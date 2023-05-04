https://ria.ru/20230504/fitso-1869796733.html
В Словакии пообещали отметить День победы над фашизмом на должном уровне
В Словакии пообещали отметить День победы над фашизмом на должном уровне - РИА Новости, 04.05.2023
В Словакии пообещали отметить День победы над фашизмом на должном уровне
Бывший словацкий премьер-министр и лидер партии Smer Роберт Фицо пообещал, что День победы над фашизмом в Словакии будет отмечен на соответствующем уровне. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T23:44
2023-05-04T23:44
2023-05-04T23:44
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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший словацкий премьер-министр и лидер партии Smer Роберт Фицо пообещал, что День победы над фашизмом в Словакии будет отмечен на соответствующем уровне. В четверг Фицо опубликовал письмо к послам стран-членов Европейского союза, Великобритании, США, Украины, Белоруссии, России, Казахстана и всех стран бывшего Советского союза, в котором напомнил, что 8 мая Словакия отмечает важный государственный праздник - День победы над фашизмом. "В партии Smer мы уверены, что жертвы борьбы против фашизма должны нас объединять, а не разделять. Мы отвергаем рекомендации МВД Словакии, выданные в координации с министерством иностранных дел, согласно которым памятные мероприятия должны происходить так, как будто их организовало диссидентство", - отметил Фицо. По его словам, День победы над фашизмом для партии SMER является одним из самых важных праздников. "И мы его отметим соответственно", - заявил Фицо. Он пригласил глав дипломатических миссий присоединиться 8 мая к памятному мероприятию на мемориале Славин в Братиславе, который установлен в честь солдат Советской армии, павших за освобождение столицы Словакии. Ранее словацкий Союз борцов против фашизма на своей странице в социальной сети Facebook* сообщил о том, что МВД Словакии рекомендовало провести памятные мероприятия в честь Дня победы над фашизмом "в форме молчаливого возложения венков". По данным объединения, это означает необходимость отказаться от какой-либо дополнительной программы, музыки, гимна, траурного марша или стихов. Активисты антифашистского движения раскритиковали данные рекомендации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, словакия, роберт фицо, россия
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Россия
В Словакии пообещали отметить День победы над фашизмом на должном уровне
Экс-премьер Словакии Фицо пообещал, что День победы над фашизмом отметят на должном уровне
БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший словацкий премьер-министр и лидер партии Smer Роберт Фицо пообещал, что День победы над фашизмом в Словакии будет отмечен на соответствующем уровне.
В четверг Фицо опубликовал письмо к послам стран-членов Европейского союза, Великобритании
, США
, Украины
, Белоруссии
, России
, Казахстана
и всех стран бывшего Советского союза, в котором напомнил, что 8 мая Словакия отмечает важный государственный праздник - День победы над фашизмом.
В Словакии начался мотопробег, посвященный Дню победы над фашизмом
"В партии Smer мы уверены, что жертвы борьбы против фашизма должны нас объединять, а не разделять. Мы отвергаем рекомендации МВД Словакии, выданные в координации с министерством иностранных дел, согласно которым памятные мероприятия должны происходить так, как будто их организовало диссидентство", - отметил Фицо.
По его словам, День победы над фашизмом для партии SMER является одним из самых важных праздников. "И мы его отметим соответственно", - заявил Фицо.
Он пригласил глав дипломатических миссий присоединиться 8 мая к памятному мероприятию на мемориале Славин в Братиславе
, который установлен в честь солдат Советской армии, павших за освобождение столицы Словакии.
Ранее словацкий Союз борцов против фашизма на своей странице в социальной сети Facebook
* сообщил о том, что МВД Словакии рекомендовало провести памятные мероприятия в честь Дня победы над фашизмом "в форме молчаливого возложения венков". По данным объединения, это означает необходимость отказаться от какой-либо дополнительной программы, музыки, гимна, траурного марша или стихов. Активисты антифашистского движения раскритиковали данные рекомендации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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