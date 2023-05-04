Рейтинг@Mail.ru
Саратовского депутата объявили в розыск по делу о фейках об армии - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/feyki-1869603567.html
Саратовского депутата объявили в розыск по делу о фейках об армии
Саратовского депутата объявили в розыск по делу о фейках об армии - РИА Новости, 04.05.2023
Саратовского депутата объявили в розыск по делу о фейках об армии
Балашовский районный суд Саратовской области объявил в розыск муниципального депутата Олега Непеина (КПРФ), который с начала процесса над ним по уголовному делу РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:31
2023-05-04T11:31
происшествия
россия
саратовская область
кпрф
балашовский район
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Балашовский районный суд Саратовской области объявил в розыск муниципального депутата Олега Непеина (КПРФ), который с начала процесса над ним по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию скрылся от суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Был объявлен в розыск... Дело приостановлено", - сказала собеседница агентства, уточнив, что депутат находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Согласно карточке дела на сайте суда, Непеин обвиняется по статье УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Дело поступило в суд 13 марта, заседание сначала было назначено на 29 марта, затем трижды откладывалось - на 13 апреля, 25 апреля и 3 мая по причине неявки подсудимого. Как уточняется на сайте районной администрации, пенсионер Непеин является депутатом совета Хоперского муниципального образования Балашовского района пятого созыва от КПРФ.
https://ria.ru/20230427/sud-1868206372.html
https://ria.ru/20230424/feyki-1867428325.html
россия
саратовская область
балашовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, саратовская область, кпрф, балашовский район, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Саратовская область, КПРФ, Балашовский район, Вооруженные силы РФ
Саратовского депутата объявили в розыск по делу о фейках об армии

Суд объявил в розыск саратовского депутата от КПРФ Непеина по делу о фейках об армии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Балашовский районный суд Саратовской области объявил в розыск муниципального депутата Олега Непеина (КПРФ), который с начала процесса над ним по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию скрылся от суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Был объявлен в розыск... Дело приостановлено", - сказала собеседница агентства, уточнив, что депутат находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Блогера Каца* будут заочно судить за фейки о российской армии
27 апреля, 16:55
Согласно карточке дела на сайте суда, Непеин обвиняется по статье УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
Дело поступило в суд 13 марта, заседание сначала было назначено на 29 марта, затем трижды откладывалось - на 13 апреля, 25 апреля и 3 мая по причине неявки подсудимого.
Как уточняется на сайте районной администрации, пенсионер Непеин является депутатом совета Хоперского муниципального образования Балашовского района пятого созыва от КПРФ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Песков объяснил, почему фейки будут всегда
24 апреля, 18:41
 
ПроисшествияРоссияСаратовская областьКПРФБалашовский районВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала