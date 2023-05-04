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В Словакии пообещали отметить День победы над фашизмом на должном уровне

В Словакии пообещали отметить День победы над фашизмом на должном уровне - РИА Новости, 04.05.2023

В Словакии пообещали отметить День победы над фашизмом на должном уровне

Бывший словацкий премьер-министр и лидер партии Smer Роберт Фицо пообещал, что День победы над фашизмом в Словакии будет отмечен на соответствующем уровне. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T23:44

2023-05-04T23:44

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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший словацкий премьер-министр и лидер партии Smer Роберт Фицо пообещал, что День победы над фашизмом в Словакии будет отмечен на соответствующем уровне. В четверг Фицо опубликовал письмо к послам стран-членов Европейского союза, Великобритании, США, Украины, Белоруссии, России, Казахстана и всех стран бывшего Советского союза, в котором напомнил, что 8 мая Словакия отмечает важный государственный праздник - День победы над фашизмом. "В партии Smer мы уверены, что жертвы борьбы против фашизма должны нас объединять, а не разделять. Мы отвергаем рекомендации МВД Словакии, выданные в координации с министерством иностранных дел, согласно которым памятные мероприятия должны происходить так, как будто их организовало диссидентство", - отметил Фицо. По его словам, День победы над фашизмом для партии SMER является одним из самых важных праздников. "И мы его отметим соответственно", - заявил Фицо. Он пригласил глав дипломатических миссий присоединиться 8 мая к памятному мероприятию на мемориале Славин в Братиславе, который установлен в честь солдат Советской армии, павших за освобождение столицы Словакии. Ранее словацкий Союз борцов против фашизма на своей странице в социальной сети Facebook* сообщил о том, что МВД Словакии рекомендовало провести памятные мероприятия в честь Дня победы над фашизмом "в форме молчаливого возложения венков". По данным объединения, это означает необходимость отказаться от какой-либо дополнительной программы, музыки, гимна, траурного марша или стихов. Активисты антифашистского движения раскритиковали данные рекомендации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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