишила гражданства 18 человек, в том числе четверых россиян, после того, как в конце марта парламент страны проголосовал за отмену "золотых паспортов", сообщает издание Sofia Globe. Ранее отмечалось, что в течение шести месяцев после того, как поправки о "золотых паспортах" станут законом, госагентство нацбезопасности проверит, есть ли основания для лишения гражданства кого-либо из тех, кто получил его по отмененной схеме. "Из тех, кого лишили, гражданства, четверо были из Египта, четверо — из России, четверо — из Казахстана, трое — из Китая, двое — из Пакистана и один из Иордании", — говорится в сообщении издания.
https://ria.ru/20230503/bolgariya-1869505583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия, гражданство, паспорт
В мире, Болгария, Россия, Гражданство, Паспорт
Болгария лишила гражданства четырех россиян
Болгария лишила гражданства четырех россиян после отмены в марте "золотых паспортов"