https://ria.ru/20230504/flag-1869586535.html

В посольстве Сербии в Москве приспустили флаг из-за ЧП в школе в Белграде

В посольстве Сербии в Москве приспустили флаг из-за ЧП в школе в Белграде - РИА Новости, 04.05.2023

В посольстве Сербии в Москве приспустили флаг из-за ЧП в школе в Белграде

В посольстве Сербии в Москве приспустили флаг в связи с трагедией в школе в Белграде, где произошла стрельба, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:37

2023-05-04T10:37

2023-05-04T10:37

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В посольстве Сербии в Москве приспустили флаг в связи с трагедией в школе в Белграде, где произошла стрельба, передаёт корреспондент РИА Новости. Полиция ранее сообщила, что задержала 14-летнего стрелка Косту Кецмановича, который в среду в школе в Белграде применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу. В посольстве Сербии в Москве в связи с трагедией приспущен флаг. Около здания сербской дипмиссии возложен венок в знак скорби по погибшим и пострадавшим в результате стрельбы. Правительство Сербии приняло решение о трехдневном трауре на всей территории страны, начиная с пятницы, 5 мая, заканчивая воскресеньем - 7 мая, а занятия в среду во вторую смену отменены, продолжатся в четверг с минуты молчания. Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду, что семиклассник, который устроил стрельбу, будет помещен в специальное отделение психиатрии. Подросток выстрелил 56 раз, столько найдено гильз, он израсходовал четыре магазина по 18 патронов. Вучич уточнил, что стрелявшего в школе не обижали, он из обеспеченной семьи и ни в чем не нуждался, но был отличником и "не совсем сблизился со сверстниками в классе". По данным прокуратуры Белграда нападавшему еще не исполнилось 14 лет, и по сербскому законодательству он пока не подлежит уголовной ответственности. Глава МВД Сербии Братислав Гашич сообщил в среду, что отец стрелявшего задержан, оружием он владел легально, но в отношении него также будут предприняты законные меры. Гашич уточнил, что по неподтвержденой пока информации отец водил сына в тир, что по его мнению не подобает "ребенку 12-13 лет", и в отношении отца "будут предприняты предусмотренные законом меры". По данным следствия, стрельба была спланирована школьником за месяц до совершения, он расписал и расчертил заранее план преступления с отмеченными будущими "приоритетными жертвами", а также план входа в школу. Медики ранее сообщили о состоянии раненых при стрельбе в школе в Сербии, двое из пострадавших детей 13-14 лет находятся в тяжелом состоянии - одна девочка с ранением в голову, и мальчик с ранением в шею, проводятся операции.

https://ria.ru/20230503/strelba-1869434524.html

https://ria.ru/20230503/politsiya-1869421586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сербия, белград (город), москва, россия