https://ria.ru/20230504/feyki-1869603567.html
Саратовского депутата объявили в розыск по делу о фейках об армии
Саратовского депутата объявили в розыск по делу о фейках об армии - РИА Новости, 04.05.2023
Саратовского депутата объявили в розыск по делу о фейках об армии
Балашовский районный суд Саратовской области объявил в розыск муниципального депутата Олега Непеина (КПРФ), который с начала процесса над ним по уголовному делу РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:31
2023-05-04T11:31
2023-05-04T11:31
происшествия
россия
саратовская область
кпрф
балашовский район
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Балашовский районный суд Саратовской области объявил в розыск муниципального депутата Олега Непеина (КПРФ), который с начала процесса над ним по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию скрылся от суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Был объявлен в розыск... Дело приостановлено", - сказала собеседница агентства, уточнив, что депутат находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Согласно карточке дела на сайте суда, Непеин обвиняется по статье УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Дело поступило в суд 13 марта, заседание сначала было назначено на 29 марта, затем трижды откладывалось - на 13 апреля, 25 апреля и 3 мая по причине неявки подсудимого. Как уточняется на сайте районной администрации, пенсионер Непеин является депутатом совета Хоперского муниципального образования Балашовского района пятого созыва от КПРФ.
https://ria.ru/20230427/sud-1868206372.html
https://ria.ru/20230424/feyki-1867428325.html
россия
саратовская область
балашовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, саратовская область, кпрф, балашовский район, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Саратовская область, КПРФ, Балашовский район, Вооруженные силы РФ
Саратовского депутата объявили в розыск по делу о фейках об армии
Суд объявил в розыск саратовского депутата от КПРФ Непеина по делу о фейках об армии
САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Балашовский районный суд Саратовской области объявил в розыск муниципального депутата Олега Непеина (КПРФ), который с начала процесса над ним по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию скрылся от суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Был объявлен в розыск... Дело приостановлено", - сказала собеседница агентства, уточнив, что депутат находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Блогера Каца* будут заочно судить за фейки о российской армии
Согласно карточке дела на сайте суда, Непеин обвиняется по статье УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
Дело поступило в суд 13 марта, заседание сначала было назначено на 29 марта, затем трижды откладывалось - на 13 апреля, 25 апреля и 3 мая по причине неявки подсудимого.
Как уточняется на сайте районной администрации, пенсионер Непеин является депутатом совета Хоперского муниципального образования Балашовского района
пятого созыва от КПРФ.
Песков объяснил, почему фейки будут всегда