https://ria.ru/20230504/feyki-1869603567.html

Саратовского депутата объявили в розыск по делу о фейках об армии

Саратовского депутата объявили в розыск по делу о фейках об армии - РИА Новости, 04.05.2023

Саратовского депутата объявили в розыск по делу о фейках об армии

Балашовский районный суд Саратовской области объявил в розыск муниципального депутата Олега Непеина (КПРФ), который с начала процесса над ним по уголовному делу РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:31

2023-05-04T11:31

2023-05-04T11:31

происшествия

россия

саратовская область

кпрф

балашовский район

вооруженные силы рф

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САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Балашовский районный суд Саратовской области объявил в розыск муниципального депутата Олега Непеина (КПРФ), который с начала процесса над ним по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию скрылся от суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Был объявлен в розыск... Дело приостановлено", - сказала собеседница агентства, уточнив, что депутат находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Согласно карточке дела на сайте суда, Непеин обвиняется по статье УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Дело поступило в суд 13 марта, заседание сначала было назначено на 29 марта, затем трижды откладывалось - на 13 апреля, 25 апреля и 3 мая по причине неявки подсудимого. Как уточняется на сайте районной администрации, пенсионер Непеин является депутатом совета Хоперского муниципального образования Балашовского района пятого созыва от КПРФ.

https://ria.ru/20230427/sud-1868206372.html

https://ria.ru/20230424/feyki-1867428325.html

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саратовская область

балашовский район

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, саратовская область, кпрф, балашовский район, вооруженные силы рф